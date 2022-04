La Cajeteó Salvador García

Por la Madre Teresa de Chalchihuite

‘Tenemos mucha preocupación, pues después de los meses pasados muy malos con la cuesta de enero y febrero, esperábamos vacaciones de Semana Santa, pero resulta que no. Sobre todo porque estamos en todos los medios nacionales, que no visiten Zacatecas o que las carreteras son inseguras. Estamos muy preocupados, sobre todo porque no salen a decir nada, para vigilar las carreteras, a los turistas, a los que visitan nuestro estado”: Álvaro Zaldívar Abreu.