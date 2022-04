Mejoraron las Condiciones de Protección Civil en Guadalupe

Ya no hay Voluntarios, Todos Reciben Remuneración Económica: Alcalde

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, informó a Página 24 Zacatecas que se ha realizado la entrega de equipo a los elementos de Protección Civil (PC) del municipio en donde se encuentran las herramientas conocidas como “las qui­jadas de la vida”.

“Este equipo se entregó hace dos semanas y con ello también se entregó equipo contra incendios. En los últimos años al crecer la ciudad y al ser más industrial se han incre­mentado los incendios en comercios y casas habitación”, reveló.

El alcalde señaló que es muy importante que los elementos de la corporación cuenten con este equipo para su protección al ingre­sar a los inmuebles en llamas y adelantó que se entregarán en próximos días más uniformes.

“Lo destacable es que los elementos nos señalan que es la primera vez que se les brinda equipo, además de que todos los integrantes de PC de Guadalupe reciben una remuneración económica”, apuntó.

Julio César Chávez mencionó que la cor­poración estaba desatendida y solamente operaba con la mayoría de elementos vo­luntarios que no recibían una gratificación monetaria por su trabajo.

“Cuando me doy cuenta doy la instruc­ción de que eso no puede suceder porque ellos arriesgan su vida. Los paramédi­cos o algunos otros elementos no pero también desempeñan otras funciones”, agregó.

El alcalde Chávez señaló que el personal de PC debe contar con certificación y capa­citaciones para poder estar en la corporación con remuneración económica.

“Ya no tenemos voluntarios en la corpora­ción y mi indicación es que todos tengan su gratificación monetaria, esto se implementó desde 2019. Entiendo que elementos de otros municipios quieren ingresar a la cor­poración de la ciudad de Guadalupe pero tenemos un control nominal que cumplir”, mencionó.

Finalmente Julio César informó que la corporación está compuesta por alrededor de 67 elementos y detalló que es un número aproximado por las altas y bajas que se dan en cualquier institución.