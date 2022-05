Jaime Enríquez da Conocer Ideas Para el Rescate de las Haciendas en Zacatecas

“Para Crear Turismo Internacional con Hoteles Boutique y Resorts”

Por Rubén Palomo Macías

El rector del Instituto de Graduados en Administración (IGA), Jaime Enrí­quez Félix, presentó un proyecto para la activación económica del estado que involucra a las haciendas mineras za­catecanas para convertirlas en hoteles boutique y resorts de lujo.

“La idea es buscar una alternativa turística distinta a la que tenemos. El turismo zacatecano es un poco extraño y estamos buscando rescatar las hacien­das mineras para generar una derrama económica en el estado. Un hotel bouti­que anda como en mil dólares la noche y los más exitosos son los de Yucatán”, dijo en entrevista para Página 24 Zacatecas.

Jaime Enríquez mencionó que las ofertas para el turismo en Zacatecas no son funcionales ya que las perso­nas no consumen ni pernoctan en la entidad zacatecana y por eso se busca que empresas privadas inviertan en la remodelación de las haciendas para convertirlas en hoteles que llamen la atención de los turistas internaciona­les. Sin embargo el proyecto aún no está desarrollado y se encuentra en una primera etapa, que consiste en mera investigación.

“La idea es que se consiga una empresa nacional o internacional para que invier­tan el dinero, reacomoden la hacienda, capaciten al personal ya que ellos saben vender. De esa manera se tendría un proyecto que al gobierno no le cuesta ya que cuando el gobierno mete las manos no lo hace bien”, agregó.

El rector de IGA aclaró que el proyec­to se basa en la experiencia y éxito de otras entidades de la república y reiteró que solamente se está realizando la investigación de las haciendas.

“El mes que entra convocaríamos a propietarios de haciendas para concre­tar la idea con ellos. En la investigación participaron 10 personas entre historia­dores y periodistas”, añadió.

Finalmente Jaime Enríquez mencionó que se trabajará en las etapas siguientes con la fe puesta en que el proyecto se pueda desarrollar conforme a la visión presentada.