Mi Jardín de Flores

La Falta de Presupuesto es un Disfraz Para Ocultar su Ineptitud

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Sin duda el tema de las investigaciones, efectivas como derecho humano, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la Fiscalía General del Estado. Tenemos temas particularmente de investigaciones, que los zacatecanos requerimos respuestas; temas delicados pues hoy Zacatecas vive el tema de en­cabezar las primeras listas de policías que han muerto por hechos lamentables e impactantes. Son casos que debemos investigar sobre los policías que han sido asesinados de manera lamentable en el estado en 2022, pues particularmente son cifras y temas sumamente delicados”: Juan Mendoza Maldonado.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 5 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

DON FRANCISCO José Murillo Rui­seco, quedó al descubierto: no hay, nunca ha habido presupuesto que le alcance para su Fiscalía General de Justicia. Esto lo dejó muy en claro el señor diputado federal, don Miguel Ángel Varela Pinedo, en la entrevista que hoy jueves aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ¿qué les pareció?

–COINCIDO con el Miguel Angel Va­rela. El presupuesto por el que siempre ha llorado ‘El Pelón’ Murillo, no es más que un disfraz con el cual pretende ocultar su evidente ineptitud al frente de la Fiscalía General de Justicia.

“YO RECUERDO que el Narizón ‘Ra­Tello’ cedió en varias ocasiones al chantaje, pero ‘El Pelón’ siguió siendo el mismo inep­to de siempre. Vamos a ver si ‘El Deivis’ se deja engatusar”.

-NO CREO, ‘El Rey David’ luego lue­go se las huele, tiene un colmillo largo y retorcido, no es como Alex, que siendo un oscuro burócrata de golpe y porrazo llegó al Senado de la República y antes de terminar su encargo saltó a la gubernatura, pero eso fue por Miguel Alonso Reyes, un estratega electoral de los más ching… (censurado) que ha tenido Zacatecas, eso hay que reconocerlo.

“PERO volviendo con el Fiscal. Yo creo que ‘El Rey David’ no le va a dar un clavo de más, naaa. Ahora menos con la balconeada que le puso el panista Miguel Ángel Varela, quien recordó que, ‘en reuniones con el fis­cal Murillo, ya le había externado el atraso económico del presupuesto para la Fiscalía y que eso le afectaba en las capacitaciones, diplomados y el trabajo de campo que se requiere:

‘CON ESTO -continuó el expresidente municipal de Tlaltenango- no quiero decir que eso sea la razón por la que esté o no esté funcionando la Fiscalía, se debe revisar que el Congreso haya aprobado el presupuesto requerido y se haya entregado en tiempo y forma el recurso. Tal vez el Fiscal como cabeza tendrá las mejores intenciones pero francamente al interior hace falta un trabajo más eficaz y eficiente porque esto ya se convirtió en un tema de calle en donde la ciudadanía ha perdido la confianza hasta para acercarse a denunciar y se señala que no se resuelven los asuntos que se presentan y todo se traspapela’.

-¡ÁNDELE, mi cabro… (censurado)! Eso quería, ¿verdad? -salta doña Petra- El Miguel Ángel le dijo sus verdades: la gente no le tiene confianza al ‘Pelochas’, es tal su fracaso que todo se le ‘traspapela’-.

-Y VARELA Pineda -retoma la palabra don Roberto- le da algunos tips para sacar del fondo de la ignominia a ese inmundo barco llamado Fiscalía: ‘se requiere un marco jurídico y una organización que permita una mayor disciplina a los entes corporativos dentro de la Fiscalía y que sean más accesibles y ágiles los trámites de demandan denuncias:

‘CON ESTO -confió el exalcalde de Tlaltenango, que por algo fue reelegido y posteriormente ganó la diputación federal que hoy tiene- se podría recobrar la confian­za de los ciudadanos; a las personas les da miedo llegar con un agente de la Fiscalía o del Ministerio Público porque no saben si lo que están diciendo puede ser usado en su contra. Espero que los exámenes de control y confianza se puedan aplicar también a los agentes fiscales o a las policías de la Fiscalía’.

-PUES AHÍ tiene don Murillo, ahora sí, el remedio y el trapito: ‘inteligencia y trabajo’-.

-¡UYYY, madre Teresa! “Lo que natura no da Salamanca no presta”.

Y MIENTRAS, MURILLO QUIERE MÁS DINERO…

-A VER, don Roberto, usted que es ex­perto en el tema policiaco, ¿cómo estuvo la seguridad ayer miércoles?

-TRES asesinatos, madre Teresa, tres, al menos. Dos en la capital del estado y otro más en Fresnillo-.

-¡SANGRE de Cristo! Ya los Malos Or­ganizados están echando raíces es nuestra capital, ¡qué horror!-.

-¡NO PASARÁN esos malditos -dice doña Petra muy molesta-!-.

-QUÉ MÁS quisiera uno, doña Petra, pero esos hijos de la chin… (censurado) no descansan y, además del factor sorpresa, ya sabemos que todas las policías están infiltra­das, como lo viene diciendo desde hace más de cinco años Luis Medina Lizalde.

“AYER, los narcos, a eso de las 8:00 de la mañana, ejecutaron a balazos a un indi­viduo en la calle Pirules, colonia Gustavo Díaz Ordaz.

“Y, POR la noche, a eso de las 21:30 horas, allá mismo en la capital, en la calle Santa Rosa, colonia La Marianita, asesina­ron a tiros a un niño llamado Alexander, el chamaco tenía apenas 16 años”.

-¿CÓMO ES posible este horrendo cri­men, que daño les puede hacer un niño de 16 años? ¡Estos crímenes claman justicia al Cielo!-.

-NO, MADRE Teresa, yo clamo justicia aquí en la tierra. Esos malditos drogadictos desde que llegó Alex a la Casa de los Perros, echaron raíces en Zacatecas y va a estar muy cañón si Murillo sigue en la pachorra y nadando en el mar de la Ineptitud.

“EN FRESNILLO al mediodía, una mujer de nombre Margarita de 35 años fue asesinada cuando caminaba por la calle Monterrey, colonia Sector Popular: un pistolero le disparó casi a quemarropa; gravemente herida, Margarita fue llevada al Hospital General, donde horas más tarde falleció.

“MUY ACTIVOS los delincuentes ayer miércoles, una casa ubicada en la calle La Luz, colonia Esparza, fue baleada por la madrugada. Igual hicieron con un coche Chevrolet Malibú blanco. Más de 100 tiros causaron pavor entre la gente que ya no pudo conciliar el sueño”.

-¡AY SANTO Niño de Plateros, ten piedad y misericordia con tus hijos que tanto te queremos y veneramos!-.

Este año Pinta Bien Para el Campo

-SI MI Padre Dios nos manda una buena temporada de lluvias, el campo de Mexico, tendrá buenas cosechas y buenos precios de garantía, pues nuestro Presidente, don Andrés Manuel López Obrador inició una lucha contra la inflación y la autosuficiencia alimentaria-.

-SOBRE todo en Zacatecas, madre Teresa. Por eso los productores de fri­jol ya comenzaron a movilizarse. Mi ‘cabecita de algodón’ ya anunció más presupuesto para la producción de gra­nos, por lo que va a reforzar el apoyo a los campesinos.

-DE QUE el Presidente cumple -cierra don Roberto-, cumple y este año no va a ser la excepción-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.