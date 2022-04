Quisiera que ‘El Deivis’ Actuara de Volada

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Pueden ser famosos pero no tienen amor por el pueblo, se preocuparon en ser exitosos pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre, se quedaron callados cuando saquearon el país impunemente y de repente se convierten en paladines de la defensa del medio ambiente y otras causas. Son opositores no sólo al Tren Maya, sino opositores a la trans­formación del país, la mayoría de ellos, es cosa de que vean sus publicaciones no sólo es contra el Tren Maya sino que siempre han estado en contra nosotros, ellos pertenecen al bloque conservador”: Andrés Manuel López Obrador.