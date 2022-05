Mi Jardín de Flores

Ya se los Echó Encima…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La visión que tenemos en Morena es que el presupuesto que llegue a la Legislatura se tiene que cuidar, no se tiene por qué gastar en viáticos, en gasolina, en viajes o playeras para los diputados; eso si no se derrocha se tiene que quedar y repartirse entre la población. Tenemos una visión distinta, el dinero que se ahorre no tiene que ser para los diputados, sino que tiene que ser para la ciudadanía”: Violeta Cerrillo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 6 de mayo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“SI LOS ‘RaTellos’ no lo pueden ver, ahora menos: de seguro se les frunció el cutis, cuando ‘El Deivis’ anunció el veto a las llamadas ‘herramientas legislativas’, que no eran otra cosa que sobornos, con los que el ‘exgoberladrón’ el Narizotas del Tello, mantenía domesticados a los diputados o, cuando menos, a la mayoría de ellos”.

-YO NO sé, no me lo explico, por qué si los señores diputados son los representantes del pueblo, sólo piensan en ellos y no en los que los llevaron a la Cámara de Diputados. Esas llamadas ‘herramientas legislativas’ eran -como usted dice, doña Petra-, sobornos disfrazados-.

-Y GRACIAS a esos sobornos-toma la palabra don Roberto-Alex pudo manejar el estado y el presupuesto como le dio en gana ¿qué eran 200 mil pesos mensuales por piocha, si Alex manejaba un presupuesto de alrededor de 30 mil millones de pesos anuales, más algunos extra que le enviaba la Federación?-

-PUES ‘El Deivis’ hizo lo que tenía que hacer, porque los diputados son como aquellos que adoraban al becerro de oro, como cuentan las sagradas escrituras, ¿verdad, madre Teresa?

-QUE MI Padre Dios me lo cuide y me lo proteja, son muchos los intereses económico perversos que don David Monreal está desapareciendo de un plumazo.

Pero, si los señores diputados ganan un dineral que no gana la mayoría de los zacatecanos, ¿para que ambicionan más de la cuenta, si al fi n y al cabo nada nos vamos a llevar de este mundo pasajero?

-LO QUE hizo ‘El Rey David’ es para la historia -madre Teresa, doña Petra- y la nota que hoy viernes aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, es para enmarcarla y colgarla en la sala de nuestras casas:

‘DAVID Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas hizo uso a su derecho de veto para que no se publique en el Periódico Ofi cial de Gobierno el decreto enviado por el Poder Legislativo con el que los diputados locales pretenden retomar las llamadas herramientas legislativas.

‘EN RUEDA de prensa dijo que estos recursos eran usados por los legisladores para dar apoyos a ciudadanos, pagar asesorías, trabajos especiales o algún servicio relacionado con su labor parlamentaria; sin embargo, se prestaban para su uso discrecional.

‘EL GOBERNADOR indicó que autorizar las herramientas legislativas representa modifi car el presupuesto y quitar 70 millones de pesos, que dañan otras áreas como seguridad, deporte, campo y educación.

‘TAMBIÉN RECORDÓ que de esta manera se cumple un compromiso que hizo durante la campaña, además de que se atiende un reclamo social para eliminar las malas prácticas de malgastar los recursos, no ser transparentes y dejar vicios como usar el cargo para el enriquecimiento personal.

‘LAS LLAMADAS herramientas legislativas debían ser autorizadas o rechazadas en los 58 ayuntamientos; aunque 30 votaron en contra no enviaron a tiempo su decisión y se consideró de forma afi rmativa que las aprobaban.

‘UN GRUPO encabezado por el morenista Ernesto González Romo pidió al gobernador vetar el dictamen para evitar un despilfarro en perjuicio de la población, el cual estaba respaldado por 15 diputados.

‘EL GOBERNADOR dijo el nombre de cada diputado que está en contra de las herramien- tas legislativas y señaló que la mayoría de los ayuntamientos también se opone, lo cual, sumado a la congruencia con sus principios, lo llevó a hacer el veto’.

“HASTA AQUÍ la nota que hoy viernes se publica en nuestro Diario, ojalá y los diputados entren en razón, de lo contrario el Congreso se va a polarizar bien gacho: 15 contra 15.

“Y ES que, con billete por delante, fue lo que le permitió a Alex llevar la fi esta en paz con los diputado$. Luego luego se ve, como por ejemplo el 22 de febrero de 2018, Francisco José Murillo Ruiseco, fue aprobado como fi scal de manera unánime por todos los diputado$. Es obvio que el interés tenía pie$ y esos los puso Alex:

‘POR UNANIMIDAD -publicó nuestro Diario-, Francisco José Murillo Ruiseco se convirtió en el primer Fiscal, quien a partir de este día comenzará con la transición para dar autonomía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

‘A POCO más de un mes que se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, fi nalmente la Legislatura local concluyó con el proceso de selección del primer fi scal, en el que se inscribieron 10 aspirantes (jugando con las ilusiones de nueve de ellos pues creyeron en la falsa honestidad de Alex).

‘UNA VEZ que las comisiones de diputados eligieron a cinco perfi les, éstos se enviaron al Ejecutivo estatal para que seleccionara a tres para dejar una terna que quedó conformada por Héctor Márquez Sandoval, Homero Ramírez Ambriz y Francisco José Murillo Ruiseco, la cual fue presentada al pleno de los diputados.

‘FINALMENTE con 28 votos a favor, Murillo Ruiseco, quien se desempeñaba como procurador de Zacatecas desde 2016, ahora estará siete años (hasta el 2025) en su nuevo cargo como fi scal.

‘POR LA autonomía que ahora tendrá la Fiscalía General de Justicia, cuando se trate de una remoción de su titular, ya no será facultad del gobernante en turno, ya que estos movimientos le corresponderá defi nirlos a la Legislatura local.

‘POR LO pronto, Francisco Murillo Ruiseco, a quien los legisladores le han destacado su perfi l técnico y no político, ha anunciado que buscará entre la sociedad los mejores perfi les que de los fi scales especializados y precisó que los cambios serán de forma paulatinamente.

‘LO ANTERIOR, porque en la nueva fi – gura de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas se establece que contará con cuatro fi scalías especializadas: Atención de Delitos Electorales; de Combate a la Corrupción; de Derechos Humanos y de Delitos contra Mujeres por razones de Género.

‘ADEMÁS de que se crearán dos vicefi scalías, ya que una será para la investigación, litigación y justicia alternativa; así como otra para el apoyo procesal que permita la coordinación y actuación de la Policía de Investigación y de la Dirección de Servicios Periciales’.

-HASTA aquí la nota. Y cuando muchos ilusos creyeron que con el sólo cambio de nombre de Procurador a Fiscal, Murillo le ba a echarle más ganas, cerebro y profesionalismo, se equivocaron, porque fue peor: siguió pidiendo billetes y más billetes y de resultados nada-.

-EL MURILLO está en lo suyo: el billete y cuidándole las espaldas al ‘Ratello’ que lo hizo Fiscal con patente de corso.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.