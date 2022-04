Buscamos Incrementar el Número de Visitantes y Creadores en los Museos de Zacatecas: Márquez

“Hay que Abrir más las Puertas a Creadores Locales”

Por Rubén Palomo Macías

Uriel Márquez Romo, director del Sistema Estatal de Museos, comentó que luego de los conciertos y obras de teatro en los distintos espacios que se utilizaron durante el Festival Cultural han culminado, pero continuarán realizándose exposiciones con el fin de aumentar la afluencia en los museos que existen en la capital y el estado.

“Para aumentar la fluencia en estos es­pacios tenemos varias herramientas y la primera de ellas considero que son las acti­vidades de mediación, el trabajo directo con los públicos. Tenemos focalizados museos que tienen afluencia más familiar, infantil y juvenil”, mencionó para Página 24 Zacatecas.

Uriel Márquez señaló que hay espacios que tienen un público más especializado, como los alumnos de la cadena de artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y que se debe incidir en el trabajo de las colecciones de cada museo.

“No se debe demeritar el trabajo lo que ya se tiene en cada una de las colecciones ya que contamos con acervos muy importantes en el país y debemos analizar la forma en que lo debemos de diversificar y trabajar. En ese sentido las y los directores de los museos buscamos programar actividades de mediación y transversales, como conciertos o visitas guiadas, que no demeritan lo que ya se encuentra en los espacios” mencionó.

El director apuntó que estas actividades suman en el sentido artístico y de muestra ya que lo que hay más cosas que mostrar a través de conciertos, pláticas y charlas. Además esto es importante para la creación local, que es un punto más en el que se están enfocando para la atracción a los museos.

“El 65% de exposiciones que fueron parte del Festival Cultural son de creación local y tenemos el reto de no bajar ese porcentaje e incluir más creaciones. No son suficientes los espacios pero no es un pretexto para abrir más las puertas a creadores locales”, señaló.

Finalmente Uriel Márquez comentó que para poder tener mayor número de creacio­nes locales se planean realizar exposiciones colectivas ya que de esta forma se incluyen a más personas y se puede hacer un análisis de los artistas que tiene una mejor definición de sus producciones.

“Con eso podremos ver que jóvenes pue­den tener exposiciones individuales. Pero todo esto desde las exposiciones colectivas para abonar el camino de la creación de obras local”, remató.