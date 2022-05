Mi Jardín de Flores

Les Ofrece mil 500 Pesos Mensuales

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El PRI se coloca como primera fuerza en el Congreso con siete diputados que precisamente estamos en planes y comisiones estratégicas, nosotros no nos movimos. Me da orgullo que seamos institucionales y una vez que llegamos al trabajo legislativo lo vamos a realizar... no hay venganza por el tema de las ‘herramientas legislativas’, ni una causante del veto que emitió el gobernador David Monreal Ávila”: Gabriela Basurto Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 13 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿No Entiendo por qué Dicen los Priístas que son Mayoría

A VER, doña Petra, ¿por qué hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la señorita legisladora Gabriel Basurto Ávila dice que el PRI es la primera fuerza política, mayoría, pues, en el Congreso del Estado, con siete diputados?

-NO SON mayoría, la Gabriela Basurto miente. Vamos por partes, la LXIV Legislatura la integran 30 diputados: 15 son mujeres:

1.– MARTHA Elena Rodríguez Camarillo, plurinominal (Panal).

2.– ANA Luis del Muro García, plurinominal (Partido del Trabajo).

3.– GABRIEL Monserrat Basurto Ávila, plurinominal (PRI).

4.– GEORGIA Fernanda Miranda Herrera, plurinominal (PVEM).

5.– MARÍA del Mar De Ávila Ibargüengoytia, plurinominal (PAN).

6.– PRISCILA Benítez Sánchez, plurinominal (Morena).

7.– ZULEMA Yunuen Santacruz Márquez, plurinominal (PES).

8.– ANALÍ Infante Morales, Distrito II (Morena).

9.– VIOLETA Cerrillo Ortiz, Distrito III (Morena).

10.– ROXANA del Refugio Muñoz González, Distrito IV (PES).

11.– MARIBEL Galván Jiménez, Distrito VI (Morena).

12.– IMELDA Mauricio Esparza, Distrito IX (Morena).

13.– MA. DEL Refugio Ávalos Márquez, Distrito X (PRI).

14.– SUSANA Andrea Barragán Espinosa, Distrito XI (Panal).

15.– KARLA Dejanira Valdez Espinosa (PAN).

ESTAS SON las damas, ahora vamos con los caballeros:

1.– NIEVES Medellín Medellín, plurinominal (PVEM).

2.– ENRIQUE Laviada Cirerol, plurinominal (Morena-Independiente- PRD; cambio de partido y de parecer como quien cambia calzones).

3.– JOSÉ Juan Estrada Hernández, plurinominal (PRI).

4.– JOSÉ Luis Figueroa Rangel, plurinominal (Partido del Trabajo).

5.– SERGIO Ortega Rodríguez, plurinominal (Morena).

6.– XERARDO Ramírez Muñoz, Distrito I (Partido del Trabajo).

7.– ERNESTO González Romo, Distrito V (Morena).

8.– GERARDO Pinedo Santacruz, Distrito VII (PRD).

9.– JEHÚ Salas Dávila, Distrito VIII (PRI).

10.– JOSÉ David González Hernández, Distrito XII (PRI).

11.– ARMANDO Delgadillo Ruvalcaba, Distrito XIII (Morena).

12.– JOSÉ Guadalupe Correa Valdez, Distrito XIV (PAN).

13.– Herminio Briones Oliva, Distrito XV (PRI).

14.– JOSÉ Juan Mendoza Maldonado, Distrito XVI (PRD).

15.– MANUEL Benigno Gallardo Sandoval, Distrito XVII (PRI)

“ESTOS Y Aquellas, son quienes rebanan el pastel del Poder Legislativo, los que hacen las leyes y revisan las cuentas del Poder Ejecutivo en su conjunto.

“Y EL PROBLEMA que existe entre las 15 diputadas y los 15 diputados, es por el billete, es decir: el ‘exgobernador’ Alejandro Tello Cristerna alias ‘El Pinocho de Bernárdez y/o ‘El RaTello’, a la inmensa mayoría de sus diputados y diputadas, les daba un buen billetote: ‘Al menos 200 mil pesos mensuales’, por piocha con el disfraz de ‘herramientas legislativas’, que les servían para gastos varios y apoyos para la gente que los buscaba y a la que le daban 100, 200, 300 y hasta mil pesos, ya para cuadernos, medicinas, etcétera.

