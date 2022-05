Mi Jardín de Flores

‘El Deivis’ Descontrola

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘A cada quien nos toca una parte, y la parte de la Fiscalía es resolver el tema de la impunidad y resolver también la desconfianza que tiene la ciudadanía y más que la desconfianza el desinterés que se siente por parte de la Fiscalía para re­solver los casos”: Violeta Cerrillo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 10 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘El Deivis’ Descontrola, ¿no les Parece?

“PUES NO sé qué le esté sucediendo, porque en campaña se declaró en contra de la corrupción y la impunidad, y a favor de la Cuarta Transformación, pero ya como gobornador se ha estado olvidando hasta de su discurso, entonces como que ‘El Deivis’ descontrola, ¿no les parece?”.

-HAY QUE darle tiempo, doña Petra. Don David pasado mañana (jueves) cumple apenas ocho meses en el poder, entonces es cuestión de tiempo para que el combate a la corrupción y la impunidad comience a dar frutos-.

-SÍ Y NO madre Teresa. En Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda, sin echarle tanta crema a sus tacos, ya tiene en la cárcel a su antecesor Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, acusado de ‘desvío de recursos públicos’.

“Y ESO que tomó posesión el 3 de octu­bre de 2021, o sea 21 días después de que lo hizo ‘El Rey David’. Entonces, como dice doña Petra, ‘sí descontrola’, pues ni siquiera ha encarcelado a Benjamín a quien acusó de haber defraudado al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), con más de 60 millones de pesos , aunque él afirma ser inocente y les echa la culpa a Alex, Cristi y a su presunta socia Marisol Gamboa, quienes fueron los que firmaron, según él, un convenio para manejar el billetote-.

-AQUÍ LO malo es que ‘El Deivis’ -hasta ahorita- está haciendo quedar mal a mi ‘cabecita de algodón’, quien antes de cumplir ocho meses como Presidente de México, metió a la cárcel a la Chayo Robles por el multimillonario fraude de la llamada ‘Estafa Maestra’, ¿entonces descontrola o no ‘El Deivis”?-.

-YO, SI me lo preguntan, les contestaría que esperemos hasta que don David rinda su primer informe de gobierno-.

-PENSÁNDOLO bien, usted tiene ra­zón, madre Teresa, ese día vamos a saber de que lado masca la iguana en la ‘Nueva Gobernanza’ de ‘El Deivis’-.

-PUES entonces hay es esperar, pero lo que ya no puede esperar es el combate a la violencia y la inseguridad, que tiene a Zacatecas bañado en sangre y nomás no se avisora cuando termine esta pesadilla que nos heredó Alex.

El Narco Reta al Ejército

-LA PORTADA de hoy martes es alta­mente reveladora: un miembro de nuestro Glorioso Ejército Mexicano -que apenas hace cinco días conmemoró el 160 ani­versario de la Batalla de Puebla, cuando nuestro Glorioso Ejercito Mexicano y miles de indígenas derrotaron al Ejército Francés, considerado en ese tiempo como el mejor del mundo- fue secuestrado, torturado, asesinado y colgado en el puente de acceso a Bracho; la foto, publicada en la portada de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, es altamente reveladora: El narco reta al Ejército de la Nación, y éste calla ¿por qué?

“YO CREO que ya es tiempo de que los servicios de inteligencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y demás entes municipales, estatales y federales se pongan a trabajar en serio.

“LA MAYORÍA de los capos del narco: chicos, medianos y grandes han caído en manos de la ley sin disparar un solo tiro. Entonces es inexplicable que el crimen organizado les esté ganando batalla tras batalla”.

-DIOSITO no lo quiera -dice doña Pe­tra- que al rato comiencen a matar a altos funcionarios, porque entonces sí ya nos llevó la ching… (censurado).

-SI ASÍ fuera, entonces “perded toda esperanza”, tendríamos que encomendar nuestras almas a mi Padre Dios-.

Matan a un Hombre y Hieren a Balazos a dos Niñas

-PERO AYER no sólo asesinaron cobar­demente al militar en activo del Ejército Mexicano, sino que la sangre brotó por borbotones, adivinen dónde…

-¡EN FRESNILLO!-.

-ES CORRECTO: en Fresnillo mataron a José de 30 años, y dejaron gravemente heridas a dos niñas de 11 y 13 años, al parecer familiares de José cuando los tres caminaban por la calle 10 de julio, colonia Emiliano Zapata cerca de las 10:00 de la noche.

“VECINOS del lugar reportaron al 911 “una tremenda balacera de, al menos 30 tiros”, por lo que de inmediato se en­cendieron los focos rojos de las fuerzas de seguridad públicas de los tres ordenes de gobierno, como dice el reportero Mar­garito.

“PERO cuando llegaron al lugar de los hechos, sólo vieron charcos de sangre y dos vehículos agujerados de bala que estaban por ahí estacionados, pues debido a su tar­danza las tres víctimas: José y las niñas de 11 y 13 años de edad fueron conducidos al Hospital General en un vehículo particular.

“MINUTOS después, reportaron que José en cuanto llegó al hospital murió, y que las dos niñas están graves, una más que otra”.

-¡HIJOS de la… se pasaron de bestias esos malnacidos!-.

-¡DIOS DE mi vida! ¿Qué daño pudieron hacerles esas dos inocentes niñas? ¡No tienen perdón de Dios!-.

-PERO AQUÍ sí. Ni siquiera detienen a los asesinos, por eso hay indignación generalizada-.

No le Tienen Confianza al Fiscal Murillo

–EN ENTREVISTA con la diputada Violeta Cerrillo Ortiz, declaró que ‘la po­blación zacatecana no le tiene confianza al Fiscal Murillo’, pero tampoco se la tienen los policías de Guadalupe principalmente, quienes le han confiado a la diputada que ‘ellos detienen a los delincuentes, pero el Ministerio Público de la Fiscalía no recibe a los detenidos o no se les inicia proceso, se les pasa el tiempo y los tienen que soltar-.

-¡MADRE Mía de Guadalupe, no puede ser tanta irresponsabilidad!-.

-PUES ELLA lo dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y lo expresó claramente:

“LA POBLACIÓN zacatecana no le tie­ne confianza al Fiscal Murillo: está rebasa­do por la delincuencia. Además la Fiscalía no da seguimiento, lo cual ocasiona que la gente se decepcione del trabajo de las au­toridades y al mismo tiempo le da apertura para operar a los delincuentes”, y lo dijo con todo y que es diputada por Morena, la verdad no respeta colores.

-PUES TODO esta dicho, aunque yo agregaría que eso no es de gratis. Debe tener un costo-.

-OBVIAMENTE: “no hay amor sin interés”, decía mi abuelo Crispin-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Gua­dalupe-.