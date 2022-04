Mi Jardín de Flores

El Poder de una tal Diputada Karla

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me parece que en algún momento (el Fiscal del Estado, Francisco Muri­llo) tendrá qué presentar su dimisión al cargo, porque francamente no hay resultados, no hay innovación, no hay cambios, ni una política de servicios”: Ernesto González Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 19 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Ernesto González, es el Único

“TODO indica que el Ernesto González Romo, es el único de los diputados de Morena, que alzan la bandera de la Cuarta Transformación, pues solamente él de­nuncia las corruptelas en este y el anterior gobierno. Bueno, está en su papel de pre­sidente del Sistema Estatal Anticorrupción, pero eso no le quita el mérito.

“SEGÚN sus declaraciones, que hoy aparecen en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el Ernesto González presentó una iniciativa para investigar casos graves de nepotismo en la propia Cámara de Di­putados, en la que está inmiscuida una tal diputada de nombre Karla.

“PERO sucede que, dicha iniciativa fue bajada del orden del día, para que no se le diera lectura, para que no trascendieran las pillerías de la tal Karla que, a decir del Ernesto, una hermana de la diputada de marras contratada y a los pocos meses fue basificada. O sea, le dieron su planta.

“OTRA más de su familia fue basificada el mero día de su contratación y, por si fuera poco, otra persona más -posiblemente familiar de la misma Karla- en cuanto fue contratada le dieron su planta, cosas que están contra la ley.

“PERO hay otra situación: Once dipu­tados del PRI, PAN, PRD y MC fueron los que votaron a favor de eliminar del orden del día, la susodicha iniciativa, lo que el Ernesto considera ‘un hecho inédito’. Pero no sólo es eso sino que agárrense: el PT apoyó a los partidos opositores”.

-¡DIOS DE mi Vida! ¿Cómo así? ¿No acaso el Partido del Trabajo es aliado de Morena y, por ende, de la Cuarta Trans­formación?-.

-PUES SÍ, pero esto está de la ching… (censurado), pero cada diputado o diputada sólo ve por sus intereses. Morena, en la Cámara de Diputados, está durmiendo con el enemigo. ¿Así cómo vamos a combatir la corrupción y la impunidad, con partidos que en un momento dado te dan una puña­lada por la espalda? ¡Eso sí calienta!

-PERO no es todo, no. En esta con­ferencia de prensa en la que el Ernesto estuvo acompañado por cinco diputadas de Morena, denunció que varios diputa­dos lo buscaron para amenazarlo, además de decirle que ‘él solo se había dado un balazo en un pie, que estaba destapando la Caja de Pandora y que había demasiados casos de nepotismo en la legislatura y si yo daba a conocer esta iniciativa se iban a destapar cosas que serían negativas para el movimiento al que represento y después no se podrían tener acuerdos políticos’.

-¿ASÍ LO dijo?-.

-SÍ, ASÍ lo dijo-.

-¡QUÉ ASCO! ¡Guácala! Esos ‘diputa­detes’ no piensan en el pueblo, sino en sus propios intereses. Bueno, y ¿que dice el diputado de Morena?-.

-PUES QUE todo este desmadre es una violación flagrante al derecho parlamen­tario de presentar iniciativas, y le hizo un llamado al Xerardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva para que rectifique su postura y que ordene que se le dé lectura a su iniciativa en la próxima sesión de la Cámara de Diputados-.

El Fiscal Murillo, Debe de Renunciar

NUESTRA compañera reportera, Nalle­ly de León también entrevistó al Ernesto, sobre el tema del Fiscal General del Estado, el Francisco José Murillo Ruiseco y, franco como es, el diputado declaró que ‘desde hace mucho tiempo carece de temas de relevancia, además de que desde hace mu­cho tiempo ya no tiene un proyecto para la Fiscalía’, lo que quiere decir que ‘El Pelón’ está rebasado.

ASÍ ES que ‘me parece -dijo el more­nista- que en algún momento tendrá qué presentar su dimisión al cargo, porque francamente no hay resultados, no hay in­novación, no hay cambios, ni una política de servicios’.

INSINUÓ que el Francisco José no saca ni un perro de una milpa, ni com todos sus policías de élite ya que ‘pese a las diversas promesas por devolver la paz a la población zacatecana, ha habido nulos resultados, por lo que el Fiscal está agotado, y eso evita que se adecue a los cambios que vive la entidad en materia de violencia, lo que indica que la estructura de la Fiscalía le ha quedado a deber a Zacatecas’.

-¡ÁMONOS! La verdad es que Murillo Ruiseco no tiene vergüenza, en su lugar yo ya habría renunciado-.

-MMMM… el dineral que ha de ganar, incluso más que el Presidente Andrés Ma­nuel López Obrador-.

-DEJE EL sueldo, las transas que ha de hacer, por eso no renuncia. Lo que yo no me explico es por qué ‘El Deivis’ no le levanta la canasta, ¿le deberá algún favor?

-SÓLO MI Padre Dios, don David y don Francisco José lo saben-.

No Cede la Violencia y la Inseguridad

“PUES LA la violencia y la inseguridad van de la mano en Fresnillo, y por más que Saúl le insiste al Fiscal Murillo que ‘de la cara y resultados’, Murillo no lo escucha ni lo ve. La violencia y la inseguridad le una pura chin… y dos con sal.

AYER EN Fresnillo asesinaron a balazos a un individuo en la calle Reforma Agraria, colonia Luis Donaldo Colosio. El asesinato se cometió a plena luz del día y no hay detenidos.

EN ENRIQUE Estrada fueron asesina­dos a tiros dos individuos que se dirigían a la comunidad de las Adjuntas del Peñas­co. El ataque en el que perdieron la vida, sucedió al filo de las 7:30 de la tarde. Los cuerpos permanecen en la Morgue en cali­dad de “desconocidos”. No hay detenidos.

Y EN LA capital del estado, un hombre que había sido secuestrado, apareció con huellas de tortura y balazos en varias partes de su cuerpo. De una camioneta en movi­miento arrojaron su cadáver en la comuni­dad de Picones. Tampoco hay detenidos.

EN FRESNILLO, Juana, una joven mujer de 39 años, denunció la desaparición de su vástago de 22 años. “Mi hijo salió de nuestra casa ubicada en la calle Modelo, comunidad Laguna Seca, la mañana del 15 de abril y desde entonces no aparece.

ASÍ LAS cosas, en un día ‘tranquilo’ se cometieron -al menos- cuatro asesinatos y dos secuestros, ¿qué les parece?-.

-QUE A esa ‘herencia maldita’ de Alex no se le ve el fin-.

-PUES ‘EL Deivis’ ya firmó un convenio de colaboración en materia de seguridad entre los estados de Zacatecas y Durango, ojalá y dé resultados.

“AHORA nomás faltan hacer convenios con Coahuila, Nuevo León, San Luis Po­tosí, Aguascalientes y Guanajuato. Pero si ‘El Pelón’ Murillo y el Adolfo Marín sigue de pachorrudos y valemadristas, de poco o nada van a servir esos acuerdos”.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro, qué de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.