Luis Medina Insiste: Fiscalía, Poder Judicial y Toda la Policía Infiltradas por el Narcotráfico

El Exdiputado Federal, Apoya lo Dicho por Saúl Monreal

Por Rubén Palomo Macías

José Luis Medina Lizalde, militante de la izquierda en Zacatecas, comentó para Página 24 Zacatecas que es útil que toda insatisfacción con el desempeño de otras instituciones se transparente y se haga claro, esto con referencia a las de­claraciones del presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, en donde envió un mensaje al fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, para que res­ponda a su municipio y no lo abandone por los hechos delictivos que se han suscitado en el mineral.

“Creo que es bueno que haya libertad de expresión para todos y no lo veo mal. No sé hasta qué grado tiene razón o no pero sé que tiene derecho a expresarlo”, mencionó.

Luis Medina añadió que se debe reconocer que ante el crimen organizado el gobierno tiene varios sexenios que permitió la infil­tración y no se ha combatido.

“Están infiltrados todos los cuerpos poli­ciacos desde la fiscalía y el poder judicial, obviamente también, al que no se le controla con sus ambiciones se le controla con su temor, la ley de plata o plomo. En el estado esta ley tiene varios años que se impuso, desde que llegó el crimen organizado a Zacatecas y no se trata de que den respues­tas aisladas y se requiere de una política general”, añadió.

El militante izquierdista señaló que se requiere de voluntad política para correr riesgos y solamente puede ser precedida por el gobernador del estado.

“Si una pieza está fallando se debe co­rregir. La lucha aislada no lleva a ningún lado y debemos cuidarnos de que la grave situación en que vivimos se aproveche para que los políticos ajusten cuentas entre ellos porque se sigue derramando la sangre de manera impune y no es un tema para bandera partidista”, agregó.

Finalmente José Luis Medina reiteró que el gobernador del estado no puede dar la lucha solo y debe ponerse al frente de las instituciones y de la sociedad para poder enfrentar al crimen organizado.

“Todos tenemos algo que aportar desde los ciudadanos hasta los medios de comunica­ción, los poderes de gobierno y los órganos autónomos, todos tenemos un papel que jugar pero no a tontas y a locas sino orga­nizadamente”, remató.