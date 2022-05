Mi Jardín de Flores

¿Cómo Apostarle al Boxeo?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La educación, la cultura, las artes y la promoción de las ciencias deben ser parte de las políticas públicas en todos los niveles, pues juegan un papel importante en el desarrollo social en general: Manuel Ibarra Santos.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 14 de mayo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

CUANDO LEÍ la el encabezado ‘el gobernador David Monreal le apuesta al boxeo para restablecer el tejido social y la economía’, me sorprendí: ¿cómo apostar a la violencia entre dos seres humanos que pelean entre sí, por la necesidad de ganar unos pesos poniendo en peligro la vida de su semejante y la propia?

¿EN QUÉ benefi cia el tejido social y la economía? Entonces me adentré en la entrevista y, don David me desilusionó cuando expresó a nuestro compañero reportero Manuelito Domínguez Caldera:

‘EL BOXEO es una actividad virtuosa, no sólo en temas de salud, espectáculo, económico, de desarrollo’.

¿DE DÓNDE le viene lo virtuoso al boxeo, sí al término del combate ambos peleadores terminan muy lastimados y no son pocos los que han perdido la vida?

Y LUEGO los halagos de don David:

‘ME DA muchísimo gusto recibir en esta mañana, para hacer promoción a estas dos grandes glorias del boxeo nacional e internacional, ya que son excampeones mundiales, el orgullo de nuestra patria’

¡DIOS DE mi vida!, me dije, ¿cómo la patria puede sentirse orgullosa de dos de sus hijos que pelean por necesidad?

Y CONTINUÉ leyendo al señor gobernador, por cierto más sonriente que de costumbre:

‘ES UNA actividad que está pensada para la reactivación económica, para la motivación del deportista y de los jóvenes, para detonar desarrollo que benefi cie a la familia del boxeo, al estado y a la región. Por eso quiero decirles que van a pasarla muy bien’.

NOOO... por Dios ¿cómo va a reactivar la economía una pelea entre dos seres humanos, cuando además la mayor parte de lo recaudado y demás se lo llevará el promotor don Héctor García?

TAMBIÉN el señor gobernador habló de habilitar un gimnasio de boxeo, anunciando que se desarrollará en Zacatecas capital el Campeonato Panamericano de Boxeo Amateur, para el próximo agosto.

Y YO me pregunto: ¿Por qué don David no invierte ese dinero en educación, en una escuela de artes y ofi cios? Zacatecas no necesita ídolos de oropel, aquí tuvimos a un boxeador llamado ‘Ricardo El Pajarito Moreno’ que terminó enfermo de sus facultades mentales, por tantos golpes recibido y derrochó la fortuna que ganó en drogas, alcohol y mujeres, ¿qué gloria le dio a Chalchihuites? OTRA COSA me pregunto: ¿Habrá gente que pague hasta mil pesos por un boleto para ver ese degradante espectáculo, cuando con ese dinero podrían alimentar a varias familia, obsequiándoles el equivalente en frijol?

-PUES SÍ, madre Teresa -interviene doña Petra-. Con mil pesos se compran 40 kilos de frijol y ya la hicieron al menos 20 familias durante una semana.

“NOS hace falta educación, nos hacen falta ingenieros, nos hacen falta agrónomos, nos hacen falta mecánico, electricistas, hojalateros, fontaneros, carpinteros, jardineros, etcétera.

“NECESITAMOS pintores y escultores como el Pedro y el Rafael Coronel, el Manuel Felguérez, el Francisco Goitia, el Ismael Guardado, el Armando Belmontes Ruiz, fotógrafos chingones como el Pedro Valtierra, el Plinio Ávila y poetas como el Ramón López Velarde:

COMO LA sota moza, Patria mía,

EN PISO de metal, vives al día,

DE MILAGROS, como la lotería.

“YO CREO que ahora sí ‘El Deivis’, perdóneme la expresión, madre Teresa, pero la cagó. A Zacatecas no le hacen falta boxeadores, sino artistas. Que cada municipio tenga su taller de artes y ofi cios, desde el humilde fontanero hasta el portentoso poeta, la gloria de Zacatecas está en el arte, en el trabajo. Por eso en nuestro escudo esta plasmada la frase:

‘LABOR VINCIT OMNIA’, en latín, que quiere decir, ‘El trabajo todo lo vence’.

