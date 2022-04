Mi Jardín de Flores

La Fiscalía, Fábrica de Delincuentes

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Existen 17 quejas contra policías de investigación: torturan, detienen sin orden de aprehensión. Hay muchos cuerpos y restos humanos que han sido localizados en fosas clandestinas, carre­teras y caminos pero no son identificados de manera inmediata. Sin embargo hay muchos restos humanos y cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses que no han sido identificados existiendo un rezago en la investigación forense’: María de la Luz Domínguez Campos.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 17 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Fiscalía, Fábrica de Delincuentes

“PUES no andamos errados: la Fiscalía General de Justicia que el Alejandro Tello Cristerna le regaló al Francisco José Murillo Ruiseco, es una porquería. No hay mando, nadie lo pela.

“HOY, LA Luz Domínguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Huma­nos de Zacatecas (CEDHZ), en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, vuelve a poner el dedo en la llaga: los poli­cías dizque de investigación del Feudo del Pelón Murillo, son torturadores, detienen sin orden de aprehensión y en su Semefo tiene más cadáveres que el Panteón de Dolores, sin identificar, pues los asesinatos ya lo rebasaron”.

-PERO don Francisco José Murillo ni se inmuta, hasta pareciera que su plan de no trabajar al cien, es para provocar al señor gobernador para que lo cese, o como pre­sume de autónomo, le está corriendo el toro al revés a don David-.

-NAAA… la autonomía no significa im­punidad -interviene don Roberto-. Si ‘El Rey David’ quisiera correrlo, lo puede hacer con el apoyo del Congreso del Estado que, según sé, no están de acuerdo con el trabajo desarrollado de Pancho Murillo-.

-BUENO, entonces ¿por qué ‘El Deivis’ no lo manda a Chihuahua a un baile?-.

-ESA ES la pregunta de los 64 mil pesos. Y el único que sabe la respuesta es el propio señor gobernador. Aquí en Chalchihuites todos se pregunta por qué don Francisco José sigue en su puesto si el pobre hombre no da una-.

-PERO además -dice doña Petra- el Pan­cho Murillo es parte importantísima de la llamada ‘herencia maldita’. Si en cinco años no pudo con el paquete, no creo que ahora pueda. Y menos torturando a los detenidos para que se digan culpables, porque con esa aberración lo único que está haciendo es dar­les patente de corzo a los narcos, aunque en cualquier momento hasta podría ir a prisión por torturador-.

-SI USTED, don Roberto, tuviera la opor­tunidad de entrevistar a don David Monreal ¿qué le preguntaría?-.

-LO SIGUIENTE: ¿Por qué ha sido tan tolerante con el Fiscal Francisco José Mu­rillo Ruiseco?

“SI USTED está en contra de la corrup­ción y la ineptitud, ¿por qué no lo cesa?

“¿TIENE usted algún compromiso con el Fiscal, que le impide cesarlo?

“¿FRANCISCO José Murillo, es inmu­ne a la Cuarta Transformación?

“Y YA encarrerado le preguntaría ¿por qué ni siquiera han citado a declarar a Alex y Cristina, si usted ya reconoció que factu­raban obras fantasmas y compraban facturas falsas, para quedarse con el presupuesto?

“Y OTRA: ¿Qué pasó con los más de 60 millones de pesos que trianguló Benjamín Medrano Quezada y sus cómplices Marisol Gamboa, el exgobernador Alex y la Presi­dencia Honoraria del SEDIF y del Patronato de la Feria, Cristi, esposa de Alex?”-.

-¿CREE usted que le respondería?-.

-TENDRÍA que hacerlo, está obligado; si me diera la entrevista me cae que iría al mis­mito Palacio de Gobierno, no me importaría quemar llanta y gastar gasolina-.

Luz Domínguez con sus Propias Palabras

‘EN ESTE rubro hemos emitido algunas recomendaciones y hemos sido muy insis­ten- tes de que se requiere de forma inme­diata integrar con exhaustividad las carpetas de investigación de personas desaparecidas para que puedan ser localizadas ya que si no puede permanecer la impunidad.

‘EL PRINCIPAL motivo de queja de los ciudadanos zacatecanos es que los policías hacen detenciones arbitrarias sin la orden de un juez, no se encuentran en flagrancia cometiendo delitos o faltas administrativas, es decir que no hay una fundamentación adecuada para las detenciones y sin embargo se llevan a cabo’.

“ASÍ, O más directos los señalamiento de la presidenta de la CEDHZ), contra el Pelón Fiscal?”

El Saúl Sigue Arando en el Desierto

-CALÓ MUY hondo el homicidio doloso de don Cándido Moreno López, comandante de la policía estatal, quien el jueves pasado fue acribillado a tiros por un grupo de los Malos Organizados, allá en Fresnillo-.

-EL SAÚL, madre Teresa, es de los más enchilados por tan cobarde asesinato del Cándido, pues es el quinto policía ejecu­tado en este año, en el municipio que él gobierna-.

“EL CACHORRO de los Monreal Ávila se le volvió a echar encima al Pancho Mu­rillo, exigiendo, por enésima ocasión, que el Fiscal no se haga buey y ‘que dé la cara y resultados’”-.

-MMM… tiene más de tres años pidiéndo­le a Murillo Ruiseco vaya a echarle un ojito a Fresnillo, pero el Pelón no quiere regresar al pueblo donde hace años comenzó a tra­bajar en el servicio publico, por algo será-.

-EL JOVEN alcalde no sólo se lanzó con­tra don Francisco José Murillo, sino también contra el general don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, el director de la Policía Estatal, su hermano el gober­nador don David Monreal y los titulares de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, porque ‘pareciera que los elementos de se­guridad en el municipio están solos’.

“¡DIOS de mi vida, qué patético!, ¿de qué le sirve al joven Saúl ser alcalde, la primera autoridad del municipio, si no tiene el apoyo de las autoridades estatales y federales?

Fresnillo Arde Desde 2016

“DESDE que Alex llegó a Palacio de Gobierno, el municipio de Fresnillo y el resto del estado comenzó a arder.

“AYER sábado, ha sido de los días más ‘tranquilos’, pero aun así, se cometieron -al menos- dos asesinatos y dos secuestros.

“EL PAR de asesinatos fue por la no­che, en la calle Escorpión, colonia Del Sol, cuando dos hombres platicaban y en eso frenó una camioneta de la cual bajaron dos hombres con armas de alto poder, y ahí los acribillaron, sin darles tiempo de nada.

ANTES, a eso de las 3:00 de la ma­drugada, hombres armados llegaron en una camioneta a una casa ubicada en la Colonia Miguel Hidalgo, rompieron la chapa de la puerta, entraron al hogar y se llevaron a los hermanos Óscar de 37 años, y a Luis de 21.

FUE LA hermana de ambos, Sonia de 30 años, quien acudió al Ministerio Público a denunciar la doble privación de la libertad.

EN NINGUNO de los casos hay dete­nidos.

-¡SANTO NIÑO de Atocha, protégenos, nadie en Zacatecas estamos seguros! Bueno, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.