Se Manifiestan Trabajadores de la Secretaría del Bienestar: Exigen Mejores Condiciones Laborales

“El Tema es Local y Nacional”

Por Nallely de León Montellano

Este viernes, alrededor de 52 trabajadores sindicalizados de la sección 31 del SNTNienestar tomaron las instalaciones de la Secretaría del Bienestar en exigencia nacional al pago de prestaciones de ley hacia toda la base trabajadora.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, los inconformes detallaron las prestaciones de capacitación, transporte turístico, y escalafón con base en el artículo 21 de los estatutos del sindicato como una de las principales demandas hacia sus superiores.

De igual modo, refirieron que hasta el momento no han articulado ningún acercamiento con la delegada de Zacatecas, debido a que el paro realizado es de carácter nacional, sin embargo, señalaron estar conscientes de que la delegada local, Verónica Díaz, no emitirá soluciones en tanto no reciba indicaciones a nivel nacional.

“Hasta que la líder nacional no toque el tema con la autoridad, entonces nosotros podremos tener acercamiento con las autoridades locales”, detallaron los inconformes quienes por seguridad prefirieron proporcionar información colectiva.

Por otro lado, en el tema local reprocharon que derivado de la pandemia, los trabajadores de base fueron sustituidos por trabajadores de confianza quienes ocupan puestos de trabajo en las distintas áreas de la dependencia.

“Me quitaron mi puesto de trabajo porque mi jefe, según la explicación que me dio fue que la misma delegada estaba requiriendo espacios y cómo iba a haber un reacomodo me tenían que ubicar en otra parte, la cuestión es que nunca hubo ni otra parte y nunca nos dijeron a dónde nos iban a mandar”, expuso una de las trabajadoras afectadas.

En este aspecto resaltaron que pelearán por que les devuelvan sus puestos de trabajo a la planilla de trabajadores basificados tomando en cuenta que es su derecho.

Refirieron que al menos 25 trabajadores de base, se encuentran trabajando en condiciones incómodas e inapropiadas al interior de las oficinas, por lo que exigieron dar agilidad a los acuerdos tomados hace aproximadamente una semana con respecto a la devolución de las condiciones dignas de trabajo.

Destacaron que ha pasado más de un mes sin recibir respuesta, de las autoridades, lo que los mantiene en una situación de molestia e incertidumbre.

Finalmente, mencionaron que de no obtener noticias favorables en cuanto a la liberación de recursos a nivel nacional, así como la toma de acuerdos en cuanto a las condiciones laborales a nivel local; permanecerán en paro de labores en la Secretaría del Bienestar.