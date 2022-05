Balean Domicilio en Plena Zona Centro

Aquí Fresnillo

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Por la madrugada de ayer, al filo de las 5:30 de la mañana, amparados por la oscuridad, un grupo de matones a sueldo disparó contra una casa, dañando la fachada, puerta y ventanas del domicilio ubicado en la calle Luis Moya, entre las calles Arteaga y Libertad, en plena zona centro, ante la total ausencia de policías, que a esa hora acostumbran a “echarse un coyotito” a pierna suelta.

Afortunadamente no hubo muerto y heridos que lamentar, pero el vecindario ya no pudo conciliar el sueño. De lo matones a sueldo no se sabe nada.