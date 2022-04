Mi Jardín de Flores

El PRI, Palero del PAN

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hoy. Con la aprobación de la iniciati­va sobre el litio en la camara de diputa­dos y con la resolución de la SCJN sobre el recurso de la Cofece, a los iberdrolos se les acabó el gusto. Ni 24 horas les duró la euforia y ya se chamuscaron ante el pueblo’: Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 18 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Adolfo López Mateos, lo Advirtió

“EL GOBIERNO gringo siempre ha sido gandalla con los pueblos del mundo, sobre todo con los de este continente, y los llamados del tercer mundo. Por eso se apoderaron de nuestro petróleo y de nuestra energía eléctrica, con la complicidad de los traidores que nunca han faltado.

“PERO LLEGÓ a la Presidencia de México el general Lázaro Cárdenas del Río, y expidió el decreto de la Expropia­ción Petrolera el 18 de marzo de 1938, que explotaban 17 compañías extranjeras.

“VEAN nada más los huevotes del general Cárdenas. Años después, el 27 de septiembre de 1960, el entonces Pre­sidente de México, Adolfo López Mateos (también del PRI, como Lázaro Cárdenas) inició el proceso de la Nacionalización de la industria eléctrica, que terminó el 29 de diciembre de ese mismo año, y los monos de estaba la empresa Mexican Light Power Company, hicieron maletas y se largaron del país.

PERO, no obstante el regocijo de los buenos mexicanos, López Mateos previno al país:

‘LES DEVUELVO LA ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE ES PROPIEDAD DE LA NACIÓN, PERO NO SE CON­FÍEN PORQUE EN AÑOS FUTUROS ALGUNOS MALOS MEXICANOS IDENTIFICADOS CON LAS PEORES CAUSAS DEL PAÍS ENTREGARÁN DE NUEVO EL PETRÓLEO Y NUESTROS RECURSOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS’.

-DON ADOLFO López Mateos, no se equivocó. Don Enrique Peña Nieto con sus reformas les abrió las puertas a las empre­sas extranjeras, participan abusivamente del petróleo y la energía eléctrica a cambio de muchísimo dinero que hasta alcanzó a legisladores priístas y de oposición, prin­cipalmente a panistas, por eso don Ricardo Anaya Cortés, huyó del país, pues la FGR ya andaba tras él, por vende patrias.

“Y HOY que don Andrés Manuel López Obrador, con una Reforma intentó echar abajo la de Peña Nieto, se unieron los trai­dores a la Patria, y votaron en contra. ¡Dios de mi Vida, son muchos los traidores”-.

-EN LA mañanera de hoy lunes -dice doña Petra- lunes, hace unos minutos, mi ‘cabecita de algodón’ habló sobre los traidores partidos de oposición que ayer domingo votaron en contra de la Refor­ma Eléctrica. Al respecto un reportero le preguntó:

‘SEÑOR Presidente, el día de ayer en la Cámara de Diputados se rechazó la ini­ciativa de la reforma eléctrica. En primera instancia, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de em­presas extranjeras, que se dedican a medrar, a robar, y estos diputados los respaldaron, a los saqueadores, para decirlo con claridad’.

“POR LO que mi ‘cabecita de algodón’, contestó:

‘MUY lamentable lo que sucedió, aun­que tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia, los conservadores siempre han ido al extran­jero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional.

QUE NO se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar, primero, a Santa Anna, después de que este tirano había provocado el que nos arreba­taran más de la mitad de nuestro territorio cuando el gran zarpazo, cuando nos inva­den los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí, en Palacio Nacional.

DESPUÉS de eso, incluidos otros epi­sodios de ‘los Polkos’, —ahí lo dejo de tarea— conservadores, también traidores, después de esos lamentables hechos toda­vía se atrevieron a ir a buscar al extranjero a Santa Anna para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio y convertirse en alteza serenísi­ma y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. Esa es obra del conservadurismo.

Y LO mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que México se convirtiera en una monarquía y a facilitar el que nos invadieran 30 mil soldados fran­ceses. En ese entonces los liberales defen­dieron la República, al pueblo. Dentro de unos días vamos a conmemorar la Batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria.

ENTONCES, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conser­vador que predomina, ellos prefieren estar bien con los potentados.

Y HUBO diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México.

QUE NO digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a de­fender el punto fue el anterior secretario de Economía a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribu­nales internacionales porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa.

PERO, claro, este señor piensa así porque, cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, junto con el anterior secretario de Hacienda o mandamás, Vi­degaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá, un capítulo así que nosotros hicimos a un lado.

ESA ES la mentalidad que prevaleció ayer.

AFORTUNADAMENTE, como ya los conocemos… Desde cuándo estamos de­fendiendo el petróleo, la industria eléctrica, llevamos décadas. Porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no sólo las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión que dominan en el mundo, son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país; y desde luego, hay niveles.

AHORA FUE hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínese, el partido que surge con la Revolución, sí, ahora de palero del PAN.

Y LO DEL PAN, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene alguna justifica­ción porque ese partido surgió precisamen­te para defender a empresas extranjeras. No lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras.

BUENO, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido, pero ¿lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano?

YA SE terminó de integrar el bloque conservador, y qué bueno porque ya no hay simulación.

¿QUÉ VAMOS a hacer?

COMENTABA yo que ya veíamos venir esto.

CLARO, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compra­ron los votos, pero no somos iguales. En el 2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición porque repartieron dinero. Por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Ah, porque esto no termina todavía, esto apenas comienza.

BUENO, en ese entonces compraron a los legisladores. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría.

FÍJENSE LAS lecciones tan importan­tes: Primero, que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así, de ese nivel.

