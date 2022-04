El Fiscal Murillo Está Agotado, Debe Renunciar al Cargo: EGR

“Sus Resultados son Malos”, Asegura el Diputado

Por Nallely de León Montellano

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Ernesto González Romo, diputado local de la LXIV Legislatura, mencionó que Fiscal General del Estado, Fran­cisco José Murillo Ruiseco “desde hace mucho tiempo carece de temas de relevancia, además de que desde hace mucho tiempo ya no tiene un proyecto para la Fiscalía.

Por lo anterior, señaló la importancia de que desista de su cargo como titular de la Fiscalía, sin embargo, dijo, las circunstancias de violencia en el estado hacen más difíciles el ejercicio de tran­sición referente al titular de la Fiscalía.

“Me parece que en algún momento ten­drá qué presentar su dimisión al cargo, porque francamente no hay resultados, no hay innovación, no hay cambios, ni una política de servicios”, señaló el legislador.

Reprochó que pese a las diversas pro­mesas por devolver la paz a la población zacatecana, ha habido nulos resultados, por lo que el Fiscal está agotado, y eso evita que se adecúe a los cambios que vive la entidad en materia de violencia, lo que indica que la estructura de la Fis­calía le ha quedado a deber a Zacatecas.

Con respecto a la situación de insegu­ridad en el municipio de Fresnillo, y a la reciente queja del presidente munici­pal Saúl Monreal Ávila, mencionó que Fresnillo necesita mayor atención en materia de seguridad, por lo que consi­dera que las demandas del alcalde son fundamentadas.

Mencionó que hay un abandono im­portante en el tema de seguridad, de procuración de justicia y en el tema de investigación de delitos, tomando en cuenta el grado de impunidad y los niveles de violencia que genera.

“El presidente ha sido muy prudente en casos emblemáticos, sin embargo considero que se le ha quedado a deber mucho a Fresnillo”, señaló.

Finalmente, mencionó que está pre­parando la llamada a comparecer de Murillo Ruiseco en un primer momento a puerta cerrada, y posteriormente a la luz pública.