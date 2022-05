“La Ciudadanía ha Perdido la la Confianza en la Fiscalía”

Desde que yo era Alcalde, el Fiscal se Quejaba por el Presupuesto: Varela

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Ángel Varela Pinedo, declaró a Página 24 Zacatecas que cuando aún era alcalde de Tlaltenango (2016-2018) y en reuniones con el fiscal del estado, Francisco José Murillo Ruiseco, ya le había externado el atraso económico del presupuesto para la fiscalía y que eso afectaba en las capacitaciones, diplomados y el trabajo de campo que se requiere.

“Con esto no quiero decir que eso sea la razón por la que esté o no funcionando la fiscalía, se debe revisar que el Congreso haya aprobado el presupuesto requerido y se haya entregado en tiempo y forma el re­curso. Tal vez el fiscal como cabeza tendrá las mejores intenciones pero francamente al interior hace falta un trabajo más eficaz y eficiente porque esto ya se convirtió en un tema de calle en donde la ciudadanía ha perdido la confianza hasta para acercarse a denunciar y se señala que no se resuelven los asuntos que se presentan y todo se traspapela”, agregó.

El diputado señaló que se requiere un marco jurídico y una organización que permita una mayor disciplina a los entes corporativos dentro de la fiscalía y que sean más accesibles y ágiles los trámites de demandas y denuncias.

“Con esto se podría recobrar la confianza de los ciudadanos, a las personas les da miedo llegar con un agente de la fiscalía o del ministerio público porque no saben si lo que están diciendo puede ser usado en su contra. Espero que los exámenes de control y confianza se puedan aplicar también a los agentes fiscales o a las policías de la fisca­lía”, comentó.

Sobre el llamado que realizó el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, al fiscal del estado el diputado señaló que si eso lo dice el hermano del gobernador ni imaginar cual es la situación en general del estado, finalizó.