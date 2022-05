Continúa el Narcoterrorismo: Balean Vehículo en Solidaridad

Aquí Fresnillo

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- No cesa el “narcoterrorismo” en este mineral: ayer por la mañana, al filo de las 11:00 horas, balearon un vehículo en la calle Noria de los Ángeles de la colonia Solidaridad.

Se trata de un vehículo Dodge Chargers blanco modelo 2014, con placas extranjeras, afortunadamente en ese momento no había nadie adentro, por lo que las autoridades lo ven como un acto de intimidación, no sólo para la propietaria Julissa de 24 -quien dice no tener enemigos- sino para todos los fresnillenses.

De los criminales sólo se sabe que llegaron en una camioneta, y lanzaron una lluvia de plomo contra el Dodge y huyeron ante la ausencia de policías.