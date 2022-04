Mi Jardín de Flores

Zacatecas, el Octavo Estado más Violento

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ya los unía la rabia incontenible que sienten contra Andrés Manuel López Obrador; el resentimiento que desde la derrota del 2018 les consume; el re­chazo a la democracia, sus reglas y sus tiempos, en tanto que fueron los votos de una mayoría, a la que desprecian y cuya soberanía no reconocen, los que les expulsaron del poder y la ambición y la urgencia irrefrenable de volver por sus fueros. Ya los unía también, el dinero con el que gobiernos y empre­sas extranjeras, cabilderos y oligarcas locales les han tentado y seducido siempre. Ahora, los hermana además la traición a la Patria; esa que come­tieron el domingo 17 de abril de 2022 y por la que habrán de ocupar un lugar en la historia nacional de la infamia”: Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 21 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Sal­vador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘Yo no soy Quien Para Calificar un Delito’

NO SE LES hace que son demasiados los entes utilizados para revisar la cuenta pública para que al final digan: ‘Yo no soy quien para calificar el delito’, como lo declara hoy don Raúl Brito Berumen, auditor superior del Estado, en entrevista con nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías?

-FÍJESE QUE yo también lo creo así, pues además del ente del Raúl, está el Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Función Publica, entre otros que valen lo que se le unta al queso: nada, pues las únicas que pueden ejecutar acciones penales contra los funcionarios ‘RaTellos’ son las Fiscalía General de Justicia del Estado, y la Fiscalía General de la República-.

-SON CORRECTAS sus observacio­nes, madre Teresa, doña Petra, eso entes sólo sirven para elevar la nómina y ayu­dar a minimizar los actos de corrupción, para que cuando lleguen a la Fiscalía estatal o federal, éstas no encuentren elementos suficientes para enviar la tar­jeta de investigación al juez en turno. O sea, le están poniendo más dinero bueno al malo. Lo que es aberrante, porque no es posible que países como Guatemala, Perú, Brasil, Ecuador y otros nos lleven la delantera, en el combate a la corrup­ción y a la impunidad-.

-EN TODO caso, que sean las fiscalías las que tengan un departamento antico­rrupción, dedicado única y exclusiva­mente a combatir los robos a la nación cometidos por funcionarios deshonestos, ¿no creen?-.

-OIGA, MADRE Teresa, ¡qué buenas ideas tiene!, ¿cómo le hace?-.

-TAN SIMPLE, como utilizar el sen­tido común. Otra cosa ¿quién audita al SEDIF que, como todos sabemos, nunca doña Cristina entregó cuentas de los miles de millones de pesos que recibió de presupuesto en el quinquenio de don Alejandro Tello? Yo nunca me enteré cuántos productos tenía cada despensa, cuanto costaba cada una y dónde o a quien se las compraba. Y cada año doña Cristina recibía más de 400 millones de presupuesto, pero nunca supe cuánto costó tal o cual cosa-.

-ES CLARO que la Cristina le metía la mano al cajón, yo -dice doña Petra- sé de buenas fuentes que a ‘La Pelangocha’ le gustaba mucho el billete y le daba sus buenas pellizcadas.

“A VER: ¿cuántos meses tiene el Nari­zón Alejandro Tello Cristerna sin trabajar el muy huevón?”-.

-0CTUBRE, noviembre diciembre, enero, febrero, marzo y el pasado 12 de abril ajustó ¡siete meses sin trabajar!, pues ¿cómo le hace para vivir en medio de tanta hueva?-.

-¡ESO! ¿Cómo le hace? Tiene dos hijos que están en los mejores colegios, los visten como príncipes, los alimentan con buenas viandas, la Cristina ya no compra sus garras en la Comercial Mexicana, ahora son de buena marca, mientras que el Tello se acostumbró a vivir a cuerpo de rey y a levantarse con la fresca de las 11:00 de la mañana, y si nomás anda en la hueva, ¿pues ladrónde?-.

-¡VÁLGAME Dios! Si hasta el propio don Alejandro dijo en entrevista: “No soy rico, cuando esto acabe tendré que ponerme a trabajar para mantener a mi fa­milia?, dijo palabras más palabras menos.

¿AHORA cómo le irá a hacer para irse de vacaciones a Texas, con todo y familia en avión especial, como lo hacía siendo gobernador?-.

Que ya Bajaron la Violencia y la Inseguridad

-PUES QUE en el primer trimestre de este 2022, los homicidios dolosos del fuero común disminuyeron en Zacatecas en comparación a los mismos meses de 2021, ‘según el Informe de Seguridad publicado hoy jueves en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“PERO LA situación es que no checan algunos datos como por ejemplo dicen que mediante el Plan Cero Impunidad Zacatecas, del 25 de noviembre de 2021 al 15 de abril de 2022, se logró ‘la apre­hensión de 57 objetivos generadores de violencia’, o sea: 57 delincuentes, aprehendidos mediante órdenes de apre­hensión giradas por un juez. O sea, a ninguno de ellos lo atraparon infraganti. Pero salen fotos de 64 personas, entre ellas seis sentenciadas. Y, la verdad, no me gusta tanto tecnicismo:

‘57 OBJETIVOS generadores de vio­lencia’ ¡por favor!

“SI TIENEN toda la información, ¿por qué no desglosarla con simpleza: tantos homicidios, tantos feminicidios, tantos secuestros, tantos narcomenudistas, etcétera? Pero no, meten perros y gatos en un costal.

LO QUE sí manejaron bien fue el gráfico. De enero a marzo, seis estados concentraron 50% de los homicidios:

GUANAJUATO, 766.

MICHOACÁN, 756.

ESTADO DE México, 629.

BAJA CALIFORNIA, 593.

JALISCO, 468

SONORA, 448, dando un total de 3 mil 660 homicidios dolosos: 50% de los ocurridos en el resto del país.

LUEGO SIGUE Chihuahua con 320 homicidios, y Zacatecas en octavo lugar con 319, o sea tenemos un promedio de 3.54 asesinatos diariamente. ¿Cómo estuvo ayer la violencia, don Roberto?

-DOS ASESINATO, al menos; dos heridos a balazos, una persona privada de su libertad y otra rescatada, tras una persecución a balazos. Lo raro es que dejaron ir a los secuestradoras: se les pelaron corriendo en despoblado.

-INCREÍBLE, es de no creerse, ¿de a cómo sería el billete?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.