El Pueblo Sabe lo que en Realidad Eran las Herramientas Legislativas: David Monreal

“Ataque a Policías es Respuesta a los Operativos de Seguridad”

* “Seguimos Trabajando Para que la Nómina Magisterial la Absorba la Federación”

Por Manuel Domínguez Caldera

Luego de la firma de convenio para la inversión de 150 millones de pesos para di­versos municipios, y de departir y compartir los alimentos con alcaldes y alcaldesas de la entidad, el gobernador David Monreal Ávila atendió a los representantes de los medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas.

A pregunta expresa de cómo impactará el anuncio del gobierno Federal para absorber la nómina magisterial en los estados, Mon­real Ávila celebró la información y expuso que beneficiará directamente porque hasta el momento se ha tomado de otras partidas presupuestales para pagar la nómina de los trabajadores de la educación.

“Para el estado esa nómina cuesta tres mil millones de pesos, y si bien no la pagaba en su totalidad porque apoyaba la Federación, año con año le representaba al menos mil 200 o mil 500 millones de pesos. Es parte de la falta de operación en otros programas, porque tenías que quitarle a otros rubros para poder fondear esta nómina; entonces es una lucha que estamos dando”.

Además, reconoció el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ya que hasta el momento se presupuestó para seguir aportando al estado. Sin embargo, de federalizarse “tendríamos una capacidad operativa y ese recurso que en este momento se destina, poderlo aplicar en otras cosas”.

“Estamos haciendo las gestiones, porque implica que se establezca una mesa de trabajo, porque el ofrecimiento de la Federalización, es que todos tengan un trato igual en sus con­quistas y derechos en el país”.

Sobre otros temas, comentó que el ataque a los elementos de policía, son resultado del combate a la corrupción y a la impunidad, detonado en diversos resultados sobre todo como “reacción” a los operativos de seguridad.

“Lo que apreciamos es que ha habido una serie de reacción, ahora que no se tolera la impunidad y no se tolera que se corrompan las corporaciones; y que se están tomando medi­das para que, como ustedes que han vivido en este estado, dieron cuenta de lo exponencial que fue el crecimiento del crimen; se habla de muchos grupos criminales. Ahora pudieron ver el informe del presidente de la República, como ha disminuido el homicidio, el robo; y cómo hemos hecho detenciones de objetivos prioritarios. Esto puede obedecer a muchas cosas, pero lo que se dice, son muchas causas las que pudieran haber sucedido. Unos ya no tenían la calidad de policías, habían dejado la corporación y otros cesados; otros sí seguían en función. Pero se está llevando a cabo la investi­gación; porque una de las características es que estaban francos o que no estaban de servicio”

Por último, dijo que revisarán para estimar los daños en Río Grande, derivados de las re­cientes lluvias; por lo que destinarán recursos de diversas partidas, desde vivienda, alimen­tación y obras públicas, entre otros.

Además sobre el tema de las “herramientas legislativas”, opinó que el mensaje de rechazo de los ayuntamientos y la propia ciudadanía, debería ser escuchado por los diputados.

“Si a mí me preguntan, siempre he dicho que la transparencia y la rendición de cuentas es lo mejor, creo que las herramientas (legislati­vas) han sido muy cuestionadas, porque todo mundo sabe que era un ejercicio discrecional y disposición de recursos del pueblo, que no tiene otro fin que el que todo mundo ya sabe”.