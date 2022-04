SFP Prepara Otro Paquete de Denuncias por Corrupción y Faltas Administrativas

Vamos a Demostrar que sí se Puede Combatir la Corrupción: Humbelina López

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas y otros medios de comunicación, Hum­belina López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), comentó que preparan otro paquete de denuncias por actos de corrupción y faltas administrati­vas, para presentarlo ante la Fiscalía Gene­ral de Justicia del Estado (FGJE)

A pregunta expresa de qué acción se­guiría la SFP en caso de que la Fiscalía no procediera o tardara ante los procesos ya presentados, López Loera destacó que el primer paquete de más de 50 denuncias es parte de un análisis y revisión de las diversas dependencias e instituciones públicas del estado, sin dejar de mencionar que también siguen pendientes las anomalías encontradas en el proceso de entrega-recepción. .

“En efecto, turnamos más de 50 denuncias penales por afectaciones propiamente al era­rio público. Existe una amplia colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía; vamos a estar brindando infor­mación con todo el respaldo documental de las irregularidades administrativas. Creo que es importante la pregunta, pues en ello deriva que si detectas rápido la irregularidad administrativa, la documentas y trabajas de manera conjunta con todos los elementos que turna la Fiscalía, claro que llegaremos a buen puerto”.

“Por una parte están las denuncias penales, pero por otro lado las denuncias administra­tivas. Recordemos que fueron más de 630 irregularidades administrativas encontradas en la entrega-recepción; de esas estamos encuadrando ya carpetas de investigación completamente torales. Nuestro objetivo es que al primer año de gobierno, se den mues­tras y resultados a la sociedad zacatecana de que sí se puede combatir la corrupción. Por señalar un ejemplo, por faltas administrati­vas visualizamos entre 150 y 200 años de inhabilitación acumulados entre varios ser­vidores públicos de primer y segundo nivel”.

“Vamos a seguir brindando información a la Fiscalía y señalando todas las irregulari­dades que hemos detectado, para que turne a buen puerto cada una de las sentencias a las que haya lugar”.

Sobre si prepararán más denuncias, re­cordó que presentaron la primera parte de los bloques; primero con la denuncia del desfalco por más de 60 millones de pesos por parte del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), concretamente en 2019 mientras la coordinaba Benjamín Medrano Quezada.

“Mandamos este bloque de más de 50 y estamos preparando el tercer bloque. Aho­rita son meramente proyecciones, estamos hablando que fueron de 2020-2021, sin dejar de lado que todavía la Función Pública puede seguir trabajando para detectar irre­gularidades de años anteriores”.

“Hay irregularidades significativas con faltas no justificadas en el ejercicio del gasto; cuando acumulas, por ejemplo, todas las irregularida­des como el combustible que fue en cantidades menores, suman millones de pesos”.

“La competencia es de la Fiscalía del Estado, ahora también hemos trabajado en las faltas administrativas y penales, por citar el tema de los aviadores que vamos muy avanzados en la falta administrativas, ahora se denuncia en la penal y en ambos casos iremos a buen puerto. Por citar ejemplo, si hubo un aviador, tendrá que pagar el doble de lo que afectó al erario público”.

Por último, detalló que la intención para no incluir nombres de los responsables, se debe a que el proceso administrativo y ju­dicial son presunciones: “entonces mientras no haya una sentencia no se puede dar a co­nocer nombre, irregularidad administrativa y sentencia a la que haya lugar; es por eso que la Función Pública es muy cuidadosa”, finalizó.