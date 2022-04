Mi Jardín de Flores

Muy Comentada la Cajeteada de Salvador

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 16 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Muy Comentada la Cajeteada del Salvador García

SON MUCHOS los comentarios en contra de don Salvador García y Ortega, director de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, por haber sacado del programa la Obertura 1812, del connotado compositor ruso don Piotr Ilich Tchaikovsky, después de tocarla alrededor de 30 años ininterrumpidos, los Jueves Santos, pretextando que es una obra bélica, y además por haber invadido a Ucrania, matando a muchos ucranianos.

-TAMBIÉN mis primas de San Diego, California, me llamaron sorprendidas por tal prohibición. Desde chiquita se las llevaron sus padres a San Diego, no obstante no han perdido su amor por México, aunque en los dos últimos años no han venido a Zacatecas por la pandemia. Sin embargo no se pierden nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“EN SAN Diego, hay mucha comunicación entre los migrantes y me dijeron que esta siendo muy comentada la cajeteada del Salvador García. Además que ellas no se sienten ajenas al país, pues dicen que están en territorio mexicano, porque California forma parte del territorio que los gringos nos robaron: Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. O sea más de la mitad del país. También se acordaron cuando los gringos ocuparon Veracruz en 1914.

“A ELLAS tampoco les gusta que Estados Unidos actúen como si fueran los Sheriffes del Mundo; que lo de la invasión a Ucrania es porque había sido parte de la URSS, y que ahora Estados Unidos pretende llevar misiles a Ucrania para tener de rodillas a los rusos.

-BUENO –dice don Roberto-, eso es a groso modo, pero lo cierto es que sí se puede desencadenar la tercera guerra mundial, pues Estados Unidos quiere continuar manejando el mundo, pero cada vez le será más difícil-.

-PUES HAY que rezarle a mi Padre Dios para que eso no suceda. Ya hasta el Santo Papa Francisco se ofreció como conciliador. A nadie le conviene una nueva guerra mundial, pero si eso sucediera, China se uniría a Rusia para desbancar a Estados Unidos-.

-¡AY NO! Ya no hablemos de esas cosas. Mejor recemos para que rusos y ucranianos hagan las paces y espanten a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis-.

-MIS PRIMAS tienen razón, los gringos se sienten los Sheriffes del mundo, no olvidemos que esos hijos de la ching… (censurado) nos invadieron en una guerra que duró de 1846 a 1848, para luego robarnos más de la mitad de territorio-.

–MIREN DÓNDE terminamos todo porque Salvador García se negó a tocar la Obertura 1812, de Tchaikovsky, el pasado jueves. Jajaja.

¡VAYA RIDICULEZ! Yo creí a Salvador más inteligente-.

No Estuvo de Aquello, Pero...

-¿QUÉ LES pareció el Festival Cultural?-.

-PUES ME dicen que no estuvo de aquello, como los que hacían el Miguel Alonso, Amalita García y el Ricardo Monreal. De los del Alejandro Tello ni hablar, bien chafas, pero el Festival que mañana termina estuvo más o menillos. Bueno es lo que me dicen algunos de mis marchantes-.

-YO TAMPOCO fui. La verdad le da a uno cuscus pasar por Fresnillo. El narco está muy cañón también en Calera, además son dos horas y media las que hago hasta la capital. Y luego llega uno a darle lata a los parientes, porque si de día es peligrosa esa carretera, de noche está de la ching… (censurado). Entonces ¿para qué buscarle ruido al chicharrón? No tiene caso. Mejor nos enteramos con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y por la tele.

“AHORA el revuelo lo organizó Salvador García, con su puntada de no tocar la Obertura 1812 de Tchaikovsky, pero yo creo que el año siguiente va a estar mucho mejor. Por cierto hoy sábado comienza la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, esa sí jala a millones de turistas: hay muchísimos eventos gratuitos, exposición ganadera, comercial e industrial, peleas de gallos con variedad con buenos artistas, corridas de toros, casino en donde el dinero corre a raudales, etcétera.

AHÍ SÍ convendría quedarse un fin de semana, se renta un departamento amueblado y sale mucho más barato que un hotel-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.