Balconeó a la CANACOZAC

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Uno de los libros a los que sigo recurriendo –y tal vez el primero que me fue asignado como trabajo escolar– es La epopeya de Gilgamesh, considerado la primera obra literaria de la que hay registro, pero la lección que me dejó es aún más importante: la vida es finita y hay que vivirla con rectitud: Ricardo Monreal Ávila

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 25 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos per­mitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Balconeada a la CONACOZAC del Pancho Javier Flores

MUY VALIENTES e interesantes las decla­raciones de la aguerrida comerciante doña María de Lourdes Velasco Gómez, miren que declarar a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la CANACOZAC es una cámara que lo único que sabe hacer es cobrar cuotas pero a cambio no reciben apoyo alguno, es algo terrible, ¿no?

-¡QUÉ BÁRBARA! Es una balconeada a la CANACOZAC del Pancho Javier Flores López, bien gacha, como para no salir a la calle toda esta semana. ¿Cuántos comerciantes estarán afiliados al changarro del Pancho Javier?-.

-BUENO, la última ocasión que fue entrevis­tado, dijo que su feudo contaba con 8 mil 200 afiliados y que iban por más este año. Pero ahora con las declaraciones de la comerciante María de Lourdes Velasco, le va a bajar la clientela y, por ende, las cuotas-.

-ES CORRECTA su cifra, don Roberto. Bueno, al menos eso lo dijo a principios de marzo, cuando la toma de protesta del Consejo Directivo de CONACOZAC, delante de don David Monreal Ávila, gobernador de Zacate­cas; don Jorge Miranda, presidente municipal de Zacatecas; don Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo; la señora Veronica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarro­llo; y don Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, entre otras personalidades: 8 mil 200 afiliados, el dineral que recabará don Francisco Javier Flores, por concepto de cuotas-.

-PUES POR eso esos cargos son muy am­bicionados, hay reelección y salen con más propiedades que el nopal, por eso la María de Lourdes Velasco, ya pegó de gritos, ella, como representante de los comerciantes del Centro Histórico no recibe un peso, pero qué tal el Pan­cho Javier, de quien dicen vive como maharajá. Y debe ser gacho que los afiliados paguen sus cuotas llueve o truene, mientras la mayoría de los afiliados pasan las de Caín para llevar el pan -del que se come- a sus casas-.

-PUES POR eso doña María de Lourdes mandó por conducto de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el mensaje de que realice un recorrido a los comercios del Centro Histórico:

‘ÉL JAMÁS -declaró- se da una vuelta para ver cómo estamos, la verdad no sé para qué forman cámaras que no funcionan y no tienen ninguna validez ante el comercio local’.

“Y LA molesta mujer, de plano dijo:

‘YO HASTA quité mi calca de la CANA­COZAC porque en realidad es un gasto inútil, desde mi punto de vista. No estoy hablando mal del actual presidente (Francisco Javier Flores López) simplemente de los resultados que dan ya que son nulos:

‘EXISTE UN grupo de comerciantes que hemos valorado la posibilidad de crear una asociación civil y creo que este grupo somos los que realmente nos estamos impulsando y apoyando debido a que estamos totalmente desamparados’, y tronó:

‘NECESITO ofrecer a mis clientes tran­quilidad además de que no quiero perder mi patrimonio, no quiero que me lo quite nadie ya que lo he levantado durante muchos años’, ¿qué les parece?”.

-TIENE mucha razón: la CANACOZAC es como un sindicato obrero que exprime a sus trabajadores-.

-ALGO así como la CTM, pero con un gran disfraz empresarial-.

-Mucha Pieza mi

‘Cabecita de Algodón’

-¿SÍ LEYERON lo que dijo el Donald Trump ‘Cabellos de Elote’, quesque había doblado a mi ‘cabecita de algodón’?-.

-¡AY, ESE señor es muy conflictivo-.

-ESTÁ MARIGUANO, a AMLO nadie lo dobla; lo cierto es que nuestro Presidente lo toreó durante todo su gobierno.

-PUES HOY, en la mañanera, uno de los reporteros le preguntó sobre el tema:

-Buenos días, presidente. Preguntarle, ayer el expresidente Trump en un mitin dio su versión del episodio aquel, cuando amenazó con impo­ner aranceles a las mercancías mexicanas, hizo alarde incluso de que logró doblar al gobierno mexicano, y decía que usted le cae bien a pesar de que es socialista. Preguntarle su opinión sobre estas declaraciones.

-Pues, a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista.

Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones.

Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es impor­tante que los mexicanos sepamos el porqué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo —y ojalá y cambien de parecer— poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias, racista, discriminatoria, que existen en Estados Unidos y en todo el mundo.

Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún can­didato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos.

También decirles a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no sólo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía esta­dounidense, para que, si se maltrata a México o a algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden, el que no quiere a su patria no quiere a su madre.

Entonces, vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden, porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, es la comunidad hispana más grande, 40 millones.

