Mi Jardín de Flores

Nadie a Favor del Fiscal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Son traidores a la patria quienes vota­ron en contra de la reforma eléctrica. Esta reforma no pasó por un grupo de dipu­tados, ya saben de qué partidos políticos, y es importante que se conozca porque el presidente dijo que son traidores a la patria’: Claudia Sheinbaum.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 24 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Ni una Alma hay a Favor del Señor Fiscal Murillo

AHORA es el señor profesor Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto se Seguri­dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), el que denuncia mediáticamente el trabajo muy lento y sin atención, del Fiscal don Francisco José Murillo Ruiseco’ hacia ellos ya que han presentado varias denuncias en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) contra exdirectivos del propio ISSSTEZAC y el proceso de ellas es muy lento: a paso de tortuga, ¿qué opinan?

-YO, LA verdad -dice doña Petra-, no co­nozco a ninguna alma que hable bien de ‘El Pelón Murillo’; de inepto, corrupto y huevón no lo bajan pues se dice que es hechura del ‘exgoberladrón’ el Alejandro Tello Cristerna que, juntos, eran como la yunta de Silao: Tan falso el pinto como el colorado:

‘NO HAY declaraciones ni las atenciones necesarias para destrabar el conflicto que hemos manifestado y ya hay bastante des­esperación por parte de los agremiados del ISSSTEZAC. No tenemos confianza en la Fiscalía debido a que después de tantos me­ses debería de haber gente separada de los cargos, como mínimo, y ya debería estarse resarciendo el daño’, declaró el Marcelino Rodarte a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-LO QUE da un ching… (censurado) de coraje es la impunidad con que se conduce la alta burocracia -truena don Roberto-, pues no hay quien los meta al orden y, como el Fiscal Murillo presume de autónomo, no hay quien lo obligue a cumplir la ley. Así las cosas, si al Fiscal se le hinchan los tanates, nunca resolverá las denuncias, en contra de quienes saquearon el ISSSTEZAC-.

-PUES SÍ, como el saqueo a ISSSTEZAC fue en el ‘desgobierno’ de don Alejandro Tello, don Francisco José está obligado a cuidarle las espaldas al señor exgobernador, quien fue quien lo puso en ese importante puesto que, como se ve, es para intocables-.

-ESPÉRENME -dice doña Petra, sacando su celular-: exista una Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Les leo lo que dice el Artículo 4, e) Buena Fe. La Fiscalía General no per­sigue intereses propios o ajenos, sino que, como representante de la sociedad, realiza llanamente la voluntad de la ley.

‘EN LA investigación de los delitos, los Fiscales deberán imputar o acusar, exclu­sivamente, cuando derivado de la investi­gación, inicial o complementaria, tengan pruebas suficientes para comprobar el hecho delictuoso, así como la responsabilidad del imputado, incluyendo las circunstancias atenuantes que se conozcan. Sus servidores públicos deberán abstenerse de incurrir en prácticas dilatorias o en abuso de las facul­tades que la ley les confiere;’.

“ESTE ES el bueno, y le va a gustar al Marcelino Rodarte, escríbalo por favor, madre Teresa, con mayúsculas:

‘SUS SERVIDORES PÚBLICOS DE­BERÁN ABSTENERSE DE INCURRIR EN PRÁCTICAS DILATORIAS O EN ABUSO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LES CONFIERE’.

“¿NO QUE no tronabas, pistolita?, esto lo debe de leer el Marcelino para que se pueda defender mejor de las arbitrariedades de la Fiscalía, pero además debe de poner su queja con la María de la Luz Dominguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Hu­manos del Estado de Zacatecas (CDHEZ): ya chupó Faros ‘El Pelón’ Murillo. Bueno, si el Marcelino le atora y no claudica”.

-PUES YO creo que sí le va a ‘atorar’ y no creo que claudique. En la entrevista se nota muy molesto y culpa directamente al señor Fiscal Murillo Ruiseco: ‘con tanta denuncia y evidencia ya más de una personas debería estar tocando la cárcel sin embargo no se han realizado detenciones, por culpa del Fiscal Murillo Ruiseco:

‘POR ESTO es que nosotros vemos con desconfianza, teníamos poca fe y cada se va cayendo más porque no se opera de manera eficiente e inmediata a todas las denuncias y quejas que se han interpuesto. Por eso nos tenemos que mover a nivel federal en otras instituciones porque no confiamos y por eso no nos podemos quedar quietos’.

