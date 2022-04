Señalan Abandono de CANACOZAC a Comerciantes del Centro Histórico

Podríamos Convertirnos en una Asociación Civil: María de Lourdes

Por Rubén Palomo Macías

Los comerciantes que se ubican en el primer cuadro capitalino no se sienten cobijados por la Cámara Nacional de Comercio en Zacatecas (CANACOZAC), así lo informó para Página 24 Zaca­tecas María de Lourdes Velazco Gómez, representante de los comerciantes del Centro Histórico.

La representante de los comerciantes comentó que la Cámara no es sensible a las problemáticas que atraviesan los comerciantes y envió un mensaje para Francisco Javier Flores López, presidente de la CANACOZAC, para que realice un recorrido a los comercios del centro histórico.

“Él jamás se da una vuelta para ver cómo estamos, la verdad no sé para qué forman cámaras que no funcionan y no tienen ninguna validez ante el comercio local”, señaló.

Lourdes Velazco apuntó que no sirve de nada agremiar a más comercios a la Cámara si no se les da la atención requerida

“Yo hasta quité mi calca de la CANA­COZAC porque en realidad es un gasto inútil, desde mi punto de vista. No estoy hablando mal del actual presidente sim­plemente de los resultados que dan ya que son nulos” agregó.

La comerciante señaló que el elevar ci­fras dentro de la cámara no es preocuparse por el comercio zacatecano y reiteró que es una Cámara que no hace nada por los comerciantes.

“Existe un grupo de comerciantes que hemos valorado la posibilidad de crear una asociación civil y creo que este gru­po somos los que realmente nos estamos impulsando y apoyando debido a que esta­mos totalmente desamparados”, comentó.

Finalmente Lourdes Velazco señaló que la necesidad de sentirse protegidos radica en el clima de inseguridad que se vive en la capital y en el estado en general.

“Necesito ofrecer a mis clientes tran­quilidad además de que no quiero perder mi patrimonio, no quiero que me lo quite nadie ya que lo he levantado durante mu­chos años”, remató.