‘Hay que recordar que en los últimos años en la Legislatura convertirse en diputado era convertirse en nuevo rico, un diputado recibía un salario superior a los 100 mil pesos; en ocasiones superior al del presidente de la República. Y recibía hasta 250 mil pesos de las llamadas herramientas legislativas. Había también la facultad para que los coordinadores, los presidentes de los órganos de gobierno, tuvieran a su disposición una forma para poder pagar sus comidas, fiestas; había la costumbre de crear una especie de fondo moche que llegó a tener hasta 60 millones de pesos, de donde cada diputado disponía de 2 para sus actividades’: Ernesto González Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 30 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No Tienen Espíritu de Servicio

LOS SEÑORES diputado ganan un sueldazo que la mayoría de los mexicanos no ganamos por más que nos esforcemos, yo no sé, la verdad, por qué tanta ambición al dinero, si cuando mi Padre Dios nos llame nada nos vamos a llevar.

ADEMÁS, recordemos lo que dice el Santo Papa Francisco: ‘El dinero es el excremento del diablo’. Entonces don Enrique Laviada Cirerol y el señor Xerardo Ramírez Muñoz, para qué quieren más dinero que el asignado? -SON VORACES -madre Teresa, dice doña Petra- y trabajan en su beneficio, no del pueblo al que se deben y a quien están obligados a oír y representar en la Cámara de Diputados, aprobando leyes que beneficien a la ciudadanía. Deberían de imitar al Ernesto González Romo, uno de los diputados que sí tiene compromiso con el pueblo y con la Cuarta Generación de mi cabecita de algodón-.

-PUES SÍ -interviene don Roberto-. Así debería de ser, lo malo que Enrique y Xerardo, como se ve, no tienen espíritu de servicio, a pesar de que tienen un sueldazo y prerrogativas que la inmensa mayoría de los mexicanos no tenemos. En campaña Xavier juraba y perjuraba estar en contra de la corrupción y de la impunidad, pero se muere, al igual que Enrique -un hombre muy rico- por andar revolcándose como los cerdos en las porquerizas-.

-EL JOVEN diputado Ernesto González, asegura que el sueldo o ‘dieta’ de un legislador en el gobierno de don Alejandro Tello Cristerna era de, al menos, 100 mil pesos mensuales y las llamadas ‘herramientas legislativas’ de 200 mil o más, cantidad que las más de las veces no comprobaban y compraban facturas apócrifas a empresas fantasmas las que cobraban 10% de comisión-.

-ES QUE el pinche Narizón fue el gran corruptor, les soltaba el billete a los legisladores no sólo para que aprobaran sus iniciativas de ley sino para que no se hablara sobre sus transas, se aprobara la cuenta pública y nombramientos de funcionarios, como por ejemplo cuando nombró procurador y después fiscal al Francisco José Murillo Ruiseco.

“EL LEMA de ‘El Pinocho de Bernárdez’ fue ‘corrompe y vencerás’, por eso salió bien forrado de lana, ¿porque no me digan que su actual riqueza es producto de lo que ahorraba de su sueldo. Jajaja, quesque muy honrado el ‘RaTello’ Narizón, sí como no, ya verás. ¡Sátrapa!”-.

-LO BUENO es que la mayoría de los diputados rechazan las susodichas ‘herramientas Legislativas’. Bueno, hasta la panista María del Mar De Ávila Ibargüengoytia, no quiere saber nada de ellas, entonces yo creo que no hay nada que temer: Laviada y Ramírez se la van a pelar.

“AHORA, por si fuera poco, el propio Ernesto González le pide al gobernador David Monreal Ávila, que ‘vete la intención de revivir las herramientas legislativas, que pretenden varios legisladores; que se publique ese decreto para que no vuelva el tema del derroche y el dispendio al congreso’. Y no creo que ‘El Rey David’ se vaya a negar”-.

-YO CREO que esos señores: Laviada y Ramírez -como dice el Santo Padre Amaro- se chamuscaron, pues como expresó el joven legislador González: ‘De los 15 diputados restantes únicamente Enrique Laviada y Xeardo Ramírez se han pronunciado a favor del regreso de las herramientas legislativas mientras que los 13 restantes no han emitido una postura a favor ni en contra, por lo que existe la posibilidad de que rectifiquen y se sumen a la lucha por el veto de las mismas’-.

-INSISTO -reitera don Roberto-: Enrique y Xerardo, se la pelaron-.

Muy Trabajador mi ‘Cabecita de Algodón’

-MAÑANA DOMINGO sale nuestro Diario Página 24 Zacatecas, pero los compañeros descansan, así es que el próximo lunes no aparecerá. Sin embargo nosotros seguiremos trabajando: don Roberto anda arreglando techos, usted tampoco descansa ni yo.

PERO TAMPOCO ‘mi cabecita de algodón’ que anda por Quintana Roo, ayer viernes, así lo dijo:

EL DOMINGO 1ro. Día del Trabajo, vamos a llevar a cabo una ceremonia, un acto, con los trabajadores que están construyendo la refinería de Dos Bocas. Ese es el programa de fin de semana.

AQUÍ EN Quintana Roo siempre hemos contado con el apoyo del gobernador Carlos Joaquín González. Y siempre nos dos da mucho gusto estar en Quintana Roo, es como visitar nuestra casa. Aunque parezca disco rayado, no voy a dejar de agradecerle a la gente de Quintana Roo, sobre todo a los que son originarios de este estado, por su solidaridad con muchos paisanos de otras entidades, de otros estados, que han venido a Quintana Roo a buscarse la vida, a trabajar honradamente, sobre todo en los momentos más difíciles, porque ahora ya en todo el sureste hay más oportunidades de trabajo.

HABLABA YO de que vamos a llevar a cabo un acto en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Ahora en esa obra están trabajando 35 mil obreros el día de hoy. Pero esto desde luego que no sucedía antes, la gente tenía que emigrar y venían acá porque era el único sitio de todo el sureste en donde había trabajo.

Y ASÍ COMO llegaron tabasqueños, llegaron chiapanecos, campechanos, yucatecos, incluso del sur de Quintana Roo y de otros estados: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México.

ENTONCES, por eso nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a Quintana Roo, a Cancún en especial, porque era la ciudad que más se identificaba; después, la Riviera Maya, pero eso ya estaba más complicado, la gente lo que internalizó desde el principio fue Cancún. Nos da muchísimo gusto, insisto, estar aquí.

–BENDITO SEA mi Santo Niño de Atocha, que tenemos un presidente tan humanista, incorruptible y trabajador: que Jesucristo me lo siga cuidando e iluminando por donde quiera que vaya.

