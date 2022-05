Mi Jardín de Flores

¿Enésima ‘Coincidencia’?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La competencia es de la Fiscalía del Estado, ahora también hemos trabajado en las faltas administrativas y penales, por citar el tema de los aviadores que vamos muy avanzados en la falta administrativas, ahora se denuncia en la penal y en ambos casos iremos a buen puerto. Por citar ejemplo, si hubo un aviador, tendrá que pagar el doble de lo que afectó al erario público’: Humbelina Elizabeth López Loera.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 29 de abril de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“LO DIJO ‘El Rey David’ claro y de frente: ‘Lo que apreciamos es una serie de reacciones’, lo expresó refi riéndose a las acciones del crimen organizado, contra la sociedad y policías. Hoy, la secretaria de la función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, nos informa que prepara otro paquete de denuncias por corrupción y faltas administrativas:

‘MANDAMOS este bloque de más de 50 y estamos preparando el tercer bloque. Ahorita son meramente proyecciones, estamos hablando que fueron de 2020-2021, sin dejar de lado que todavía la Función Pública puede seguir trabajando para detectar irregularidades de años anteriores’.

“LA VERDAD, a mí no me gustaría estar en los zapatos de Alex, o de cualquiera de su entonces gabinete, a pesar de que gozaron como nunca en su vida, ese quinquenio”.

-¡DIOS ME libre!, ¡qué vergüenza! Mejor deberían de hacer un examen de conciencia y regresar todo lo que hurtaron-.

-¿EL NARIZÓN y sus testaferros regresar todo los robado? Jajaja. No, madre Teresa, el dios de ellos es el dinero. ¡Malditos sinvergüenzas!-.

La Reacción: Ahora el Narco se Lanza Contra el Ejército

-PUES ‘El Rey David!, no se equivocó. Habló de reacciones del crimen organizado y ayer nuevamente las hubo: seis asesinatos, entre ellos un soldado, un niño, un jovencito y un secuestro, al menos.

EN FRESNILLO, a pleno sol y centro de la ciudad, a unos pasos del Jardín Madero, dos soldados que disfrutaban su día de descanso, fueron atacados a balazos. Cayeron al piso y comenzaron a desangrarse; rápidamente los dos militares fueron trasladados al Hospital General, pero desgraciadamente uno murió en el nosocomio, el otro soldado se encuentra luchando por su vida.

EN LA capital de Zacatecas, en el Barrio La Pinta, sobre la avenida Allende mataron a balazos a dos chamacos: uno de apenas 13 años, el otro de 19.

EN TACOALECHE, municipio de Guadalupe, asesinaron a balazos a tres personas; el primero a plena luz del día, y por la noche los otros dos.

EN SECUESTRO ocurrió en Fresnillo cuando el agricultor José de 38 años, se encontraba en sus labores en un invernadero de México Nuevo: varios criminales armados llegaron en una camioneta y, ante la presencia de varias personas, violentamente lo subieron a una camioneta y desaparecieron en el horizonte-.

-¡DIOS DE mi vida, Zacatecas está transformado en un gigantesco camposanto! -ASÍ LO dejó ‘El Pinocho de Bernárdez’ y sus secuaces-.

Cero Impunidad II

AYER comentábamos que todos los jueves mi ‘cabecita de algodón’ informará a la nación sobre los temas de violencia e inseguridad: ‘Cero Impunidad’ nombró a esa sección y nos quedó mucho texto pendiente, ¿continúo con lo de ayer , madre Teresa?

-ADELANTE, doña Petra-.

ESTE GRUPO -subrayó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana- está coadyuvando en los trabajos. Evidentemente es una responsabilidad del Ministerio Público de Nuevo León, pero esto va dentro del marco de la política de cero impunidad.

TENEMOS comunicación permanente con la familia, con los padres de Debanhi, con el profesor Mario Escobar y la señora Dolores, y se va a dar continuidad al proceso de investigación conjuntamente con el gobierno estatal, la fi scalía.

Y EL DELITO se reclasifi có de desaparición a feminicidio. Ayer el fiscal general informó, por lo cual no vamos a abundar más sobre este tema.

SIGUIENTE. En el caso de Tapachula, Chiapas, el pasado 19 de abril una persona femenina sustrajo a un menor neonato del hospital del IMSS de Tapachula. Se estableció una búsqueda coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Chiapas.

AFORTUNADAMENTE fue recuperado con bien el menor. No obstante ello, toda vez que se trata de un delito fue detenida y procesada por sustracción de menores agravado y falsifi cación de documentos en general la persona que había privado al menor.

SE EMITIÓ en su tiempo la Alerta Amber. Fue un operativo inmediato y se le localizó en el ejido Raymundo Enríquez, en Tapachula.

ADEMÁS de la sustracción, hay falsifi – cación de documentos porque la imputada modifi có el certifi cado original, queriendo hacer ver que el menor era hijo de ella.

