Mi Jardín de Flores

Tiene Toda la Información

Por la Madre Teresa de Chalchihuite

“Cuando se trata de los intereses de la Nación no hay medias tintas. A quien traiciona a México, a quien entrega los recursos naturales que son propiedad de todas y todos los mexicanos a empresas depredadoras, a quien da la espalda a las mayorías empobrecidas y convierte la luz, que es un derecho, en una mercancía, a la legisladora o al legislador que se rinde ante el dinero y no ante el pueblo que dice representar y al que debe el puesto que ocupa, hay que llamarlo por su nombre, hay que decirle traidor”: Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 14 de abril de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

HOY JUEVES, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el señor gobernador don David Monreal Ávila, confirma lo que nosotros tanto hemos comentado aquí en este espacio: en el gobierno anterior reportaron obras inexistentes, compraron facturas falsas y se robaron muchísimo millones de pesos con estas simulaciones, ¿qué les parece?

-GRAVE -dice doña Petra-muy grave. Y yo creo, madre Teresa, que es hora de que ‘El Deivis’ actúe contra esas ratas inmundas que saquearon el erario a costa de las marcadas necesidades del pueblo. Como esos cientos de miles de zacatecanos que nomás comen una sola vez al día, como lo reveló el Otilio Rivera Herrera en el ‘desgobierno’ del Alejandro Tello, declaración que le costó su trabajo como secretario de Desarrollo Social-.

-SI ‘EL REY David’ lo dijo en entrevista con la prensa, es muy probable que en los próximos días suelte la bomba. Incluso, que informe sobre algunas detenciones-.

-PUES SÍ, por menos, el joven gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, metió a la cárcel a su antecesor don Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”-.

-Y EL de San Luis Potosí, el Ricardo Gallardo Cardona, metió a la cárcel a la medico cirujano Mónica Rangel Martínez, excandidata de Morena a la gubernatura de SLP, acusada de asociación delictuosa y abuso en el ejercicio de sus funciones, junto con dos de sus cómplices-.

-Y A KARIME Macías Tubilla, abogada, presidenta estatal del DIF de Veracruz, esposa de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de aquel bello estado, acusada de robar -cuando menos- 112 millones, y que hace varios años escapó a Londres, Inglaterra, será extraditada a Mexico en los próximos días.

“COMO se ve, la ley y la justicia en este país comienzan a actuar para estar a tono con los nuevos tiempos de no a la impunidad”-

-¡BENDITO sea mi Padre Dios! Pronto, esos cientos o miles de millones de pesos que hurtaron, regresarían a las arcas para regresarle al pueblo lo robado-.

-YO CREO que ‘El Deivis’ ya trae avanzado algo choncho, si no no hubiera declarado nada a los chicos de la prensa, pues su acusación es fuerte:

‘UNA LAMIDA de Asfalto’ (cabecita)

‘VOY A decir -dijo ‘El Deivis’- lugar y donde la gente pueda apreciar y testimoniar (las obras que estamos haciendo), porque esa era otra mala costumbre (que se tenía): se hicieron factureros, en el pasado se informaba que se reparó tal o cual carretera, pero se cobraba la reparación de una carretera que nunca se hizo, se cobró y nunca se hizo, eran factureros.

‘ME DA mucha tristeza porque ustedes pueden revisar los paquetes económicos o el ejercicio del gasto que sí se justifi caba pero no se hacían. Ahora quiero justifi car informando, con dos propósitos: uno que los benefi ciarios sepan, dos que me puedan ayudar a que se haga con calidad. Hoy no voy a ventanear, pero ya les dije que el semáforo de constructores para eso me va a servir.

‘PERO YA hemos encontrado a uno que en las nuevas carreteras que estamos haciendo, dije públicamente que ya no quiero que se haga una carretera con esa calidad tan mala o simple que a los dos años andas nuevamente, no aguantan ni siquiera el ciclo de lluvia, porque le meten dos o tres centímetros, casi una lamida, pero cobran como si hubieran reencarpetado de calidad”, pues deben llevar cinco centímetros de espesor’.

