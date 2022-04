Ernesto González Acusa a Xerardo Ramírez de Seguir Impulsando el Regreso de las Herramientas Legislativas

“Es Evidente que el Pacto Político con el PT Está Roto”

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa en el vestí­bulo de la LXIV Legislatura del estado, el diputado local por Movimiento Re­generación Nacional (Morena), Ernesto González Romo, acusó a Xerardo Ra­mírez Muñoz, diputado del Partido del Trabajo (PT), por querer retomar el tema de las Herramientas Legislativas (que no eran otra cosa que sobornos decretados por el exgobernador Alejandro Tello Cristerna para comprar las conciencias de los diputados)

Además, adujo que con todo y las propues­tas de ley para que se elimine esta figura, se presentó de nuevo en la tribuna permitiendo que se realizara un conteo según la lectura del cómputo de las actas de Cabildo de los ayuntamientos, para reformar el Artículo 65 de la Constitución Política del Estado.

“Hay una clara violación al proceso parla­mentario, con el objeto de beneficiar a esta legislatura, beneficiando de nueva cuenta que pueda etiquetar en su presupuesto herramientas legislativas. Quiero decir que desde un principio no hay materia para que se pueda etiquetar presupuesto, porque no existe destinado y no se puede redistribuir de otras partidas. Sin embargo esto puede llevar a que el próximo año o con posterioridad se busque una ampliación presupuestal”.

Mencionó que acudirá al Tribunal de Justi­cia Administrativa a solicitar que eche abajo este proceso, sobre todo porque a inicio de la iniciativa. Recordó que se logró que la mayoría de los municipios se manifestaran en contra de las mal llamadas Herramientas Legislativas.

Expuso que aún está la etapa de veto por parte del gobernador David Monreal, sobre todo porque puede usar este tipo de iniciativas para que no se publique esta re­forma constitucional, para no permitir que se reactiven las herramientas legislativas.

“El diputado Xerardo Ramírez (PT), tiene una clara agenda en favor de las herramien­tas legislativas, no es una postura personal; sino que él lo presentó con una iniciativa para que regresaran; además públicamente ha mencionado su postura”.

Sobre el grupo parlamentario del PT y el pacto político con Morena; dijo que Gon­zález Romo que “está roto el pacto político, es notorio y no hay acuerdos. Es claro que Morena no cuenta con la mayoría en el Congreso”, finalizó.