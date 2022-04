FPLZ Desmiente que Pidan Dinero a Cambio de Visas de Trabajo Para EUA

Jamás Hemos Pedido un Centavo: Adán González

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa llevada a cabo el restaurante La Cofradía, integrantes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), desmintieron rumores y supues­tas denuncias anónimas que acusan a la organización por pedir dinero a cambio de otorgar visas a trabajadores mexica­nos para que acudan a laborar a Estados Unidos de América (EUA).

Adán González Acosta, en representa­ción del FPLZ, acompañado de Rogelio Ávila Muro, representante de la comuni­dad migrante en Chicago, Illinois, pidie­ron se denuncie a quienes estén realizando dichos cobros. Pues señalaron que las organizaciones a las que pertenecen no reciben dinero a cambio de favores. Por lo que también invitaron a denunciar cualquier caso de corrupción o extorsión.

“Jamás hemos pedido un solo centavo”, dijo Adán González y recalcó que no deben dañar la imagen del senador José Narro Céspedes, ya que éste sólo promo­vió el apoyo con diversas organizaciones migrantes; no obstante no dirige ni auto­riza a nadie para pedir a su nombre o al del FPLZ. Asimismo desmintió que hayan utilizado la organización para promover la consulta de revocación de mandato.

“El Frente, como ente gestor y al ser­vicio de la gente, llevamos a cabo pro­gramas en beneficio de la sociedad. Salió una nota que dice que el programa de entrega de visas laborales, el frente está pidiendo dinero o está aprovechando la situación de la gente. Nosotros queremos aprovechar para comentarles que el Frente como instancia organizativa, en ninguno de nuestros proyectos les pedimos dinero; tenemos más de 46 años en la lucha por las causas de la gente y jamás se le ha pedido a nadie un centavo”.

Detallaron que perciben un tinte po­lítico en el tema, sobre todo porque no han denunciado a los supuestos respon­sables. Además piden no tergiversar los programas y atender los diversos temas por la falta de oportunidades y empleo en el estado.

Rogelio Ávila, recalcó que como ac­tivistas han luchado desde hace varios años en coordinación con los clubes y asociaciones migrantes; por lo que dijo que continuarán con la labor para llevar a trabajadores al vecino país del norte, principalmente como choferes para trans­portar productos de contenedores. Detalló que sólo las empresas requieren, primero de una convocatoria de empleo en su país de origen.

“Esto se está politizando, el senador Narro no tiene que ver en el tema; no se les pide un quinto a la gente, porque realmente quienes pagan el transporte y los procesos, son las empresas contratadoras”.