Mi Jardín de Flores

Todas las Policías Infiltradas por el Narco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Dimos el rescate y no nos la entrega­ron; el Ministerio Público estuvo presente y el licenciado de nombre Armando Dávila se portó muy déspota y dijo que mi hija andaba de parranda”: Madre de Breanna Yamilet Vera Arellano.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 11 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Nada que Festejar Ayer 10 de Mayo

DECENAS de madres de todas las edades, algunas con sus nenes en Carriola, marcha­ron para exigir la aparición de sus hijos, allá en la capital del estado.

LA FOTO de portada de nuestro Diario Página 24 Zacatecas me impactó tanto que me hizo llorar, al igual que el encabe­zado:

“¡¿DÓNDE Están?!”

¡DIOS DE mi vida, pobres madres, qué dolor tan profundo reflejan con sus caritas tristes! Esa fotografía de dos madres abra­zadas, consolándose una a la otra es muy reveladora ¿cómo vivir en paz ante el hijo ausente que no se sabe ni dónde ande, si vive o muere? Debe ser muy atroz, si yo que no tuve hijos siento desgarrada el alma, ¿se imaginan el sufrimiento de esas pobres madres?

-¡YO ME moría, madre Teresa, se lo juro, yo me moría!-.

-PUES muchas de esas madres están muertas en vida -interviene don Roberto-, mientras las pinches autoridades encargadas de brindarnos paz y seguridad nomás se hacen pendejas, ¿cuántas de ellas tienen nexos con esos narcos criminales?, ¡son traidores a la patria!

“RECIBEN dinero ensangrentado”, y que no me digan que miento, aquí mismo los hemos denunciado: comandantes ma­tones, ligados al narco como el tal ‘Gary’, lavadores de dinero, vendedores de drogas y extorsionadores.

“TODAS las policías, unas más otras menos pero todas están infiltradas por el narco, como lo ha dicho cientos de veces Luis Medina Lizalde, el popular ‘Oso’”, a quien ninguna autoridad ha desmentido.

Historias Desgarradoras

EN LA marcha de ayer 10 de mayo, tam­bién andaban padres de familia extendiendo mantas con fotos de sus hijos y preguntan­do: ‘¿Lo has visto?’, y con la foto de, por ejemplo, Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 8 de junio de 2017.

Y MADRES como la de Breanna Yamilet Vera Arellano, quien contó a nuestra compa­ñera reportera Nallely de León Montellano que su hija fue secuestrada y los criminales se pusieron en contacto con ella, le pidieron rescate para dejarla en libertad, les dio el dinero y los secuestradores jamás le volvie­ron a hablar, entonces no sabe nada de ella:

‘DIMOS EL rescate y no nos la entrega­ron; el Ministerio Público estuvo presente y el licenciado de nombre Armando Dávila se portó muy déspota y dijo que mi hija andaba de parranda’-.

-¡QUÉ POCA madre de tinterillo! Me lo dice a mí y le rompo su madre-.

-PUES QUÉ bueno que no lo conoce porque sé que sí es capaz de rompérsela, como se dice coloquialmente-.

SON VARIAS las historias contadas a nuestra compañera Nalley:

‘SI VEN a mi niña -muestra la fotogra­fía- díganle que estoy sufriendo bastante, pídanme lo que quieran, mi vida se las doy pero por favor díganme algo de mi hija sea como sea’.

“Y ESTA otra madre que expresó des­consolada:

‘DESDE QUE desaparecieron a mi hijo siento que el mundo se me acabó, estoy muerta en vida, les suplicamos a las auto­ridades que ya nos ayuden, que ya nos den la mano, que no sean ganchos, que tengan piedad de nosotros porque esto no se lo deseo a nadie’.

OTRA DE ‘Las Madres Buscadoras’ se preguntó angustiada:

“¿POR QUÉ nos matan tan lentamente? ¿Por qué no nos matan de una vez a todas y nos quitan este sufrimiento que tenemos por nuestros hijos?

Y LA MADRE de Armando Quiñones llorando dijo:

‘SI ALGUIEN lo ve, dígale que lo quiero mucho, que lo amo, que es un pedazo de mi corazón, que lo sigo esperando como el primer día, aunque me caigo me estoy levantando día a dia, y sí es cierto que hay otra vida lo seguiré buscando hasta que Dios me lo permita’.

“CONMOVEDORAS, sus historias, pero temo que cada vez son menos las mujeres y hombres que protestan, yo quisiera que fueron miles como Las Madres de Plaza de Mayo, cuando miles se unieron para protes­tar la desaparición de sus hijos, víctimas de la bota militar en Argentina”.

¿Cómo estuvo la Violencia y la Inseguridad Ayer, don Roberto?

-ME CONCENTRÉ tanto en la lectura de la marcha y el plantón en Plaza de Armas de las madres de los hijos desaparecidos, que ya no vi ese tema, ¿cómo estuvo, don Roberto?-.

-DOS MUERTOS y cuatro heridos, entre éstos dos niñas y una mujer-.

-AHORA SÍ que la parca no respeta niñas ni mujeres, ni a nadie-.

-PUES SÍ, aunque son casos mucho muy diferentes, por la tarde murió un narco, otro más resultó herido y también una narca, quienes andaban de rol en un lujoso auto­móvil BMW.

“Y POR la noche mataron a un hombre y dos niñas, una de 11 y otra de 13 resultaron heridas”.

-¡SANTÍSIMA Trinidad, no hay un solo día blanco, todos los días todos los día hay asesinatos y heridos de bala: sangre, mucho sangre-.

-LA ‘HERENCIA maldita’ del Narizón Tello, nomás no cede-.

-Y AL paso que vamos, no cederá en lo que resta del gobierno de ‘El Rey David’.

“UNA nota que podría catalogarse como ‘buena’ fue la muerte de ese narco y las heridas de dos y sus captura, en el munici­pio de Guadalupe. Resulta que la narca y los narcos, que tripulaban un auto BMW, decidieron balear una patrulla con verios policías de investigaciones, por lo que éstos contestaron, se dio la balacera y comenzó la persecución, según investigó nuestro compañero reportero de policía, Margarito Juárez González.

“AFORTUNADAMENTE los policías en el manejo de armas han demostrado ser muy duchos, tienen tino de apache, por lo que al conductor le dieron un balazo e hirieron a la narca y al narco. El balazo al chofer del BMW fue tan certero que perdió el control y chocó contra un auto estaciona­do. Cuando los policía se acercaron vieron que el conductor ya había muerto y que el otro narco y la narca estaban heridos, por lo que fueron internados en un hospital en calidad de detenidos. Si los saben investigar, van a cantar y será muy buena oportunidad para detener a ese célula criminal.

“POR LA noche, José de 30 años y dos niñas de 11 y 13 años caminaban por la calle 10 de junio, colonia Emiliano Zapata, en Fresnillo, cuando una lluvia de balas cayó sobre de ellas y quedaron ensangrentados al piso.

“COMO LAS autoridades no llegaban, José y las dos niñas fueron trasladados al Hospital General, donde minutos después anunciaron la muerte de José.

-¿Y LAS dos niñas? A una la reportaron grave, a la otra está fuera de peligro, pero vamos a ver si dan más Información al respecto-.

-¡SANTO Niño de Atocha! ¿Cómo es posible que los Malos Organizados no se tienten el corazón y les disparen a los niños, que ninguna culpa tienen?-.

-ASÍ SON de ojetes esas bestias, pues siempre andan drogados, fuera de sí, bien pachecotes-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.