Y LO SEGUNDO es que no hubiese de parte del gobierno intención de comprar a nadie; también es histórico. Y dicen que no hay democracia, y los hechos son las pruebas, lo que estamos viviendo.

DECÍA YO que esto no termina porque nosotros nos preparamos para la traición, sabíamos de los intereses que están en cues­tión, intereses muy poderosos, y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo.

ES MÁS, ni siquiera es novedad, porque hace como dos años, aquí en este salón, reuní a todos los servidores públicos del sector energético y elaboré un documento que les di a conocer desde entonces, donde les plan­teaba que teníamos que buscar la forma, sin llegar a la reforma constitucional, nada más con la modificación a las leyes, para rescatar a Pemex y rescatar la industria eléctrica.

POR ESO fue que enviamos primero la ley eléctrica, porque esa requiere nada más mayoría simple. Se ganó, se obtuvo la ma­yoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores, y de inmediato los amparos y las controversias. Pero ya en esa ley se introdujo lo fundamental; por ejemplo, el despacho de energía, el subir la energía que se produce a la red, que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para reforzar a las empresas particulares, extranjeras.

ENTONCES, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas deben de tener prioridad porque producen energía lim­pia y barata. Y a nosotros los mexicanos nos interesa mucho, porque tenemos 60 hidroeléctricas en el país, que se hicieron con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, desde hace mucho tiempo, que estaban por esta ley, aprobada en la reforma energética del 2013, paradas o subutilizadas.

YO LES comentaba que las cuatro hidroeléctricas del Grijalva estaban pro­duciendo 30% de su capacidad; las tres hidroeléctricasrelativamente nuevas de Nayarit, 30% de su capacidad para darle preferencia a las empresas extranjeras.

ENTONCES, eso ya lo resolvimos por­que cuatro ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo, no así otros, y declararon constitucional la ley eléctrica. Si la hubiesen declarado inconstitucional, entonces sí nos quedamos sin nada.

PERO NO sólo se declaró eso, también se declaró, y es legal, que no son válidos los sis­temas mañosos de autoabasto para que así, el que se inscribe en Iberdrola, se apunta como cliente de Iberdrola, pague la luz subsidiada.

EL CASO de los Oxxos, que se dedican al comercio… Porque si se tratara de una ace­rera que requiere la energía y que ahí produ­ce la energía, pues sí tiene una justificación; pero los Oxxos, que están iluminados todo el tiempo, ¿por qué?, porque pagan menos luz que lo que paga una familia de clase popular o una familia pobre.

ESO ES UNA gran injusticia, una in­moralidad y es además ilegal. Bueno, eso ya lo logramos quitar con la ley eléctrica.

SE LOGRÓ también, porque alegaban, como el señor de ayer, que fue secretario de Economía, de que se violaba el tratado de libre comercio. Ya se aclaró en la corte de que no hay violación al tratado de libre comercio. Entonces, ya por ahí ya nos protegimos, ya podemos garantizar que no nos va a faltar la luz, que vamos a seguir manteniendo el precio de la luz.

POR ESO quisimos, porque ya estamos invirtiendo en la modernización de las hidroeléctricas, 14 hidroeléctricas están modernizándose, se les van a cambiar turbinas, es instalación de equipo, no nos lleva mucho tiempo, yo espero que un año, año y medio cuando mucho ya tengamos las nuevas turbinas con mayor capacidad de generación de electricidad y con la misma agua que ya tenemos en los embalses.

ENTONCES, eso ya nos va a ayudar. De producir el 3% en las hidroeléctricas va­mos a subir al 10 este año y el año próximo al 20% de la producción total de energía.

VAMOS a ser, ya somos más productores de energía limpia que Estados Unidos y que otros países del mundo. Lo que pasa, que en todo este negocio sucio hablaron mucho de las energías limpias porque les convenía a los corruptos.

ENTONCES, por ahí ya estamos pro­tegidos.

LO OTRO que nos importa mucho es el litio. Entonces, también dijimos vamos a meter el litio en la reforma constitucional, pero también nos reservamos la posibilidad de meter el litio en la Ley Minera.

ENTONCES, ayer los diputados trai­dores a la patria, algunos yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron, no saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, ahí sí para desplazar al petróleo, no se va a poder modernizar la industria sin litio. Entonces, ambicionan el litio más que nada, aunque no hablen del tema, todo era, si acaso, el medio ambiente, el licenciado Bartlett, José Ramón…

INTERVENCIÓN: Energías limpias.

PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador: Energías limpias, sí. Litio, nada absolutamente.

¿QUÉ SE tiene?

PUES UNA iniciativa que hoy, si así lo deciden en la cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio, así de claro, y que sólo se utilice para beneficio del desarrollo nacional.

ENTONCES, llamo a los legisladores —ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple y hago un lla­mado también respetuoso a los senadores —porque sólo se requiere mayoría— para que, si es posible hoy o mañana, ya se pro­teja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa, como la Comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con el litio con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias de otros países.

LAS GRANDES empresas automotrices que fabrican los automóviles, que están avan­zando hacia automóviles eléctricos, requieren de litio y está aumentando el precio cada vez más, en dos años ha aumentado 10 veces el precio del litio en el mercado mundial.

ENTONCES, vamos a proteger nuestro litio, el litio de México, el litio de nuestra generación y de las generaciones futuras, de nuestros hijos y de nuestros nietos.

“NO CABE duda, tenemos un Pre­sidente patriota que es mucha pieza, ¿a poco no?”.

-POR SUPUESTO, además de Inco­rruptible-.

-LO INTERESANTE de todo esto, es que los señores del PRIANRD y los de MC se quitaron las caretas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.