En el Pasado, Fingían Hacer Obras y Compraban Facturas Falsas: David

“Estamos Rompiendo con la Impunidad”, Asegura el Gobernador

* “Cobraban por Carreteras que Nunca se Hicieron”

Por Manuel Domínguez Caldera

El gobernador David Monreal Ávila, comentó diversos temas de interés so­bre seguridad, salud y construcción de carreteras. En entrevista para medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas, el mandatario estatal reafir­mó que no darán trabajo a empresas que incumplan con las normas de construc­ción en el caso de obras en carreteras, y aunque no quiso mencionar el nombre de las empresas, negarán los contratos a quienes no acaten la nueva forma de trabajo en contra de la impunidad.

En su mensaje, David Monreal detalló que la construcción y proyectos de carre­teras de calidad continuará, ya que hay una gran cantidad de solicitudes de ciu­dadanos y presidentes municipales para llevar a cabo las obras. Expuso que hasta el momento están realizando 26 obras en construcción, además de haber empezado el reencarpetamiento y reconstrucción de carreteras, donde han avanzado hasta un kilómetro diario de manera permanente.

“Voy a decir lugar y donde la gente pueda apreciar y testimoniar, porque esa era otra mala costumbre, se hicieron factureros, en el pasado se informaba que se reparó tal o cual carretera; pero se cobraba la reparación de una carrete­ra que nunca se hizo, se cobró y nunca se hizo, eran factureros. Me da mucha tristeza porque ustedes pueden revisar los paquetes económicos o el ejercicio del gasto que sí se justificaba pero no se hacían. Ahora quiero justificar infor­mando, con dos propósitos: uno que los beneficiarios sepan, dos que me puedan ayudar a que se haga con calidad. Hoy no voy a ventanear, pero ya les dije que el semáforo de constructores para eso me va a servir. Pero ya hemos encontrado a uno que en las nuevas carreteras que estamos haciendo, dije públicamente que ya no quiero que se haga una carretera con esa calidad tan mala o simple que a los dos años andas nuevamente, no aguantan ni siquiera el ciclo de lluvia, porque le meten dos o tres centímetros, casi una lamida, pero cobran como si hubieran reencarpetado de calidad”.

Expuso que exigirán los cinco centí­metros necesarios, por lo que a través de laboratorios están revisando dichas especificaciones para que la obra sea de calidad. Destacó que también está privilegiando a algunos municipios por asuntos de seguridad, economía y comer­cio. No obstante, también atenderán otras regiones que conectan municipios como Moyahua y Mezquital del Oro; Jiménez del Teúl-Atotonilco; entre otras como Nochistlán, Tepetongo, Monte Escobedo, Fresnillo.

Además sobre el tema de seguridad, mencionó que están reforzando la entidad en el tema de carretas para brindar aten­ción a munición en general y en especial los que colindan con otras entidades. Explicó que como ya había mencionado, los índices delictivos han ido a la baja en los últimos meses, sobre todo de los seis meses de manera consecutiva.

“Está resultando la estrategia, pero ne­cesitamos no desviarla y no desesperar, necesitamos que todo mundo ayudemos. Aún en el método de contabilización de homicidios, para efectos estadísticos se toma en cuenta los hallazgos, se en­cuentra una fosa con seis muertos como si hubieran sucedido acá. Sucede este encuentro o hallazgo de homicidios per­petrados, según la investigación, en San Luis Potosí y aparecen en Zacatecas. Se cuentan como si fueran y se hubieran ejecutado, pero no, sólo estaban tirados en la carretera. Pero ese es el método, pero no es que aquí haya sucedido, como en otras partes como Durango. Estoy muy claro de lo que está pasando y no quiero que se oculte nada, porque sino, no eres capaz de atender. Pero estamos yendo a la baja, desde luego hay reac­ciones, pero es muy fácil ver que se está actuando y que estamos rompiendo con la impunidad, porque llevamos más de 600 detenidos, sólo al arribo de nuestro mandato. Imagínense de qué tamaño era el problema y qué tan descompuesto estaba, porque estaban completamente empoderados. No sólo son los deteni­dos, ya lo informé, llevamos más de 480 vinculados a proceso y más de 430 sentenciados. Es decir que llevamos un buen actuar, que ese es otro dato que se debe registrar. Entonces ahí va y ahora estamos en nuestra reactivación econó­mica”, destacó el fresnillense.