SIGUIENTE. Esta detención, que ya se ha informado, pero queremos resaltar es la de Eduard ‘N’ alias ‘el Boliqueso’, que es un líder criminal de la cúpula criminal de Colombia. Es una operación donde de manera destacada la Secretaría de Marina le dio seguimiento en diferentes lugares, aquí mismo en la Ciudad de México, en Guerrero y en Quintana Roo a esta persona, y se le pudo detener en la Ciudad de México con auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Y EL INAMI, en un proceso administrativo de migración, toda vez que esta persona no pudo acreditar su legal estancia en el país, se le deportó en coordinación con las autoridades de Colombia, porque era buscado por diferentes ilícitos. Es jefe de sicarios y es jefe logístico de un cártel colombiano y ahí se le detuvo una vez que fue deportado del país.

EL DETENIDO habría pertenecido a los cárteles de Cali, Norte del Valle y estaba encargado de envíos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.

ESTE ES de algún modo el mapa criminal de este presunto narcotrafi cante colombiano con actividades en Europa, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Él pertenece de origen al cártel del Norte del Valle y era de los más buscados e Colombia.

ESTA operación fue celebrada por las autoridades colombianas y reconocido el esfuerzo mexicano en la materia.

SIGUIENTE. Es la detención de Juan Manuel N alias ‘el Johny’. Esta fue una operación en Cancún, Quintana Roo, coordinada por Semar, la fi scalía de Quintana Roo, Conase, la Guardia Nacional y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Chihuahua.

SE LOGRÓ la detención de este individuo, quien a su vez hermano de Lorenzo ‘N’, alias ‘el Grillo’, quienes son líderes criminales del cártel La Línea, en el noroeste de Chihuahua.

ESTE GRUPO está vinculado al homicidio de Paulino Rodríguez Palacio, delegado de Bienestar en San Buenaventura, Chihuahua, y que fue asesinado el año pasado.

TAMBIÉN este individuo, ya detenido, fue detenido por violación, toda vez que raptó y violó a una menor de manera recurrente. Y fue finalmente detenido y está en proceso de vincularse penalmente.

SIGUIENTE. También en Quintana Roo, en Solidaridad, Playa del Carmen, la fi scalía local, en colaboración con Sedena, Semar, Guardia Nacional y la policía de Solidaridad, identifi có y detuvo a seis integrantes de una célula criminal que privó de la libertad a cuatro masculinos y con posterioridad los asesinó. Ya están detenidos todos y vinculados a proceso penal.

SIGUIENTE. Es el caso de la detención de Saúl Alejandro ‘N’, alías ‘el Chopa’, del cártel Jalisco Nueva Generación, en Puerto Vallarta, que es uno de los elementos más importantes de la estructura criminal de este cártel Jalisco Nueva Generación.

COMO aquí se informó hace unos días, habría sido el operador logístico del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, a quien se le identifi có en el Bar Distrito 5, previamente al asesinato del exgobernador de Jalisco.

EN UN operativo de la Sedena y la Guardia Nacional en Puerto Vallarta, estos sujetos agreden a las fuerzas de seguridad que estaban haciendo labores de inteligencia y patrullaje, las fuerzas militares repelen la agresión y en el enfrentamiento resulta herido Saúl Alejandro, alías ‘el Chopa’, quien posteriormente fallecería. La otra persona detenida ya está en un penal federal detenido y asegurado y próximo a proceso penal.

SIGUIENTE. En Morelos fueron sentenciados diferentes secuestradores, miembros de la delincuencia organizada con sentencias de hasta 75 años de prisión por hecho criminales del 2013. Se le da seguimiento, como aquí lo dijo el presidente, porque estos sujetos cometieron varios secuestros. Y fi nalmente se culminó ya todo el proceso desde su detención, su puesta disposición del Ministerio Público, hasta las sentencias condenatorias.

SIGUIENTE. En Oaxaca, en un trabajo permanente que se lleva por parte de la Fiscalía General de Oaxaca, con el fi scal Peimbert y la Conase, por instrucciones de la secretaría Rosa Icela, hay un operativo permanente de búsqueda y combate al delito de desaparición. Fueron entre el 19 y 20 de abril localizadas con vida cinco personas que habían sido emitidas alertas por desaparición y afortunadamente fueron localizadas con bien, y estos operativos se siguen realizando.

SIGUIENTE. Aquí vamos a volver a retomar el tema de los casos lamentables de compañeros periodistas asesinados, porque hay noticias nuevas que dar a conocer, pero no podemos soslayar dentro de este tema de cero impunidad que se tiene que actuar siempre con la verdad y no magnifi car hecho con afanes de carácter político o de otra naturaleza.

ES EL CASO de la resolución que en su tiempo emitió el Parlamento Europeo el 10 de marzo donde, sin tomar en cuenta todas las detenciones, todas las investigaciones, todos los operativos que se realizan por parte de equipos del gobierno federal, las fi scalías locales, las áreas de inteligencia para poder esclarecer estos casos, sin ninguna consideración de esa naturaleza califi có al Gobierno de México y criticó de manera infundada, porque no había elementos, como el año más mortífero a este año en materia de homicidios de periodistas.

