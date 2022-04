Colectivos LGBT+ Invitan a la 20 Marcha de la Diversidad Sexual

Queremos Detonar el Turismo Rosa en Zacatecas: Paz Barrón

Por Rubén Palomo Macías

Colectivos de la comunidad LGBTQI+ del estado de Zacatecas invitan a partici­par en la 20 marcha de la diversidad sexual Zacatecas 2022. La marcha se llevará a cabo el día 23 de julio del presente año.

Martín Uvario Gaspar, fundador de la marcha de la diversidad sexual, señaló que esta invitación se realiza por parte de colectivos y no desde un particular.

“Somos diferentes fuerzas dentro de la comunidad LGBT que nos hemos dado a la tarea de organizar esta marcha, la cual nunca ha sido un movimiento político ni ha tenido que ver con situaciones guber­namentales o de poder. El movimiento es ciudadano y autónomo con la finalidad de alcanzar los derechos igualitarios. Hemos tenido ayuda de las autoridades en turno pero nunca a merced o dirigida por un ayuntamiento ni por ninguna de­pendencia”, comentó para Página 24 Zacatecas.

Por su parte Paz Barrón Delgado, coor­dinadora de la marcha de la diversidad sexual, señaló que la marcha iniciará en la Plazuela de García a las 6:00 de la tar­de. Además previo a la marcha se llevará a cabo la actividad denominada “feria social y de sabores, diversidad sexual y pluralidad para la inclusión”.

“En la feria habrá actividades y servicios para las personas LGBT+, un concurso culinario, degustaciones, exposiciones, ensambles musicales y más, con el fin de detonar el turismo rosa. Más adelante se dará a conocer el programa con las acti­vidades detalladas del evento”, agregó.

Finalmente se reiteró la invitación para participar en la marcha a toda la comuni­dad LGBT+ y conmemorar el 20 aniversa­rio de lucha. Además la invitación se rea­lizó a la ciudadanía en general para seguir brindando el apoyo y siga existiendo una sinergia con respeto y responsabilidad.

“Invito a las instituciones a que se sumen a los esfuerzos de los colectivos LGBT. Las instituciones están para co­adyuvar a que se vaya dando la cultura del respeto. No avalamos la convocatoria realizada por el ayuntamiento capitalino ya que no fue algo consensuado y no abona a la situación que nosotros tene­mos”, remató.