Mi Jardín de Flores

Tres Angelitos en la Horfandad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Soy una mamá orgullosa, llena de defectos, con miedos, con incertidumbre, también lloro cuando todas esas cosas me invaden, pero con un corazón enorme y lleno de amor para mis 3 hijos, tratando de ser mejor cada día para que algún día ellos se sientan orgullosos de decir quién es su madre. Con todo mi amor ROMEO, JIALI, Gabriel”: Heidy Noriega.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 7 de mayo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Tres Angelitos en la Orfandad

“PENSAMOS que hoy no iba a venir, madre Teresa, es muy tarde. Y como ayer se fue muy pronto y bañada en llanto, don Roberto y yo estábamos a punto de ir al Conventito a preguntar por usted: estábamos muy preocupados”.

-GRACIAS, por preocuparse por mi. Lo que sucede es que ese feminicidio me llenó de tristeza, impotencia, frustración e indignación. Heidy a nadie le hacía daño, estaba dedicada a trabajar para darles una mejor vida a sus tres hijos: Romeo de 13 años, Jia Li de ocho y Gabriel de un año; y ahora esos tres angelitos han quedado en la orfandad, como publica hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas. La crónica es de la reportera Nayra Rivera, ¿la leyeron?-.

-POR SUPUESTO, madre Teresa. Y todo indica que fue su expareja que la mató con un puñal. Según la periodista, el feminicidio fue cometido la noche del viernes 29 de abril y descubierto un día después por una amiga de Heidy, quien preocupada por no recibir contestación a sus mensajes de texto, acudió a la casa de Heidy y vio la cruenta escena… el pobre niño no paraba de llorar-.

-HOY ES 8 de mayo. El feminicidio ocurrió hace nueve días. Todo Valparaíso sospecha de que el asesino es su expareja, un tal Rubén R., quien desde el 29 de abril no aparece.

“Y YO me pregunto: ¿cómo es posible que sabiendo el nombre del sospechoso no haya sido capturado? No mamen, puedo asegurar que del presunto feminicida tienen fotos al por mayor. Todo Valparaíso sabe quien mató a Heidy, menos la Fiscalía, ¿pues de qué se trata? Ya hubieran fi ltrado fotos del presunto e, incluso, ofrecido una recompensa a quien informe sobre el paradero del tal Rubén R. ¿No creen?”.

-POR SUPUESTO, don Roberto, por supuesto. Pero ya ve que don Murillo dice que no tienen dinero ni para la gasolina, entonces ¿cómo va a pagar una recompensa?-.

– PUES QUE haga una cooperación, porque es mucha la indignación que provocó su muerte; Heidy era muy querida en Valparaíso, una mujer-leona que luchó con gran tenacidad por sus tres angelitos, para que nada les faltara.

“DIOS LA tenga en su Santa Gloria”.

A ver si no se desilusionan

-PUES ahora resulta que el Ángel Manuel Muñoz Núñez, subsecretario de responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), no sólo confía en el Francisco José Murillo Ruiseco, Fiscal General de Justicia del Estado, sino que lo exculpa de toda responsabilidad por las miles de tarjetas de investigación, de las cuales no hay detenidos.

SEGÚN el Ángel Manuel, ese gran problema no es culpa del ‘Pelón’ Murillo, pues ‘también puede ser que no haya incentivos por parte de la víctima para seguir su caso, puede haber falta o ausencia de testigos. Muchas personas no desean testifi car ni participar en las indagatorias, sobre todo en los delitos de alto impacto’.

-PUES ESO, para mí, es cobardía -dice don Roberto-. Porque en los casos que tiene la SFP, ni siquiera necesitan testigos, pues ‘papelito habla’. Los documentos hablan por sí mismo.

