“¡¿Dónde Están?!”

Marchan Madres de Hijos Desaparecidos

Por Nallely de León Montellano

Al filo de las 10:00 de la maña de este 10 de mayo, decenas de madres de familia cuya afinidad es la incertidumbre de no saber el paradero de sus hijos, se concentraron en el Jardín de la Madre, con la finalidad de exigir apoyo y claridad por parte de las autoridades ante los más de 100 mil casos de personas desaparecidas en México, y 2 mil 757 casos en Zacatecas.

Entre llantos, sollozos e impotencia, las madres presentes expresaron su rabia y do­lor durante su participación en la XI Marcha de la Dignidad Nacional, porque para ellas y miles de madres más, “este 10 de mayo no hay nada qué festejar”.

Al unísono de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” “¡¿Dónde están nues­tros hijos?!” “¡Los buscamos porque los amamos!” “¡Hasta encontrarles!”, alrededor de 50 madres familia de distintos municipios y colectivos de Zacatecas marcharon por la avenida Juárez y la Hidalgo, hasta llegar a Plaza de Armas donde, en conjunto con personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, leyeron un pronun­ciamiento dirigido a las autoridades estatales y sociedad en general.

Durante la lectura del pronunciamiento, los manifestantes realizaron un plantea­miento hacia las autoridades donde resalta­ron la urgencia de asumir como una Política de Estado, la prevención y atención de la grave problemática de desaparición de personas en Zacatecas.

De lo anterior destacaron la necesidad de que en los protocolos se busque a las personas con vida y, en su caso, que exista búsqueda e identificación forense, así como avances en la investigación criminal con especial atención a su articulación con las acciones de búsqueda y el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

También enmarcaron cinco puntos de importancia mediante los cuales solicitaron resolver los problemas de coordinación de las políticas públicas abocadas a la in­vestigación, articular de forma eficaz las instituciones de los tres ordenes de gobierno, incorporar a las instituciones de identifica­ción Forense en una dinámica que evite la demora injustificada de la entrega de resul­tados, garantizar la entrega de los recursos presupuestales para las instituciones que integran el mecanismo estatal de búsqueda y que el Estado cumpla con responsabilidad su responsabilidad constitucional.

Con una voz desgarradora, la madre de Breanna Yamilet Vera Arellano expuso que su hija fue secuestrada desde hace ocho meses en el municipio de Fresnillo cuando se dirigía a su centro de trabajo; externó que entregaron el rescate para la recuperación de su hija, sin embargo, jamás regresó a casa.

“Dimos el rescate y no nos la entregaron; el Ministerio Público estuvo presente y el licenciado de nombre Armando Dávila se portó muy déspota y dijo que mi hija anda­ba de parranda”, denunció la atribulada la madre de Yamilet.

Al igual que otras madres de personas desaparecidas elevó un grito de desespe­ración e impotencia, pues aseguran que en las instancias de investigación no labora personal capacitado en la materia, pues consideran que juegan con los sentimientos de los familiares de las víctimas.

“Si ven a mi niña díganle que estoy sufrien­do bastante, pídanme lo que quieran, mi vida se las doy pero por favor díganme algo de mi hija sea cómo sea”, expresó desgarrada.

“Desde que desaparecieron a mi hijo sien­to que el mundo se me acabó, estoy muerta en vida, les suplicamos a las autoridades que ya nos ayuden, que ya nos den la mano, que no sean ganchos, que tengan piedad de nosotros porque esto no se lo deseo a nadie”, mencionó otra de “Las Madres Buscadoras” quien también cuestionó:

“¿Por qué nos matan tan lentamente? ¿Por qué no nos matan de una vez a todas y nos quitan este sufrimiento que tenemos por nuestros hijos?

“Si alguien lo ve, dígale que lo quiero mucho, que lo amo, que es un pedazo de mi corazón, que lo siga esperando como el primer día, aunque me caigo me estoy levantando día a dia, y si es cierto que hay otra vida lo seguiré buscando hasta que Dios me lo permita”, dijo llorando la madre de Armando Quiñones Mendoza.

En la manifestación participaron los colectivos Familias Unidas, Zacatecanas y Zacatecanos por La Paz, Amor, Esperanza y Lucha Zacatecas y el Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zacatecas.