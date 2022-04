Auge de Artesanías y Productos de la Marca Hecho en Zacatecas

Artesanos Enaltecen su Creatividad

Por Manuel Domínguez Caldera

En la Plazuela de la Caja se exhiben piezas, productos varios, alimentos, bebidas y artesanías dignos de denominarse “Hecho en Zacatecas”, pues son parte de la marca recién lanzada por la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, y un referente para difundir la riqueza de los diversos pueblos y municipios del estado.

Con la marca, exponen tanto artesanías como cestería, rebozos, textiles, esculturas de madera, arte wixárika, bebidas como el mezcal, dulces regionales, herrería, entre otros. Llaman la atención los artesanos que representan el talento de los municipios en sus diferentes regiones.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el artesano Heriberto Chávez, originario de Atotonilco, Jiménez del Teúl, detalló que realiza todo tipo de figuras pues es maestro en cestería y tallado en madera de figuras. Expuso que lleva 49 años en la labor de esculpir la madera.

Agradeció a las autoridades de niveles municipales y estatales para realizar la muestra de artesanía en la entidad, sobre todo en la capital y el Festival Cultural; además de otras exposiciones y ferias nacionales.

Asimismo reconoció y agradeció el trabajo de la subsecretaría de Desarrollo Artesanal por el trabajo y haber estado al pendiente de los artesanos.

“Yo elaboro pieza por pieza, primero voy a traer la fibra, lo que es el soyate a la sierra; es mucho el proceso, pero como de esto vivimos le echamos muchas ganas y sacrificio. Aquí andamos y primero elaboramos las piezas, para elaborar cestos, tortilleros, figuras; algunas utilitarias y algunas ornamentales, pero de todo hacemos un poco”.

“Nadie me enseñó y desde que era niño, me divertía y hacía mis propios juguetes, entonces el artesano ya nace con la creatividad y la inteligencia, la habilidad, pues es un don o talento de cada quien. Me preguntan, pero lo hago solo y llega de la imaginación, entonces se me da. Es mi gusto y es mi oficio, por eso le echo ganas”, terminó.