“SIN EMBARGO ante la sorpresa de los reporteros de la fuente, Ángel Muñoz reculó porque enseguida manifestó que la SFP no permitirá que las denuncias presentadas se queden rezagadas y se incentivarán los datos de investigación y proporcionar la información que está dentro de su competencia:

‘YA HEMOS tenido -declaró- un contacto estrecho y directo con la Fiscalía en donde se informó que existe un avance importante en las investigaciones de las denuncias que presentamos desde la función pública. Acudimos a la Fiscalía anticorrupción para proporcionar algunos otros datos y se va a avanzar poco a poco con los señalamientos que se realizaron’.

“LUEGO reiteró que el Gobierno del Estado y la SFP confían en la institución de Justicia, por lo que se brindará todo el apoyo para que no existan rezagos en las investigaciones:

‘SI VEMOS un entorpecimiento en las carpetas también existen los medios legales para hacer un señalamiento al poder judicial ante un juez de control y pedir que se realicen los actos de investigación’.

“TAMBIÉN reveló que está en preparación el tercer paquete de denuncias en contra del gobierno de Alex, ante la Fiscalía. Y las darán a conocer en los próximos meses:

‘SE ESTARÁN revisando la totalidad de las dependencias y hay hechos muy claros y fáciles de encuadrar, hay algunos que necesitan un estudio más consciente’, aseguró”.

-SE NOTA que los reporteros lo acorralaron, porque al inicio de la entrevista colectiva poco faltó para poner a Murillo en un altar-.

-PUES QUE Dios me perdone, pero en estos casos de deshonestidad, me pongo en el plan de Santo Tomás: hasta no ver, no creer, porque siempre ocurre que hacen mucho ruido y nomás no caen las nueces. Miren, don Benjamín Medrano Quezada hasta se burla de la ley y la justicia-.

Qué Extraño...

“MI AMIGA Fabiola Torres Rodríguez, a quien de cariño le decimos ‘Fabiruchis’, es, como saben ustedes, presidenta comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).

“Y EN entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que ‘el IZAI registró un aumento de denuncias de manera exponencial: más de 160 en el primer trimestre del presente año, mientras que en 2021 hubo apenas 143’, ¿qué les parece la enorme diferencia ante un gobierno y otro?”.

-DICEN -salta doña Petra- que ‘la chapuza acusa’, y cómo no. Si fue ‘El Pinocho de Bernárdez’ el que la puso ahí, para cuidarle las espaldas, por eso cuando uno de nuestros compañeros pidió Información sobre el Tello, ‘La Fabiruchis’ se hizo la occisa y contestó con evasivas, ¡ah, pero ahora que ‘El RaTello’ no está en el poder, si agarra de todas todas-.

-PUES SÍ. Alex primero la hizo su secretaria general de Gobierno, y luego la mandó ahí para que le controlara toda la información. Yo creo que ‘El Rey David’ debería de darle bola-.

-¡AY NO! ‘Fabiruchis’ es una persona honesta y muy leal-.

-SÍ, MUY leal, pero con ‘El Ratello’-.

Pues la Violencia no Para

“AL ASESINATO de dos mujeres, dos hombres y otro más herido a balazos, en la Zona de Tolerancia ‘La Escondida’, se sumó otra ejecución más en Guadalupe:

UN HOMBRE y una mujer caminaban por la calle Villa de Ciprés, colonia Villas de Guadalupe, cuando de un automóvil se bajaron dos criminales armados y les dispararon, matando al hombre e hiriendo a la mujer.

ASÍ ES que en menos de 24 horas se cometieron cinco ejecuciones a balazos, además de otra mujer y otro hombre fueron heridos gravemente.

LA PAZ y la tranquilidad siguen siendo sueños guajiros. Además de que en ninguno de los dos ataques hubo detenidos, ¿dónde está pues la policía?

-PUES AYER estuvieron de manteles largos, ‘El Deivis’ los agasajó con un magnífi co desayuno y les prometió mejorar su situación laboral y su economía-.

-MUY MERECIDAS por cierto, pero…-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.