Toman Campus Siglo XXI Para Exigir Mejores Condiciones a Facultad de Medicina de Fresnillo

Dicen no a la “Discriminación” y Exigen la Renuncia del Director

Por Nallely de León Montellano

Desde primera hora de este martes, estudiantes y docentes de la facultad de Medicina Humana de la Universi­dad Autónoma de Zacatecas (UAZ) Fresnillo, bloquearon el acceso a las instalaciones del Campus Siglo XXI, para exigir mejora en la calidad acadé­mica mediante la construcción de más aulas, así como la renuncia del actual director del plantel.

Lo anterior debido a la existencia de únicamente ocho aulas, las cuales no son suficientes toda vez que existen 16 gru­pos de estudiantes, por lo que consideran urgente la ampliación de la infraestruc­tura en el plantel que beneficiaría a 320 alumnos y 40 maestros.

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Efrén Berumen Martínez, docente de la la escuela de Medicina Humana de Fresnillo, detalló que luego de regresar a las aulas tras dos años de pandemia el alumnado tuvo que tomar sus clases en estacionamientos y laboratorios debido a la falta de aulas, por lo que tuvieron que suspender las clases.

“Sabemos de la austeridad, pero nos gustaría que tengan sensibilidad para ayudar a los alumnos, por eso están los alumnos aquí, porque ellos saben que no cuentan con salones”, tronó Efrén Berumen.

Respecto a la renuncia del director, aseguró que constantemente trabaja en contra de las ideas del personal docente, además de que no cuentan con un plan de regreso a clases con medidas sanitarias en contra del todavía existente Covid-19.

“No hay filtros, no hay gel, no hay agua y a pesar de que somos médicos esta­mos batallando con el regreso a clases”, mencionó.

En este sentido, subrayó que los grupos son de más de 30 alumnos y toman clases en salones que son para 20, lo cual impide practicar la sana distancia al interior de los mismos, por lo que considera que existe un caos en el plantel.

Debido a que cada año ingresa un promedio de tres grupos a la facultad de Medicina Humana, el docente detalló que desde hace aproximadamente 8 años se había visualizado el actual problema de falta de ampliación de infraestructura.

También señaló que hace aproxima­damente un mes sostuvieron una mesa de diálogo con el rector de la máxima casa de estudios, quien de igual manera auguró un problema venidero en materia de infraestructura para el plantel.

De igual manera, exigieron el pago pendiente desde hace un año a 12 do­centes, quienes renunciaron a sus labores educativas al no ver futuro económico en el ejercicio docente al interior del plantel.

“Gestionamos ese dinero pero se nos dijo que ese dinero era del presupuesto del año anterior, que ya no existía y que ya no había forma de pagarles; yo digo que tiene que haber alguna forma porque ellos trabajaron y nadie se los retribuyó”, mencionó.

Finalmente, aseguró que alumnos y do­centes de Fresnillo no reciben el mismo trato que en las facultades de la capital, por lo que, de manera pacífica exigieron también un trato digno e igualitario me­diante los mismos beneficios que reciben las y los alumnos de la capital.

“Nosotros sentimos que es una cuestión de justicia, porque no nos tratan igual a los de Zacatecas; las autoridades tratan mal a nuestros alumnos, no han tenido la atención de estar en contacto con no­sotros, los alumnos de Zacatecas tienen bibliotecas, aulas, áreas de descanso, áreas deportivas y allá en Fresnillo no se cuenta con nada de eso, no tenemos ni cafetería”, finalizó.