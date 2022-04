Mi Jardín de Flores

Cero Tolerancia de AMLO

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Lo que apreciamos es que ha habido una serie de reacción, ahora que no se tolera la impunidad y no se tolera que se corrompan las corporaciones; y que se están tomando medidas para que, como ustedes que han vivido en este estado, die­ron cuenta de lo exponencial que fue el cre­cimiento del crimen; se habla de muchos grupos criminales”: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 28 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Son Reacciones de la Delincuencia

“¿QUÉ LES parece lo que hoy jueves aparece diciendo ‘El Deivis’ en torno al asesinato de policías estatales y municipa­les? Él dice que es una reacción del narco por los operativos de seguridad que se están llevando a cabo:

‘LO QUE apreciamos -dijo- es que ha habido una serie de reacciones, ahora que no se tolera la impunidad y no se tolera que se corrompan las corporaciones; y que se están tomando medidas para que, como ustedes que han vivido en este estado, dieron cuenta de lo exponencial que fue el crecimiento del crimen; se habla de muchos grupos crimi­nales’”-.

-COINCIDO con el señor gobernador, a cada acción que se hace en contra de la delincuencia, viene una reacción. Cobarde por cierto, porque las fuerzas de seguridad no andan buscando a los Malos Organizados para arrancarles la vida, no, sino para dete­nerlos y ponerlos a disposición del juez en turno para culparlos o exonerarlos, según las investigaciones de la Fiscalía.

“ENTONCES, las fuerzas del orden están actuando de acuerdo al Estado de Derecho que nos rige a los zacatecanos, en cambio los Malos Organizados a actúan al margen de la ley y cobardemente, al matar a policías que solamente hacen su trabajo, entonces sí están actuando muy mal esos señores, porque ade­más están burlando Lel Quinto Mandamiento de la Ley de Dios: “No matarás”.

-PUES YO madre Teresa, voy más allá: ‘El Rey David’ recibió, de manos de Alex, un ‘narco estado’. ¿Qué casualidad que la secretaria de la Función Publica, Humbelina Elizabet López Loera, anuncia las denuncias contra varios exsecretarios del gobierno de Alex, y en seguida se desata una ola de asesinatos?

“DICE EL dicho ‘piensa mal y acertarás’, y dice bien. En cuanto la secretaria de la Función Pública, anunció la presentación de 50 demandas penales, comenzaron a matar gente. Y eso siempre sucede así.

“AYER en Guadalupe asesinaron a ba­lazos un tendero que atendía su tienda de abarrotes ubicada en la calle Villa Sur, frac­cionamiento Villas de Guadalupe.

EN TEPETONGO, camino a Víboras, mataron a tiros a una persona a plena luz del día.

EN VETAGRANDE, sobre la carretera que conduce al Paseo La Bufa, a unos pasos de la mina Bernabé, arrojaron el cadáver de un decapitado.

EN MORELOS, un grupo de narcosi­carios atacaron a policías de la Metropol y huyeron disparando a diestra y siniestra, lo que provocó una balacera y una persecución, por lo que los policías pidieron el apoyo de la Guardia Nacional.

AL VERSE perdidos, los narcosicarios, que por cierto eran seis y jóvencitos, se rin­dieron y entregaron sus armas, droga y se les confiscó también sus vehículos.

QUIERO SUBRAYAR que en el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto, en estos casos no les importaba que se rindieran, sino que los mataban ahí mismo pretextando el enfrentamiento. Cosa que en este gobierno no sucede. Se les detiene, se les abre su respec­tiva Carpeta de Investigación para después ponerlos a disposición del juez en turno.

ENTONCES las fuerzas del orden están actuando conforme a la ley y a la disposición del presidente de ‘abrazos, no balazos’.

SIN EMBARGO, todas las fuerzas del orden, como bien dice el exdiputado Luis Medina Lizalde, están infiltradas por el narco, que históricamente ha corrompido a altos funcionarios. Así es ¿quién puede dudar que por ahí viene la reacción del ‘exnarcoestado’ que, furioso por las demandas penales en con­tra de exfuncionarios del gobierno tellista, reaccione así para doblar al gobierno de ‘El Rey David’?

–BUENO, eso del ‘marcoestado’ en la administración de don Alejandro Tello Cris­terna, lo manejó hasta la prensa nacional, y aquí en Zacatecas era un secreto a voces-.

-ES CORRECTO lo que dice, Madre Teresa, sobre todo que ‘El Pinocho de Ber­nárdez’ prometió acabar con la inseguridad y la violencia pero no hizo nada para frenarla sino todo lo contrario: aumentó el número de cárteles, valiéndole una ching… (censurado), haber firmado aquel ‘contrato con Zacatecas’, en el que incluyó una cláusula: ‘Si no cumplo ¡me voy!’, y nos defraudó. Sólo se fue hasta que se le cumplió su mandato.

“ENTONCES ‘El Deivis’ debe de bus­carle por ese lado y limpiar la policía como siempre lo hemos comentado, porque además es lo que exige. Zacatecas a gritos”-.

