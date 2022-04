El Caso Fenaza Está en Manos de la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa: Brito

Yo no soy Quien Para Calificar el Delito: Auditor Superior del Estado

Por Rubén Palomo Macías

Raúl Brito Berumen, auditor superior del estado, informó para Página 24 Zacate­cas que en fecha del 21 de septiembre, del ejercicio 2020, la Auditoría Superior del Estado (ASE) celebró una reunión de trabajo para formalizar la fiscalización de las acti­vidades de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) y sus recursos públicos notifi­cando en el mes de octubre del año 2020 se notificaron los resultados de observaciones preliminares determinados en el examen practicado seleccionado para su revisión finalizando en el mes de noviembre.

“Se hicieron de conocimiento los resul­tados finales determinados por la ASE y se dieron 20 días que concede la ley para que los funcionarios señalados presentaran las pruebas que consideraran pertinentes a lo cual la auditoría determinó si eran proce­dentes o no y se emitió el informe final a la legislatura del estado”, comentó.

En el informe se notificaron faltas ad­ministrativas graves que serán notificadas al Tribunal de Justicia Administrativa con el fin de que se establezcan las sanciones correspondientes.

“Los funcionarios implicados en el caso pueden hacer uso de su defensa ante el tri­bunal y así es como estamos en el tema de la FENAZA”, agregó.

El auditor señaló que el informe es público y se puede consultar para evitar detallar las faltas encontradas en el ejercicio ya que está dictaminado por la legislatura y ya se ha notificado a los funcionarios implicados.

“Las sanciones que se pueden presentar son de tipo resarcitorio de las faltas que se encon­traron las cuales deben ser aplicadas por el tribunal y en todo caso llevar a cabo la defensa. Son sanciones graves y si hay algunas denun­cias que se tendrán que revisar en la Fiscalía de Justicia General del Estado de Zacatecas (FGJEZ). Ellos determinaran si proceden o no y yo cumplo con lo que me toca ya que yo no soy quien para calificar el delito”, apuntó.

Finalmente el auditor mencionó que las denuncias ante la fiscalía están sustentadas ante el informe y trabajo de fiscalización llevado a cabo por la ASE, ahí se sustentan las faltas graves y las denuncias de hechos.