“MUCHOS de ellos no daban a la gente que ocurría a ellos en busca de apoyo ni un solo clavo, todo lo derrochaban en cosas superfl uas y de placer, Pero el problema era que no podían comprobar el total de billete que derrochaban para sus chuchulucos y viáticos, viajes de placer con facturas, o recibos con los nombres de los benefi ciados, por lo que compraron facturas a empresas fantasmas a las que les pagaban 10% de comisión, lo que es un doble delito: el que compra facturas falsas y el que las expide.

“ESTO DE los 200 mil pesos los descubrió el Ernesto González Romo, quien con pruebas más que sufi cientes los denunció ante autoridades estatales y federales, pero no ha obtenido respuesta.

ENTONCES la mayoría de los diputados se unieron a los del PRI, PAN y PRD, para exigir su ‘cocol’ (herramientas legislativas), pero el Ernesto habló con ‘El Deivis’ y lo convenció que vetara todo intento de regresar las susodichas ‘herramientas’, que no son más que sobornos a cambio de no amarrarles las manos al gobernador, como pasó con ‘El RaTellos’, que manejo el Presupuesto de Egreso como le vino en gana en sus cinco años de desgobierno corrupto e impune.

“Y COMO la mayoría quiere su ‘cocol’, pues aquello está ingobernable, a eso se refi ere la Gabriela Basurto”, pues Morena que ganó nueve curules, sufrió tres bajas: en Enrique, la Priscila y la Imelda; el Enrique está en el perderé y las dos mujeres se fueron al Panal, por lo que Morena se quedó con seis curules, pero recuerde que tenemos partidos aliados.

-¡SANTO SEÑOR de Chalma! Don David va a tener problemas para gobernar: todo le van a frenar en el Poder Legislativo-.

-ES QUE también ‘El Rey David’, ya ni la hace: les hizo una oferta a los diputados pero… pues de los 200 mil pesos que Alex les daba, les está ofreciendo mil 500 pesos mensuales, jajaja. Ya ni la hace.

-MMM...apenas para un litro de leche y una pieza de pan, jajaja… ‘El Deivis’ es bien marro, mejor que no les dé nada, porque eso es un insulto-.

-POR LO que se ve, la actual legislatura está convertida en una nueva Torre de Babel, pues se dice que hasta la súper delegada, doña Verónica Díaz, tiene ahí sus intereses, por eso las diputadas Priscila Benítez Sánchez e Imelda Mauricio Esparza de Morena, dejaron la bancada de Morena y se fueron a la del Panal-.

-ES CORRECTO, madre Teresa, pero ambas diputadas se fueron a ese partido que es aliado a mi ‘cabecita de algodón’ y a ‘El Deivis’, entonces es hora de que hagan las paces y si es cierto que la Verónica está metiendo pies y manos, pues llamarla al orden-.

-ENTONCES, doña Petra ¿cómo está conformada actualmente la LXIV Legislatura?-.

VOY, CON mi hacha:

PRI: 7 diputados.

MORENA : 6 diputados.

PANAL: 4 diputados.

PT: 3 diputados.

PAN: 3 diputados.

PRD: 3 diputados.

PES: 2 diputados.

PVEM: 2 diputados.

-PERDÓN, entonces es cierto lo que dice la diputada Gabriela Basurto: con siete diputados, el PRI es mayoría-.

-NAAA... eso es ilusorio, con los partidos aliados, Morena, al momento de los catorrazos es mayoría, todo es cuestión de que ‘El Deivis’ comience a actuar-.

-PUES QUE se apure, porque la cosa -dice don Roberto- se le está poniendo de la ching… (censurado) ya Ernesto y ocho diputados más pidieron a la Secretaría de Finanzas retenga el presupuesto de la Legislatura-.

-¡DIOS LOS coja confesados!-.

No Cede la Violencia

PUES LA violencia y la inseguridad, no ceden; ayer en la capital del estado mataron a balazos a un hombre y balearon a su acompañante: una mujer. El hecho letal y sangriento sucedió en la calle Limones, fraccionamiento Periodistas. Ni me pregunten: no hay detenidos.

Y EN LA capital del crimen, Fresnillo, varios encapuchados y con armas de grueso calibre allanaron con violencia un hogar en la calle Guayabitos, en la comunidad Las Catarinas y secuestraron al esposo de la señora María del Carmen de 52 años y a tres de sus hijos. Los criminales huyeron en dos camionetas Dodge Ram. La Fiscalía dice que ya investiga, pero…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.