Cero Impunidad de la Cuarta Transformación

HOY ‘MI cabecita de algodón’ nos in­forma de su programa ‘Cero Corrupción’. A partir de hoy y todos los jueves jueves, informará a la nación sobre la violencia y la inseguridad. Lo que me gusta es que dan santo y seña, lo que no hace ‘El Deivis’ no sé por qué. Esto es lo que acaba de decir hace unos minutos:

‘VAMOS A informar el día de hoy, y esto ya va a ser para todos los jueves, se va a informar sobre los casos que se están investigando por violencia, en la sección que hemos denomi­nado Cero impunidad, los casos que vienen de tiempo atrás o los que se acumulan cada semana y se tiene que dar información a los ciudadanos de cómo se está atendiendo cada uno de estos homicidios, de estos hechos que se presentan y que alteran el orden público.

VA A estar a cargo de esta información la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda­dana, por eso nos acompaña aquí la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Y el encargado de informar va a ser el licenciado Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

ESO ES lo que vamos a presentar el día de hoy. Se va a hacer énfasis en la atención de las lamentables pérdidas de periodistas, cómo va la investigación y qué se está haciendo para esclarecer y castigar a los responsables.

MUY BIEN, pues vamos con Ricardo Mejía. Comenzamos.

‘CON SU permiso, señor presidente, secretaria Rosa Icela, secretario de Gober­nación.

VAMOS a dar cuenta, como lo informó el señor presidente, de las acciones en el marco de la política de cero impunidad, donde partici­pa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Se­cretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías locales, las secretarías de Seguridad de los estados y la Fiscalía General de la República.

EN PRIMER término, se da cuenta de la detención de Gustavo ‘N’, alias ‘el Gusano’, presunto feminicida, que opera en la zona de Zamora, Michoacán. Esta fue una acción coordinada entre la fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública, la policía de Zamora, con el apoyo de las fuerzas federa­les, que se logró la detención de esta persona, que es presunto responsable de homicidio, secuestro y tentativa de homicidio, y sobre todo eventos que se catalogan como femin­cidio, porque seis de ellos son en agravio de mujeres. De igual manera, él es parte de un grupo criminal denominado Cárteles Unidos y está en proceso su vinculación al delito para el proceso penal correspondiente.

SIGUIENTE. También en Michoacán, en Uruapan, se detuvo a presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, que fue una acción coordinada por la Fiscalía General del estado en coordinación con los tres niveles de gobierno. Se lograron la detención de dos sujetos armados luego de recibir un reporte de enfrentamiento entre civiles armados.

ESTO DERIVÓ a su vez en otras deten­ciones de cinco masculinos. Y lo que hay que resaltar es que cuatro de los detenidos están vinculados con 22 órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro agravado. Esto es importante, porque es detener a generadores de violencia que han generado estos eventos criminales.

SIGUIENTE. También resaltar diversos operativos que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional en municipios de Jalisco que colindan con Michoacán. Esto es impor­tante, porque es la zona donde se suscitaron el evento de San José de Gracia por parte del grupo criminal Pájaro Sierra.

A PARTIR de este evento ha habido un despliegue permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, y en diferentes eventos y operativos han logrado aseguramientos de arma, droga y detenciones relevantes como la que aconteció el 14 de abril en Santa María del Oro, donde detuvieron a cinco personas.

EN LA Manzanilla de La Paz detuvieron a otros cinco sujetos con armas y explosivos, también en Santa María del Oro otra persona detenida, otra más en Santa María del Oro y también 10 personas en Mazamitla, todos vinculados a grupos delictivos, insisto, donde opera el grupo Pájaro Sierra que tuvo que ver con el evento de San José de Gracia.

SEÑALAR que se sigue en la búsqueda de los individuos que tienen orden de aprehen­sión por el evento suscitado en esa localidad de Michoacán.

ESTA ES la zona, aquí fue el evento y a partir de todas las acciones que se han llevado acabo ha habido detenciones y aseguramientos de armas, drogas, explosivos y detenciones de sujetos vinculados a la delincuencia organizada.

SIGUIENTE. Damos cuenta el día de hoy de los hechos suscitados el día de ayer en Tula de Allende, Hidalgo, en las instalaciones de la cementera Cruz Azul, donde se registró un enfrentamiento entre grupos que disputan la posesión de la cementera y que están vincu­lados a litigios entre grupos que se disputan actualmente la cooperativa Cruz Azul.

HABÍAN sido trasladados en 15 autobu­ses personas que trataron de recuperar por la fuerza las instalaciones, lo que detonó en un enfrentamiento con un saldo de ocho personas fallecidas, ocho masculinos, uno por arma de fuego y siete por múltiples trau­matismos, también hay 12 personas heridas.

Y AYER mismo se detuvo por parte de la policía municipal y la policía estatal de Hidalgo a 10 personas vinculadas a estos eventos delictivos. En todo momento, por instrucciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, estuvimos en contacto con el se­cretario de gobierno, secretario de seguridad y el procurador de justicia de Hidalgo. Ya hay 10 detenidos por este evento lamentable, que lamentamos que asuntos litigiosos lleguen a este tipo de situaciones y acá, como en otros casos, no habrá impunidad, que es la instrucción del presidente de la República.

YA SE tienen ubicados también los autobu­ses en los que arribó este grupo con personas originarias fundamentalmente del Estado de México.

SIGUIENTE. Damos cuenta del caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. Informar que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, por instrucción del presidente López Obrador y la secretaria Rosa Icela, se conformó un grupo interins­titucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León. Se ha tenido diálogo tanto con el gobernador Samuel García, como con el fiscal general Gustavo Guerrero.

-ESTÁ LARGUITO el texto, doña Petra, ¿qué le parece si el resto lo dejamos para mañana?

-PUES, sí porque todavía falta un buen-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.