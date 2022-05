Mi Jardín de Flores

Gritos de Dolor, de Desesperación…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Las autoridades parecen creer que pueden seguir administrando las violencias mediante la manipulación de cifras y la estigmatización de las protestas sin mayores consecuencias. Apuestan por sembrar miedo y cansancio en las víctimas, sus familias y la población en general, en una siniestra pedagogía de la violencia que acabaría por paralizar y acallar a todas’: Lucía Melgar Palacios.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 7 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡DIOS DE mi Vida, esto no puede seguir así! Don David debe saber que la Inseguridad es el Talón de Aquiles de cualquier gobierno, por lo cual no debe ceder, como sucedió en la pasada administración.

ESE GRITO de “¡Basta de Ceguera, nos están matando!”, me desgarra el corazón, son muchos los feminicidios.

(NO PUEDO contener las lágrimas y lloro…)

-NO LLORE madre Teresa -me dice doña Petra-, que me va a hacer llorar también a mí-.

-ES QUE es un crimen de lesa humanidad, es abominable.no se vale. A Heidi le arrancaron la vida brutal y cobardemente delante de su hija, de escaso un año de edad, ella lo vio todo. Ese horrendo pasaje de su vida lo tendrá presente durante toda su existencia.

“¡PADRE Eterno, nos están matando a todas!”.

-PARECE mentira -toma la palabra don Roberto-, Zacatecas no estaba así. La droga maldita la vemos en todos lados y es la causa de tanta violencia e inseguridad que nos heredó Alex, con tantas autoridades que se inmiscuyeron en el narco. Prefirieron el dinero manchado se sangre que la paz y la seguridad de Zacatecas-.

-¡DIOS DE mi Vida! ¿Hasta cuándo despertaremos de esta pesadilla?-.

-EL DEIVIS’ tiene qué hacer algo. Debe de utilizar no sólo la inteligencia de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de Justicia, sino también la de la propia Guardia Nacional y la del Ejército Méxicano.

-¡CARAJO! -truena don Roberto-, apenas puedo creer que una caterva de mariguaneros drogadictos tengan en jaque al Supremo Gobierno! “¡NO MAMEN, ya es hora que dejen la pachorra y sus intereses mezquinos y metan a la cárcel a esa caterva de drogadictos asesinos que todos los días están matando zacatecanos!”.

–ESAS FRASES en la marcha de protesta de ayer viernes, taladran mi cerebro:

“¡BASTA de Ceguera, nos están matando!”.

“¿TAMBIÉN fue su culpa estar en su casa con su pequeño hijo?

“¡JUSTICIA para Heidi Noriega y para todas!”.

Y LA HERMOSA niñita viendo pasar la manifestación, con su carita morena triste, pensativa, acaso preguntándose ella misma que destino le depara, no en los próximos años, no, sino en el presente.

“¡DIOS DE mi vida, ten piedad y misericordia de este tu pueblo zacatecano que tanto te quiere, te adora y te venera por siempre.

“PERDÓN, pero me siento desfallecer, me siento muy débil ante estos sucesos tan horrendos, tan crueles”.

-YO TAMBIÉN, madre Teresa, me siento muy mal-.

-¡CHINGAO!, Zacatecas desangrándose y esos malos mexicanos que son los diputados agarrados de la greña porque quieren el regreso de las llamadas ‘herramientas legislativas’, cuando los ‘pachorrudos’ deberían de donar la mitad de sus sueldos para esa gente a la que le mataron al papá, la mamá y no solamente quedaron huérfanos sino también sin sustento-.

-PERDÓN, pero hasta me dieron náuseas.

-BUENO, me van a perdonar, pero yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.