Los hermanos cubanos son cuatro millones, los puertorriqueños, nuestros hermanos también, cinco millones. Ese es el orden. México en primer lugar, 40 millones; Puerto Rico y Cuba.

Pero, lo mismo, tenemos que defender a nues­tros paisanos latinoamericanos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de todo el continente.

Eso es lo que puedo comentar sobre esa declaración.

Fue muy buena la relación. Para los que quie­ ran saber más sobre cómo fue la relación con el presidente Trump, voy a hacer aquí publicidad, lo escribí en mi último libro y está muy puntual, a detalle.

– ¿Le faltó al respeto Donald Trump con estas declaraciones? ¿Se excedió? ¿Lo considera así?

-No, no, no, él es así y hay que ver las cir­cunstancias.

-Fue falso lo que dijo?

-No voy yo a polemizar sobre eso. En mi libro cuento cómo fue la relación.

Porque también los conservadores de nues­tro país internacionalistas ¿no? exageran. Ya ven cómo cambian de chaqueta, se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, nacionalistas; en este caso, por ejemplo, defensores de los intereses extranjeros; bueno, ayer vi un mensaje de Krauze, hasta de la Palma de Reforma. Pero todo esto es porque es­tán inconformes con la transformación del país.

No quieren al pueblo de México, no quieren a la gente humilde, a la gente pobre, no les gusta el pueblo raso; son muy elitistas, son conservadores, nada más piensan en la cúpula. Quisieran que no hubiese democracia, sino que se tuviese un sistema político oligárquico, esa es su verdadera postura política, pero simulan porque son muy hipócritas, entonces se hacen pasar por demócratas, pero no lo son.

Ellos quisieran un gobierno para los ricos, que el gobierno fuese un comité al servicio, como era antes, al servicio de una minoría, y que ellos también sacaran provecho, porque cuánto se llevaba Krauze del presupuesto, y los medios de información.

Del presupuesto se entregaba en publicidad como 10 mil millones de pesos a los medios, y a los grupos de intelectuales orgánicos se les trataba muy bien, y a los integrantes de asocia­ciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, lo mismo.

Entonces, todo eso se terminó, ya no hay corrupción y están muy molestos.

Por cierto, querían que les iba yo a mostrar lo del departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información. A ver si la pones. Pero no es lo único, ¿eh?, su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados que vale una fortuna. Pero esto es nada más una muestra.

Y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene, porque este departamento lo com­pró creo que en 2019. Su abogado, una finísima persona, notario público, Morales Lechuga.

¿En dónde está?

Ah, no, pues en Polanco.

¿Saben cómo salimos en Polanco cuando hay votación?

Nos sacamos ni el 10% de los votos. Como se dice en el beisbol, paliza, porque pues aquí viven, no todos desde luego ¿no?, no quiero generalizar, pero sí muchos aspirantes a fifí y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de pri­vilegios que imperó, que dominó, que se impuso por más de tres décadas.

¿Cuánto vale? ¿No dice el precio, más o menos?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDI­NADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Pagó 48 millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuarenta y ocho millones es lo que pagó ¿No eran 24?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aparte, 48 millones.

¿Y cuánto vale actualmente eso? A ver, ¿no tienen una muestra de cómo es?

No, pues sí se rayó. Ese está más abajo, o sea, él tiene más altura, más nivel, más nivelito ¿Cuánto vale este?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ciento vein­tidós millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ciento veintidós millones.

Pero que aclare él y ya con eso.

Pero no todos los periodistas son así, la in­mensa mayoría viven con muy pocos ingresos. Por eso vamos a apoyar, ya quedamos, a los que no son famosos, a los que no tienen seguridad social, que tienen medios que informan a toda la población en distintos estados, en distintas regio­nes del país, que no tienen seguridad social y que no tienen tampoco posibilidad de pensionarse para tener atención médica en la vejez, sobre eso vamos a trabajar y ya quedamos de que vamos a destinar el 25% del presupuesto de publicidad con este propósito.

Y vamos a crear el comité con periodistas, mujeres y hombres, que sean los consejeros para que se haga un buen censo, que se definan las reglas; pero, sobre todo, que se tome en cuenta a los que no tienen seguridad social, porque quienes trabajan en empresas de comunicación tienen seguridad social. A lo mejor no todos, pero la mayoría sí tienen seguridad social. Pero hay mu­chos que trabajan por su cuenta o son medios de periodistas en donde no les alcanza más que para lo elemental, entonces vamos a trabajar en eso.

Porque no es el propósito generalizar. Yo siempre sostengo que una cosa son los dueños de los medios y estos periodistas famosos que se entienden con los dueños, porque en cada medio de comunicación empresarial tienen a uno, a dos, a tres, a cuatro famosos, y también ahí en esos mismos medios hay quienes no son famosos y les pagan muy poco.

Pero Loret, ya lo hemos visto, creo que gana 35 millones al año, como tres millones de pesos al mes, tres millones de pesos; o sea, no sé, pero debe de estar ganando como 15 o 20 veces más que el presidente.

Entonces, todo esto es lo que está cambiando y va a seguir cambiando.