“Y DON Marcelino habló de complici­dades y corrupción:

‘EL INTERÉS se busca no para la pro­tección del ciudadanos sino para proteger sus cargos en los espacios que utilizan para servirse. Su objetivo es seguir sirviéndose y no le dan salida a temas complicados y evidentes como el de la corrupción que exis­te dentro del ISSSTEZAC’, pues estamos viendo que cada día le salen más manchas al tigre de la corrupción, complicidad e impunidad”.

‘El Deivis’ no Para

PUES AHORA ‘El Deivis’ se lanzó a Vetagrande y en Sauceda de la Borda ‘su­pervisó un nuevo pozo que no solamente la abastecerá, sino a varias colonias de la zona noreste de Guadalupe. Lo que se me hace barata es la inversión: 2 millones 900 mil pesos, cuando, si la memoria no me falla, en el gobierno del ‘RaTello’, la perforación y equipamiento de un pozo era de, al menos, 7 millones de pesos-.

-HABRÍA DE consultarlo con expertos, de eso no sé nada-.

-HAY QUÉ ver muchos factores, profun­didad y calidad del equipamiento, eso sólo los expertos lo saben. Pero sí, la diferencia entre este y el anterior gobierno es mucha: con Alex, el presupuesto era utilizado como botín y eso está comprobado-.

-PERO TAMBIÉN otra cosa: ‘El Deivis’ trabaja hasta los domingos, mientras que el Narizón, los viernes a las 2:00 de la tarde ya estaba en su casa, y regresaba a Palacio los lunes -siempre que no hacía san lunes- con la fresca de las 11:00 de la mañana, seco como una naranja chupada-.

Las Cuentas Públicas

¿CUÁNTOS presidentes municipales y de dependencias de gobierno no estarán preocupados por la presentación de las cuentas publicas?-.

-UFFF, YO creo que la gran mayoría, pues tienen que cuadrar exactamente ingresos y egresos. Aunque, como se ve, le apuestan a la Impunidad, ¿no?-.

-PUES AHÍ está el caso del ‘Pinocho de Bernárdez’, con lo de la FENAZA, ni siquiera está en Zacatecas, el muy huevón sigue de vacaciones. En estos casos la he­bra se rompe por lo más delgado ya hemos visto como a alcaldes sin padrinos, les dan botellón-.

-PUES PERAS o manzanas, pero don Raúl Brito Berumen, informa que varios ya las presentaron en su mayoría-.

-PUES YO sigo creyendo que eso de las cuentas públicas es pura faramalla y que el Raúl Brito está ahí para auxiliar a los ‘RaTellos’, a cuadrar sus gastos, pura méndiga corrupción e impunidad. Ya no les creo nada-.

¿Cómo Estuvo la Matazón Ayer, don Roberto?

TRES ASESINATOS: una mujer y tres hombres, al menos. Y digo al menos, porque en muchas ocasiones han ocultado los ho­micidios dolosos, para no verse tan ineptos y rebasados.

LA ‘MATAZÓN ayer comenzó muy de madrugada: a la 1:00, cuando encapuchados armados hasta los dientes echaron abajo la puerta de una casa, ubicada en la calle Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo de Ojue­los, Fresnillo, y mataron de varios balazos a Martha de 56 años.

Y AL FILO de las 6:00 de la tarde, en la carretera federal 23, que va de Fresnillo a Jerez de García Salinas, a la altura de la comunidad El Peñasco, asesinaron a balazos a dos individuos. Uno de ellos estaba dentro de un vehículo, el otro, que al parecer comenzó a correr para salvar su vida, cayó muerto a pocos metros de su compañero.

FRESNILLO sigue siendo la Capital de la Muerte y de la impunidad.

Desaparecidos

AYER MISMO reportó la Fiscalía Gene­ral de Justicia del Estado (FGJE) dos nuevas desapariciones: En Fresnillo, el 22 de abril desapareció José Ángel Emanuel Orendain Reyes, el muchachito tiene 17 años.

MIENTRAS que Mauricio Magallanes Barragán, de 36 años, de Tlaltenango, des­apareció ese mismo día.

¡SANTO SEÑOR de Chalma, has que pronto regresen a sus hogares sanos y salvos!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.