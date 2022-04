Operativos Capitalinos Buscan Disminuir el Delito de Robo a Comercio y Casa Habitación

Tenemos Reuniones con los Comerciantes y Particulares: Serrano

Por Rubén Palomo Macías

El director de la Comandancia de la Policía de Proximidad, Gustavo Serrano Osornio, comentó en entrevista para Pá­gina 24 Zacatecas que se continúan implementando diversos operativos para disminuir los robos a comercios y a casas habitación ya que se presentan de dos a tres robos por semana de este tipo.

“Estos delitos son recurrentes y no se van a terminar porque hay gente que decide no trabajar y operar con estos delitos. Estamos en un trabajo cerrado con la Fiscalía para montar operativos y hacer las detenciones correspondientes”, mencionó.

El director apuntó que hasta el momento no existe la presencia de bandas delictivas que se dediquen a realizar este tipo de delitos sin embargo se tienen detectadas a un par de personas que están coludidos.

“Hemos podido realizar algunas detencio­nes, la semana pasada pudimos detener a un sujeto que nos estaba pegando mucho con el robo de motocicletas. Este hombre ya está judicializado y nos costó mucho trabajo el poder hacer la detención pero ya existen los trámites correspondientes”, señaló.

Gustavo Serrano añadió que se ha estado realizando un trabajo cercano con los ve­cinos de Colinas del Padre, sobre todo en la zona comercial, y ya se han establecido reuniones con los comerciantes para atender de primera mano sus denuncias y ya se han podido hacer algunas detenciones en este polígono. Además comentó que el trabajo con comerciantes del Centro Histórico siempre es cercano, esto respecto a algunos señalamientos realizados por los mismos comerciantes den días pasados.

“Nosotros procuramos hacer reuniones con ellos en donde les explicamos cuál es la dinámica de trabajo y hay comerciantes que no se acercan, eso no significa que no les demos el servicio de seguridad, sin embargo al no acercarse no les podemos mostrar la comprobación de los recorridos y el patrullaje”, mencionó.

Finalmente Gustavo Serrano señaló que los elementos deben revisar chapas y can­dados de los establecimientos y realizar una captura fotográfica como evidencia para presentarlas a los comerciantes como una forma de comprobación de su trabajo.