Durante Abril, Personas Rezagadas Podrán Completar su Esquema de Vacunación Contra Covid-19: IMSS

“Con Horario de las 10:00 de la Mañana a 8:00 de la Noche”

Por Nallely de León Montellano

Con la finalidad de completar el esquema de vacunación contra Covid-19 entre las personas de los distintos grupos poblacionales que por diversas razones no acudieron en tiempo y forma a vacunarse, el Sector Salud de Zacatecas inició una campaña de vacunación para rezagados del 12 al 30 de abril.

Además de las distintas unidades de medicina familiar adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se instalaron módulos de vacunación en puntos específi cos como el Mercado González Ortega del Centro Histórico de la capital, con horario de 10: 00 de la mañana, a 8:00 de la noche.

Milagros Montserrat Martínez Salas, enfermera de la clínica 1 del IMSS, declaró para Página 24 Zacatecas, que otro de los objetivos es disminuir la ola de contagios en la entidad, tomando en cuenta la temporada vacacional donde se programan muchos viajes para entrar y salir de la ciudad.

En este contexto, celebró el hecho de que un gran número de personas foráneas han acudido al módulo ubicado en el Mercado González Ortega para recibir su vacuna, lo cual califi ca como un acto responsable y de cuidado hacia los zacatecanos y turistas.

“Se han acercado muchas personas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey y de otros lugares”, precisó.

Destacó que a pesar de la falta de difusión, el interés de la población por completar su esquema de vacunación ha sido notorio, por lo que, considera que esta jornada cerrará con buenos resultados.

“Ha habido buena participación de la población, a lo mejor no la que quisiéramos porque aún hay mucha gente que no sabe que estamos vacunando, pero sí se están acercando”, detalló la enfermera.

Mencionó que hasta el momento las personas de entre 18 a 30 años son quienes han mostrado mayor interés por recibir la vacuna, sin embargo, reiteró que dicho ejercicio va dirigido para la población en general, incluyendo a mujeres embarazadas.

Finalmente, realizó un atento llamado a la población que aún no haya completado su esquema de vacunación, a no confi arse y no bajar la guardia, pues el Covid-19, dijo, aún no ha terminado.