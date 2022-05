“En el PRI Somos Institucionales, y Ahora Somos Mayoría en el Congreso del Estado”

Con Siete Diputados; y no es Venganza: Gabriela Basurto

Por Manuel Domínguez Caldera

Sobre los cambios en la estructura orgáni­ca y financiera de la LXIV Legislatura del estado, Gabriela Basurto Ávila, diputada local por el Partido Revolucionario Institu­cional (PRI), negó que sea una “venganza” el cambio propuesto para las comisiones, sino más bien es una búsqueda del equilibrio entre fracciones, sobre todo ahora que el tri­color es mayoría en la Cámara de Diputados.

Recalcó que se configuró una nueva mayo­ría en el Congreso, pues son por lo menos 19 diputados de diversos partidos y corrientes políticas, que planteará una dinámica dife­rente del trabajo legislativo. Recordó que en la conformación de comisiones en octubre del año 2021, había diputados que integra­ban hasta 11 comisiones, otros en ocho. Mientras que también había comisiones con muy pocos integrantes, lo que impide o limi­ta la labor al interior de la propia Legislatura y aumenta la carga de trabajo rezagada.

“Tenemos que entrar en una dinámica de trabajo legislativo, creo que es lo más importante, pues hoy Zacatecas nos pide y exige el trabajo a los y las diputadas. De eso se trata, como ustedes vieron, se aprobó un nuevo presidente de la mesa directiva y se probó la presidencia de la Jucopo (Junta de Coordinación Política); el PRI se coloca como primera fuerza en el Congreso con siete diputados que precisamente estamos en planes y comisiones estratégicas, nosotros no nos movimos. Me da orgullo que seamos institucionales y una vez que llegamos al trabajo legislativo lo vamos a realizar. Infor­maremos la agenda legislativa de la nueva mayoría que, precisamente, trae muchos temas para el beneficio del estado”.

Además, expuso que no hay una “ven­ganza” por el tema de las “herramientas legislativas”, ni una causante del veto que emitiera el gobernador David Monreal Ávila; la diputada Basurto Ávila dijo que más bien es un llamado a dejar de lado los temas partidistas o políticos, con la finalidad de trabajar por la entidad.

“Daremos a conocer los temas que trae­mos, para sacar este periodo, pues el estado necesita que no estemos peleando, no nece­sita del quite y desquite. Hoy se trata de que trabajemos y a eso le estamos apostando en esta nueva mayoría”, señaló.