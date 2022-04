Solicita Manuel Guerrero a las Escuelas que se Brinden más Sesiones de Educación Física

“Es Ridículo que Nomás sea una Sesión por Semana”

Por Rubén Palomo Macías

Manuel Guerrero, vicepresidente mun­dial de la federación internacional de edu­cación física y deporte, comentó a Página 24 Zacatecas que la educación física ayuda a formar valores para la paz y es lo más importante que abona la actividad y el deporte, por eso considera que deben implementarse más sesiones de educación física en las escuelas.

“Los profesores de educación física da­mos valores desde el patio escolar ya que cuando el niño entiende y sabe lo que es el deporte, para no llegar a la violencia, se está abonando a la paz”, comentó.

Manuel Guerrero señaló que la actividad física debe ser tomada en cuenta por los funcionarios públicos y se apoye en lo que se ha hablado en diversas instancias internacionales para brindar una educación física de calidad.

“Necesitamos que las direcciones e institutos del deporte apoyen la actividad física para que los niños se formen desde preescolar y sean orientados a través de los valores que servirán para crear ciudadanos pacíficos y sanos entendiendo el juego limpio”, agregó.

El vicepresidente envió un mensaje a las instituciones educativas para que se realice más de una sesión de clase de educación física y calificó como lamentable que se vea simplemente como una actividad de distracción para los infantes.

“Hay estados en que se han firmado acuerdos para que se aumente a dos se­siones de educación física aunque oficial­mente se contemple una sesión por semana. Esto de una sola clase es ridículo ya que eso no abona gran cosa y necesitamos que los niños estén más activos con mínimo tres sesiones de educación física por semana”, señaló.

Manuel Guerrero aseguró que de elevarse las sesiones físicas los niños entenderán los valores necesarios para la paz y para el cuidado de la salud en el futuro.

“Si los niños no tienen esos hábitos y esas prácticas no vivirán en movimiento y no sentirán como su cuerpo se fortalece”, finalizó.