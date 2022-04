No son los Ríos de Turistas que Esperábamos: Álvaro Zaldívar

“Le Roy Está Haciendo Bien las Cosas, Pero…”

Por Manuel Domínguez Caldera

Sobre la reactivación económica y la necesidad de los comercios por mejorar su situación ante los efectos que aún no se superan de la contingencia sanitaria, el empresario Álvaro Zaldívar Abreu llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a redoblar esfuerzos ante la necesidad de mejorar sus ingresos.

Asimismo, mencionó a Página 24 Zacatecas que como gremio, esperaban una mayor respuesta del público ante la expectativa de las actividades de Semana Santa y el Festival Cultural, entre otras actividades.

No obstante opinó que no se ve el “mar de gente” que en años anteriores, que representaban una derrama económica importante para muchos locales de comercio de distintos ramos en el Centro Histórico, sin dejar de mencionar del resto de los atractivos de los municipios en la entidad zacatecana, que subsisten principalmente del turismo.

“Tenemos mucha preocupación, pues después de los meses pasados muy malos con la cuesta de enero y febrero, esperábamos vacaciones de Semana Santa, pero resulta que no. Sobre todo porque estamos en todos los medios nacionales, que no visiten Zacatecas o que las carreteras son inseguras. Estamos muy preocupados, sobre todo porque no salen a decir nada, para vigilar las carreteras, a los turistas, a los que visitan nuestro estado. Se sabe que se difunde mala fama, pero necesitamos que las autoridades hagan algo para quitar esa mala fama”.

“Considero que el representante de Turismo ha hecho las cosas bien, que Roy Barragán (Ocampo), está haciendo las cosas bien, pero no todas las instituciones de gobierno, porque tienen que dar una confianza al turismo y a los paisanos que cada año vienen, pero ahora tienen miedo venir por temor a tener algún percance. No se ven colas de formación en los centros turísticos. Entonces será un golpe durísimo para el Centro Histórico, nuestra vocación es el turismo, mismo que no está llegando”.

“Entonces hacemos un llamado a nuestras autoridades para que nos de confianza y que vigile las carreteras, por eso externamos nuestra preocupación, pues no hay los mares de gente a la que estábamos acostumbrados normalmente”.

“Estamos preocupados, porque tenemos deudas y estábamos esperando Semana Santa pero llegó muy tarde, pues esperábamos salir de deudas, pero estamos viendo que no hay tanta afluencia como otros años”, terminó.