ESTO FUE lo que dijo el Parlamento Europeo, que no ha rectifi cado ni ha atenuado su posición, no obstante todas las detenciones, todas las vinculaciones y todos esclarecimientos de los casos. Y esto también es impunidad, porque no se puede señalar actos y luego no reconocer cuando hay detenciones.

COMENTAR que en el caso del periodista José Luis Gamboa, que fue el primer asesinato de compañeros periodistas el pasado 10 de enero, ya hay una detención, que es una operación de la Fiscalía General de Veracruz, de la fi scal Verónica Hernández y el equipo de seguridad de Veracruz. Se detuvo a Eduardo ‘N’ como presunto responsable del homicidio de José Luis Gamboa. También hay otra persona que tiene orden de aprehensión y se está ahorita en la búsqueda para ejecutar esta orden de aprehensión.

COMENTAR que el detenido es sobrino de José Luis Gamboa, hoy occiso, y mantenía rencillas por problemas familiares y hereditarios con la víctima.

SEÑALAR también que José Luis Gamboa en su tiempo denunció algunas conductas del sobrino vinculadas a situaciones ilícitas. Y todas las investigaciones, todos los peritajes dan cuenta que Eduardo junto con otra persona habrían privado de la vida en el puerto de Veracruz a José Luis Gamboa. Estamos esperando su vinculación a proceso y se va a seguir en la búsqueda para ejecutar la otra detención.

SIGUIENTE. En el caso de Margarito Martínez, se mantienen los 10 detenidos, todos vinculados a proceso penal. Se siguen desahogando diversas actuaciones en la parte de la investigación complementaria dentro del proceso penal.

SE PUEDE señalar, ayer hablamos con el fi scal general Carpio, con quien tenemos una comunicación muy fl uida y ya hay una línea de vinculación, entre el homicidio de Margarito Martínez y el homicidio de Lourdes Mendoza… Maldonado, Lourdes Maldonado, que fue precisamente tres detenidos ya vinculados a proceso, autores materiales.

Y HAY una vinculación entre el homicidio de Lourdes Maldonado y el de Margarito Martínez con un mismo grupo criminal, que es un remanente del grupo de los Arellano Félix, liderado por un sujeto apodado ‘Cabo 16’, que también fue detenido.

EN AMBOS hechos el móvil habría sido, en el caso de Lourdes Maldonado, que Lourdes Maldonado habría denunciado a narcomenudistas que estaban haciendo operaciones ilícitas en la parte donde ella vivía. Llegaban patrullas, perseguían a estos sujetos y en represalia por esa actuación responsable, cívica, de Lourdes, de denunciar estos hechos delictivos, la habrían victimado. También este mismo grupo fue el que asesinó al compañero Margarito Martínez.

ESTA ES la célula criminal donde están varios sujetos detenidos, y la cabeza de este grupo es el ‘Cabo 16’, también detenido. Todos vinculados a los homicidios de la compañera Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez.

SIGUIENTE. En el caso del periodista Heber Fernando López, que fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de la República, toda vez que este caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión. El proceso está en la etapa de investigación complementaria.

Y SE realizó análisis del contexto y el trabajo periodístico que determina que el móvil del asesinato de Heber Fernando López habría sido publicaciones que realizó y que agraviaron al grupo que está atrás de los autores materiales. Se tiene identifi cado ya un posible autor intelectual y están en proceso de investigación.

SIGUIENTE. En el caso del periodista Juan Carlos Muñíz, de Fresnillo, Zacatecas, se detuvo a Emanuel de Jesús, alias ‘el Piro’, está vinculado a proceso y se continúan diligencias ministeriales en la investigación complementaria.

SIGUIENTE. El caso de Armando Linares López, hay dos órdenes de aprehensión y búsqueda que ha emitido la Fiscalía General de Michoacán, incluso ha ofrecido recompensas por estos dos sujetos: Carlos Gerardo ‘N’, quien es el autor material, quien habría disparado a Armando Linares; y Magdiel ‘N’, quien fue el que facilitó la logística, pidió el taxi donde se desplazó Carlos Gerardo y que tendría que ver directamente con el homicidio también de Armando Linares.

EN CONCLUSIÓN, ha habido seis casos este año. Señalar que son seis casos, porque son las fi scalías locales quien, en base a las investigaciones, han logrado determinar que efectivamente se trataba de compañeros periodistas. Hay 19 detenidos o buscados y hay 16 vinculados a proceso penal.

POR ÚLTIMO, aquí está el desglose de todos los casos: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Heber López Juan Carlos Muñiz y Armando López Linares.

SERIA Cuanto. Gracias

-¿QUÉ LES parece, madre Teresa, don Roberto?-

-QUE DON David debe de informar como lo hace el señor presidente-.

-SÍ, QUE ponga a trabajar a los huevones Murillo Ruiseco y Marín Marín-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.