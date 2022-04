Mi Jardín de Flores

¡A esa ‘Herencia Maldita’ no se le ve fin!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Pese a los malos augurios y las des­calificaciones, el primer ejercicio de consulta respecto a la revocación de mandato celebrado este fin de semana, fue un éxito y envía un fuerte mensaje a sus denostadores respecto del creciente empoderamiento popular en los asuntos públicos del país’: Alejandro Encinas Rodríguez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 13 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘La Herencia Maldita’

“AYER POR la mañana-como hoy miér­coles lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas-familiares de Carlos de 21 años se manifestaron nuevamente exigiendo jus­ticia: policías estatales lo mataron a golpes, no obstante al fiscal general de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, ni los ve ni los escucha, pues en su humanidad se anida la impunidad, con el pretexto de que su cómplice, el exgobernador Alejandro Tello Cristerna, lo invistió de autonomía.

ESTA ES la historia, contada por los propios familiares de la víctima mortal:

EL VIERNES 11 de marzo, Carlos y un amigo tripulaban una camioneta sobre la ca­lle Palenque, colonia González Ortega, en la capital del estado, cuando policías estatales a bordo de la patrulla 609, les dispararon, por ‘sospechosos’.

FUE ENTONCES que pararon la camio­neta y los policías los bajaron; al catearles la camioneta, trasculcarlos y no encontrarles nada que los comprometiera, los estatales comenzaron a golpearlos, se ensañaron con ellos pero, al ver que se les había pasado la mano, de los golpes pasaron a la tortura, amenazándolos de muerte si no declaraban que habían sido civiles armados los autores de los balazos y la golpiza.

LA BRUTALIDAD policiaca fue tal que Carlos de 21 años, padre de un niño de seis meses de edad, fue hospitalizado. Sin em­bargo, el joven alcanzó a decirle la verdad a su madre, ahí en el hospital:

“FUERON los policías estatales, mami, los de la patrulla 609”, poco después moría por la brutal golpiza.

TESTIGOS de lo ocurrido a los dos jóvenes son algunos vecinos de la colonia González Ortega, quienes escucharon los balazos y presenciaron cómo los gorilas disfrazados de policías los golpeaban hasta al cansancio.

INICIALMENTE los dueños de la Fis­calía le dijeron a los deudos que tenían a tres policías detenidos por el asesinato de Carlos y las lesiones que también sufrió su amigo ‘N’, quien reconoció que efectivamente fueron los policías quienes los detuvieron a balazos, los torturaron para que dijeran que habían sido civiles quienes les dispararon y los golpearon, cosa que no era verdad: “Fueron los policías estatales de la patrulla 609”, reconoció, pese a las amenazas de muerte de los genízaros.

CUENTAN LOS manifestantes que la Fiscalía detuvo a tres policías, acusados del asesinato de Carlos, pero es mentira, ya que investigaron que el principal atacante (que disparó) fue enviado como comisionado a la policía municipal de Cañitas Felipe Pes­cador, para protegerlo.

-¡SAGRADO Corazón de Jesús, eso se llama complicidad!-.

-PERO esos delincuentes se protegen unos otro. Así las cosas, familiares y amigos volvieron a ganar las calles y se plantaron en el feudo del fiscal Murillo, para exigirle justicia.

HAY OTRA cosa también aberrante: Les dijeron que ya no hicieran más mani­festaciones, que ya había cuatro policías detenidos; pero que no era cierto, que esas son mentiras. Que lo que pretende el fiscal Murillo y sus testaferros es que el cobarde asesinato de Carlos, se vaya empolvando para que finalmente quede impune, pero que no lo van a lograr, porque poco a poco irán radicalizando su postura, hasta en tanto no se le haga justicia al joven que dejó en la orfandad a un niño de seis meses.

-¡DIOS DE mi Vida! Apenas lo puedo creer que haya gente tan mala en la titula­ridad de la Fiscalía, como don Francisco José, quien con los Malos Organizados es benigno, y con la gente inocente se com­porta como delincuente, ¿por qué encubrir a los asesinos del joven Carlos, que deja a un niñito de seis meses huérfano. Jamás me imaginé que el fiscal Murillo fuera tan inhumano-.

-¡PINCHE pelón está del lado de la maña!-.

-DESGRACIADAMENTE, doña Petra, así es. Murillo está convertido en un delin­cuente, pero con placa de Fiscal-.

‘Herencia Maldita II’

-COMO HOY miércoles lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la presidenta municipal de Charcas, San Luis Potosí, doña Marisol Nájera Alba, encabezó un evento para promocionar la cultura y la gastronomía de su pueblo, en la capital del estado, aprovechando el Festival Cultural. Lo hizo estupendamente bien, según se aprecia en las fotografías de nuestra nueva compañera Diana Moreno Valtierra-.

-LA QUE también estuvo muy bien -in­terviene doña Petra-, fue la Martha Torres Méndez, secretaria de Turismo de San Luis Potosí, quien le dio una repasada al Le Roy, pues habló extraordinariamente bien sobre lo que ofrece el vecino estado en torno el turismo y su gastronomía, sin hacer a un lado lo religioso. Apantalló al Le Roy con su turismo religioso:

‘TENEMOS –dijo la Martha – el Festival de Primavera, y en la Huasteca estará la feria de las más importantes donde se conjuntan los 20 municipios; además en la Zona Me­dia, tenemos actividades con la Ciudad del Maíz y el Altiplano, donde tenemos otras ofertas, entonces tenemos un programa muy amplio’.

-MUY BIEN la alcaldesa de Charcas, quien declaró que la Inseguridad en Zaca­tecas no afecta a su municipio a pesar de su cercanía con Zacatecas, ¿por qué? Pues porque ‘tenemos en apoyo de la Guardia Nacional y la SEDENA’-.

-¡QUÉ MADRAZOTE para ‘El Pelón’ Murillo y para el secretario de Seguridad, el ‘yeneral’ Adolfo Marín Marín, pues dejó entrever que allá no tienen contubernios con el narco, en cambio aquí la evidencia es clara-.

‘Herencia Maldita III’

-NOMÁS las personas foráneas dan un paso dentro de nuestro territorio, y ya valió madres, como ayer mismo quedó comproba­do por enésima ocasión: ‘Seis cuerpos -uno de mujer y cinco de hombres- semidesnu­dos, con manos y pies atados, con huellas de tortura fueron hallados sobre la carretera federal 49, en la comunidad de San Isidro, municipio de Pinos, ubicado en los límites de Zacatecas con San Luis Potosí’.

-¡SANTO NIÑO de Atocha! ¡Cuánta cruel­dad! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánta Impuni­dad!, a esa ‘herencia maldita’ no se le ve fin-.

-ESA ES la frase correcta -madre Teresa-: ‘A esa herencia maldita, no se le ve fin’, porque estos asesinatos son un calca de lo que sucedió el pasado 24 de septiembre: en Pinos, mataron a 9 personas. Sus cadáveres estaban atados de pies y manos tenían huellas de tortura. Pero hubo más: en la cabecera de Pinos acribillaron a una mujer policía-.

-HAY QUE apurarle a ‘El Deivis’ a que limpie la policía, está infiltrada por el narco, ya queremos vivir con paz y tranquilidad, con el maldito y corrupto ‘RaTello’, Zaca­tecas se volvió un infierno-.

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.