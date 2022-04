Mi Jardín de Flores

Ya Quiero ver en Acción a la 4T

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Tuve una reunión con el entonces presidente Peña Nieto en enero de 2014. En dicho encuentro, realizado en la casa Adolfo López Mateos de la entonces resi­dencia oficial de Los Pinos y encontrándo­nos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces presidente de la República me pidió resolver ‘el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma cons­titucional’ me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”: Emilio Lozoya Austin.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 26 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Con Toda la Plana Mayor

EN PLENA Plaza de Armas, en el marco de honores a nuestro Lábaro Patrio, acom­pañado por toda la plana mayor:

LA GABRIELA Pinedo Morales, secre­taria general de Gobierno; el Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado; el Sergio Armando Moreno González, jefe de Estado Mayor de la Onceava Zona Militar; el José Silvestre Urzúa Padilla, comisario coordinador estatal de la Guardia Nacional; el Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad; el Cristian Camacho Osnaya, delegado de la Fiscalía General de la Repú­blica; el Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz; y la Maribel Haro, secretaria de Educación de Zacatecas, ‘El Deivis’ saludó a quienes ‘todos los días atienden la estrategia para recuperar el estado y su tranquilidad:

‘SIRVA EL marco para nuevamente exhortarlos a que no bajemos la guardia, vamos con mucha firmeza encaminados a la recuperación de nuestro estado, de nuestra paz, a pesar de los pesares. Me da gusto que la mayoría de las actividades están regresan­do a su cotidianidad, están caminando de manera ordenada. Que los trabajadores al servicio del estado y todas las corporaciones estemos haciendo el mayor de nuestros es­fuerzos para sacar adelante a nuestro estado. Desearles que sea una buena semana, com­prometida y que logremos, como vamos, de manera pro- gresiva disminuyendo el índice delictivo; incorporando las actividades productivas al desarrollo y buscando que nuestros zacatecanos tengan oportunidad laboral, de educación y de desarrollo’.

“SE NOTA que ‘El Déivis’ se esfuerza por no estallar, porque esta visto, hasta ahorita, que todas las fuerzas del orden no le han cumplido a Zacatecas ni al gobernador al 100, pues a todo dicen que sí, pero no demuestran que se la están rifando: nunca hemos sabido que atrapan, cuando menos, a un sicario en fuga”-.

-ES CIERTO, yo no recuerdo ninguna detención así, sino todo lo contrario. Pare­ciera que hasta les dejan el campo libre para cometer todas sus atrocidades-.

-’EL REY David’ se ha estado resistiendo a hacer una limpia de policías, militares y guardias nacionales, no obstante de que en todas las instancias llevan un control de quienes sí detienen delincuentes y quienes no. En sus expedientes están, o deberían de estar, vida y milagros de todos los ele­mentos.

“ADEMÁS, los propios policías saben quienes sí le dan brillo a la placa y quiénes la tienen ensangrentada, enlodada, manchada con actos de corrupción.

“LOS MISMO policías saben quiénes reciben dinero del narco y quiénes no: hay que recordar que en esta vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: “Lo pendejo y lo ratero”.

-NO DON Roberto, se dice lo inepto y lo ‘RaTello’, quien por cierto el infeliz ‘Pinocho de Bernárdez’ sigue becado por todos los zacatecanos, pues el huevón sigue sin trabajar desde hace más de siete meses. Bueno, dicen que robó tanto que lo que se llevó, no se lo gasta su descendencia ni en diez generaciones-.

-¿TANTO ASÍ?-.

-UFFF –madre Teresa-, si supiera todo lo que se dice en la capital del estado de la Cristina y el Tello, se pone usted a llorar. ‘El Deivis’ ya se está tardando en darles bote y recuperar todo lo robado al pueblo. Ya vio que en Nuevo León, el Samuel García Sepúlveda metió a la cárcel a su antecesor Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como ‘El Bronco’, por corrupto.

“YA QUIERO ver a la Cuarta Genera­ción en acción, quiero a esos ‘RaTellos’ en prisión, perjudicaron a cientos de miles de zacatecanos en su patrimonio, recuerden a los panaderos: el Narizón se sentó en las roscas de reyes y no se las pagó. Y como los panaderos, hay muchísimas personas más, dicho esto por el propio ‘Deivis’-.

En Fresnillo, un Asesinato, Tres Desaparecidos y el Asalto a un Oxxo

-¿CÓMO SEGUIMOS en el tema de la violencia y la Inseguridad, don Roberto?-.

-PUES SIGUEN de la mano. Ayer, en el rancho ‘El Maguey’, en la comunidad llamada El Triunfo, en Fresnillo, fueron encontrados los restos de una persona en estado de descomposición. No obstante, los policías a simple vista le apreciaron varios balazos en la cabeza. Obvio, de los asesinos no se sabe nada.

TAMBIÉN EN Fresnillo la delincuencia organizada se dio vuelo y en un mismo día privaron de su libertad a tres personas.

A CASA SE Justicia acudió la joven Claudia de 22 años para denunciar, ante el Ministerio Público del Fuero Común, la desaparición de su padre Esteban de 50 años.

SEGÚN declaraciones de la propia joven, su papá salió de su casa ubicada en pleno centro de la ciudad de Fresnillo la mañana del pasado sábado y es hora que no se sabe nada de él.

MÁS TARDE, familiares de los jóvenes José Ángel de 17 años y César de 20, con domicilio en la colonia Las Arboledas, en Fresnillo, también salieron de su hogar el pasado sábado y desde entonces tampoco se sabe nada de ellos: se los comió la tierra.

QUIEN por poco sufre un infarto es Juana de 58 años, quien trabaja en un Oxxo situado en la calle Manuel M. Ponce, colonia Francisco Villa, quien recibió la visita de un ‘Ratello’ armado con una pavorosa pistola y, amenazándola de muerte, le exigió todo el dinero que tenía en la caja registradora.

CLARO que la asustada mujer le entregó el dinero de las ventas y el ‘RaTello’, jubi­loso, salió con el botín y cuando la policía hizo acto de presencia, el ‘RaTello’ se había convertido en humo.

Fresnillo, Superado por Guadalupe

PERO EN esta ocasión, como en otras anteriores, el municipio de Guadalupe le ganó en violencia e inseguridad a Fresnillo: ahí se cometieron tres asesinatos.

PARECÍA QUE Guadalupe tendría un inicio de semana blanco, pero no fue así: al filo de las 10:00 de la noche, don Genaro, un sobre la calle 2 de mayo, en Tacoaleche, donde quedó muerto.

POSTERIORMENTE, alrededor de las 11:00 de la noche, en la avenida Del Dere­cho, a unos pasos de Bonito Pueblo, frac­cionamiento Las Fuentes, dos individuos estaban en una nevería cuando de pronto dos criminales pistoleros llegaron y los mataron a balazos. En ninguno de los hechos crimi­nales los asesinos fueron detenidos.

-¡VIRGEN de la Purísima Concepción, ilumina a nuestras autoridades para que echen fuera de mi amado Zacatecas, a tantos Malos Organizados que han echado aquí raíces desde que don Alejandro Tello les abrió las puertas del estado.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.