Violencia e Inseguridad

“TAMBIÉN ‘El Deivis’ habló sobre la violencia y lo hizo con mucho optimismo, pero la verdad es que ese optimismo no se refl eja en la realidad, pues aseguró que ‘los índices delictivos han ido a la baja en los últimos seis meses de manera consecutiva, además de que -aseguró- muchos de los asesinatos son cometidos en otros estados vecinos, pero aquí vienen a tirarlos, como acaba de pasar con los seis cuerpos que hallaron hace unos días en los límites con San Luis Potosí’.

“CONOCIENDO cómo se las gasta ‘El Pelón’ Murillo, muchas veces le miente: un fi scal que tortura para fabricar delincuentes’, no es gente buena para la ciudadanía, pues hablan de una estrategia que no existe o no da resultado; al respecto, esto dijo ‘El Deivis’:

‘ESTÁ resultando la estrategia, pero necesitamos no desviarla y no desesperar, necesitamos que todo mundo ayudemos. Aún en el método de contabilización de homicidios, para efectos estadísticos se toma en cuenta los hallazgos, se encuentra una fosa con seis muertos como si hubieran sucedido acá. Sucede este encuentro o hallazgo de homicidios perpetrados, según la investigación, en San Luis Potosí y aparecen en Zacatecas.

‘SE CUENTAN como si fueran y se hubieran ejecutado, pero no, sólo estaban tirados en la carretera. Pero ese es el método, pero no es que aquí haya sucedido, como en otras partes como Durango. Estoy muy claro de lo que está pasando y no quiero que se oculte nada, porque sino, no eres capaz de atender.

‘PERO ESTAMOS yendo a la baja, desde luego hay reacciones, pero es muy fácil ver que se está actuando y que estamos rompiendo con la impunidad, porque llevamos más de 600 detenidos, sólo al arribo de nuestro mandato. Imagínense de qué tamaño era el problema y qué tan descompuesto estaba, porque estaban completamente empoderados.

‘NO SÓLO son los detenidos, ya lo informé, llevamos más de 480 vinculados a proceso y más de 430 sentenciados. Es decir que llevamos un buen actuar, que ese es otro dato que se debe registrar. Entonces ahí va y ahora estamos en nuestra reactiva ción económica’.

-SIN LUGAR a dudas -toma la palabra don Roberto- están engañando a ‘El Rey David’ y, parodiando al presidente Andrés Manuel López Obrador, les diré que yo ‘tengo otros datos’:

“AYER miércoles, alrededor de las 3:30 de la tarde, 10 personas – al parecer familiares entre sí- viajaban en una camioneta sobre la carretera Fresnillo-Valparaíso, cuando de repente un grupo de gente armada les marcó el alto.

“TEMEROSO de que los fueran a secuestrar, asaltar o desaparecer, el conductor hundió el pie al acelerador para huir de la evidente acción de esos miserables, por lo que los delincuente les lanzaron una tormenta de balas, e inmediatamente huir.

“EN EL ataque armado, una niñita y dos mujeres perdieron la vida, y las siete personas restantes resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas al hospital de Fresnillo. ¡Carajo! No se vale. Por eso Estados Unidos recomienda no viajar a Zacatecas”.

Dos Asesinatos más “DOS INDIVIDUOS, que ayer se encontraban charlando a eso de las 11:00 de la noche, en el Callejón Montemorelos, colonia Ejidal, de la cabecera municipal de Guadalupe, fueron acribillados por un grupo de sicarios que, tranquilamente, emprendió la retirada en la camioneta en que llegaron.

“EL SALDO de asesinatos de ayer, sólo en dos ataques, fue de cinco muertos: una niña, dos mujeres y dos hombres, además de siete heridos de bala. Por supuesto, no hay detenidos-.

-¡AY, PADRE Santo! ¡Cuánta impunidad!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.