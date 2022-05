Debe Reconocerse a los Niños y Niñas, Como Partes Esenciales de la Sociedad: Gobernador

David Monreal Felicitó a su Esposa y Empresarios

* “Nuestra Sociedad se Tiene que Preparar Para Recuperar sus Espacios, Paz Social y Tranquilidad”

Por Manuel Domínguez Caldera

David Monreal Ávila, gobernador del estado, comentó que la niñez y la juventud son parte esencial de la sociedad y que por ello deben ser prioridad para la administración pública a través de la reconstrucción del “tejido social”.

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, el mandatario celebró por adelantado a los niños y niñas, además aprovechó para refrendar su compromiso hacia este sector de la población.

Además, en su recorrido por el Festival del Niño y de la Niña, aprovechó para invitar a las familias zacatecanas que celebren con las diversas actividades que planeó el Sistema Estatal Desarrollo Integral para las Familias (SEDIF), en conjunto con dependencias e instituciones.

“Transmitir la importancia que tiene la niñez para una sociedad, no para un gobierno, porque lo mejor que tiene una sociedad son sus niños, por eso no podemos regatear ni esfuerzo, ni tiempo, ni dinero. Es muy importante pues es la primera etapa, si no logramos que el niño sea feliz, sueñe y se ilusione, no podemos pensar en una sociedad progresista, incluyente. Por eso al niño hay que darle la satisfacción, y para que el niño pueda estar feliz, tiene que estar feliz padre, madre y familia. Es la aspiración a una sociedad con bienestar, a una en la que se puede, y estoy convencido y anhelo, hacer una mejor sociedad”.

“Por eso este primer festival, que tuvo a bien coordinar mi esposa (Sara Hernández de Monreal), a quien expreso mi felicitación, pues llamó a las instituciones y a los empresarios; es una muy buena iniciativa y quiero expresar mi gratitud a quienes están participando y colaborando”.

Sobre la interacción de la sociedad en general con las diversas corporaciones de seguridad, Monreal Ávila vio positivo el ejercicio para que la ciudadanía conozca las acciones y programas de cada instancia de gobierno, sobre todo lo relacionado con la seguridad pública.

“Es muy importante, en Zacatecas mi aspiración es que regrese el policía de proximidad, de atención, servicio y orientación; nuestra sociedad se tiene que preparar para recuperar sus espacios, paz social y tranquilidad. Traer este acercamiento a través de la diversión y la enseñanza para el niño, ayuda mucho”, destacó.