Mi Jardín de Flores

Las Audiencias Públicas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se demuestra que no hay un presi­dente autoritario, que no hay corrup­ción, que se garantizan las libertades y que es un triunfo para la política porque se avanza en el combate a la simulación, es espléndido un momento así, que los que se dicen representantes populares votan por Iberdrola. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Les interesa mucho el dinero, no tienen con­vicciones, no le tienen amor al pueblo y como dice la canción de Rubén Blades el que no quiere a su patria, no quiere a su madre o algo así”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 20 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Hombre más Informado de Zacatecas

ESTABA leyendo que don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, encabezó la primera audiencia pública de su administración. Y se ve que acudió mucha gente a exponerles sus problemas. Lo que quiere decir que tienen confianza en que les pueda resolver sus problemas.

-EL ALEJANDRO Tello Cristerna, también tuvo sus audiencias públicas, pero después las suspendió, pues al “Pinocho de Bernárdez” no les gustaba convivir con la gente humilde. Cuentan que cada vez que saluda a la gente se echaba alcohol en las manos. Infeliz, creía que la pobreza se pegaba, ni que fuera COVID-19-.

–LAS AUDIENCIAS públicas -dice don Roberto- son muy buenas por dos razones: No se pierde contacto con la gente y son fuente de información que sirve para irle midiendo el agua a los camotes. Si de por sí, el gobernador en turno es el hombre mejor informado del estado, con esas audiencias lo es más-.

-BUENO, eso también depende del buen criterio del gobernante, porque habrá gente que lo quiera sorprender y hasta engañar con hechos e historias falsas. Como sucede con muchos de los fieles que van a confesarse con el señor cura de su comunidad-.

-¡POR SUPUESTO! ‘El Deivis’ puede ser el más informado, pero no el mejor informado. Porque hay gente muy labiosa capaz de engañar al propio Papa Francis­co. De esa gente se rodeó el Alejandro Tello y así le fue al inepto Narizón-.

-ESO SÍ. La mayoría de sus cercanos le lavaban el coco, y al final lo dejaron solo y entrampado. Como el corrupto Benjamín Medrano Quezada, quien no obstante ha­ber saqueado las arcas de Fresnillo, Alex lo recogió y lo hizo coordinador del Patro­nato de la Feria Nacional de San Marcos. Con las consecuencias que todos sabemos: llegando y robando más de 60 millones de pesos, en su primera y única Feria.

“¿Y QUÉ pasó? -continúa don Rober­to-Pues que el decadente cantante se lavó las manos acusando que los responsables de tal desfalco fueron Alex, Cristina y Marisol quienes firmaron un convenio, en el cual le daban todo el poder a su hasta entonces protegida: ‘Yo no tengo ningún documento firmado que me involucre’, ha dicho en su defensa. Y sí, Benjamín, como él mismo presume, será el Joto más promiscuo de Zacatecas y la región, pero no tiene un pelo de pendejo. Es muy dado a traicionar a quienes le tienden la mano, como sucedió con Ricardo Monreal, y el mismito David Monreal, a quienes alababa hasta el cansancio, para luego acusarlos de caciques y corruptos”-.

-PUES YA don David comenzó con sus audiencias públicas itinerantes en Ojocaliente, municipio gobernado por el morenista Daniel López Martínez, ¿de qué tantas cosas malas se enteraría?-.

-SÓLO ÉL lo sabe. De esas cosas nin­gún gobernante habla. Lo cierto es que esta primera audiencia fue un éxito porque además se anunció la pavimentación de 67 calles en esa cabecera municipal tan abandonada en los últimos 11 años. No en vano los ciudadanos votaron por un candidato de Morena-.

Se la Pelaron con el Litio

-MUCHAS empresa extranjeras, sobre todo de Canadá y muchas ‘empresaurias’ mexicanas, ya estaban afilando sus ga­rras para explotar el litio y saquearnos nuevamente, pero gracias a que tenemos un presidente patriota y honesto, no se repetirá la historia: el litio, ya lo dijo mi ‘cabecita de algodón’, es propiedad de los mexicanos-.

-¡BENDITO sea mi padre Dios!, que sigue iluminando el camino de nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador. Si esto hubiera sucedido con nuestro oro, plata y demás metales preciosos, no tuviéramos tanta pobreza-.

-PERO NO sólo fue el mochadero de manos de esos ‘RaTellos’, sino que los opositores quedaron en evidencia. Ahora ya sabemos que el PRI-PAN-PRD y Mo­vimiento Ciudadano -quien por cierto no es ni movimiento ni ciudadano, sino una franquicia del delincuente y exconvicto, el Dante Alfonso Delgado Rannauro- son de los mismos pero con diferentes colores-.

-PUES ESE arroz ya se coció. Lo demás será puro trámite porque el chingazo se les dio en la mera frente:

1.- SE DECLARA de utilidad pública el litio.

2.- SU EXPLORACIÓN, explotación, beneficio y aprovechamiento quedan ex­clusivamente a cargo del Estado.

3.- SE CREARÁ un organismo público descentralizado.

4.- NO SE otorgarán concesiones, licen­cias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia-.

-MI ‘CABECITA de algodón’ se aventó un 10. Leo que el litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados a medida que se utiliza como mineral fun­damental para la industria eléctrica por sus excelentes propiedades para la conducción del calor y la electricidad a pesar de ser el metal más liviano hasta ahora conocido.

“ES SÚPER codiciado porque se utiliza para fabricar baterías de computadoras portátiles, teléfonos, cámaras digitales, vehículos eléctricos, marcapasos, juguetes y relojes; por lo que se le considera el oro blanco y aquí en Zacatecas lo tenemos”-.

¿Vamos de Salida?

AUNQUE el COVID-19 no tiene palabra de honor, todo indica que ya va­mos de salida: en Aguascalientes están de fiesta y la mayoría de los miles de personas que cotidianamente recorren el área de 90 hectáreas de la Feria Na­cional de San Marcos, sin cubrebocas, sin que hasta ahorita haya señales de alarma, aunque leo que el secretario de Salud del vecino estado, dice que si se desbordan los contagios se cancela la Feria: ‘No soy alarmista, soy realista, el COVID-19 no ha terminado’.

“Y AQUÍ en Zacatecas estuvimos más o menos igual: Vi como en el Festival Cultura un mar de gente recorría las calles sin cubrebocas. Dios quiera que no vaya a resurgir una nueva ola. Pero lo que más me preocupa son los Malos Organizados.

¿Cuál fue el saldo de ayer, don Roberto?

EN ESTA ocasión las autoridades no reportaron asesinatos. O sea, en cuanto hechos de sangre no hubo. Esto no sucedía ni con Alex, pero ahora sí, lo que es un aliciente.

EN CAMBIO se cometieron cuatro privaciones de la libertad: una mujer y tres hombres; además de una casa baleada a pleno sol, en la calle Comonfort , colonia Barrio Alto.

Y Albina Cerrillo Aventó el Arpa

Y CON la novedad que Albina Ce­rrillo Mancinas, directora de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacate­cas (Incufidez), no aguantó la carrilla de los deportistas y tiró la toalla. No sé ustedes que piensen, pero para mí la mujer tuvo dignidad. No me quieren, me voy.

-ESO SÍ hay que reconocerlo. Deberían de hacer lo propio el Fiscal Murillo y el secretario de Seguridad Pública, el Adolfo Marín Marín, pues el par de ineptos no dan una-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Gua­dalupe-.