El que se la Sacó fue el Profe Ibarra

-ME PLATICAN que el profe Ibarra es un tipo algo voluble: cuando tiene hueso en el gobierno es uno, cuando no, es otro. Pero hoy fue la otra cara de la moneda de ‘El Deivis’, en la edición de hoy sábado de nuestro Diario Página 24, habló sobre cómo recuperar el tejido social, ‘la prevención del delito y las politices publicas basadas en la educación de excelencia y calidad, la cultura, las artes y la promoción de las ciencias deben ser parte de las políticas publicad en todos los niveles’.

“ASÍ ES QUE ‘El Deivis’ debe de invertirle a la educación, después a la educación y fi nalmente a la educación”-.

-PUES SÍ -dice don Roberto-. No sé qué le pasó ayer, pero también el que la cajeteó fue el Le Roy, secretario de Turismo, quien se llenó la boca diciendo que está promoviendo ‘la cultura del tatuaje, para aumentar en turismo’; yo recuerdo que mi padre decía que los que se tatuaban eran los presos, los delincuentes, pero de repente mucha gente comenzó a tatuar su piel para imitar a sus ídolos del espectáculo y del deporte para llamar más la atención y ser ‘diferentes’.

ENTONCES hoy Le Roy presume su brillantísima idea: hoy sábado y mañana domingo se llevara a cabo un concurso de tatuajes, a la que asistirán niños; imagínense un chavito de tres, cuatro años ya tatuado, dizque para aumentar el turismo en Zacatecas, se me hace aberrante. Ya gente lagartona, si quiere tatuarse todo su cuerpo, asterisco incluido, va, pero no chavitos.

“PINCHE Leroy, al rato va a organizar un fumatón de mota y va a invitar a Vicente Fox, para ‘fomentar el turismo en Zacatecas’, que no se la jale. Ya hasta hizo su pronóstico: ‘Asistirán al concurso de tatuaje dos mil personas por evento, y van a cobrar por piocha 100 pesos, o sea que por méndigos 200 mil pesos de entradas, vendió su alma al diablo-.

-BUENO, serían 400 mil pesos y…

-Y LA inversión ¿qué? Va a ver música y las hilachas; vendrán tatuadores extranjeros; según él: ‘Es un evento muy completo, por eso hemos tenido tan buena respuesta, tanto de la gente como de los expositores que están ahí, hemos logrado consolidar un buen espectáculo, tendremos área de alimentos, áreas para niños; zonas para bebidas, entre otras’.

-PERO quien organiza el evento es un señor de nombre Víctor Carrillo, tatuador, quien dijo que en dicho evento participarán tatuadores estatales, nacionales y extranjeros.

“Y EN el caso de artistas vendrán de Rusia, Japón, Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Habrá-dijo- 18 grupos de rock y hip-op, además venderá ropa, accesorios, material para los tatuadores”-.

-PUES a mí se me hace un evento muy caro, porque además se hará en el Hotel Don Miguel, y con las entradas no creo que cubra todo ese espectáculo.

“INDEPENDIENTEMENTE si le va bien o le va mal al tal Víctor Carrillo, yo también creo que el Le Roy la cagó, porque con esos espectáculos diabólicos, el tejido social no se reconstruirá, ¿verdad Madre Teresa?-.

-ESE NO es el camino: ni boxeadores ni tatuadores, háganle caso no a nosotros, que simplemente comentamos, pero sí al profesor don Manuel Ibarra Santos.

Los Asesinatos de Ayer

-LA VIOLENCIA no cede: Ayer en Fresnillo arrojaron el cadáver de un hombre en el camino que conduce a Pardillo II: presentaba huellas de tortura, balazos en varias partes de su cuerpo y tenía el tiro de gracia. No hay detenidos.

MÁS TARDE, en un lote baldío de la colonia La Joya, hallaron un cuerpo despedazado dentro de varias bolsas negras que destilaban sangre. Los asesinos andan sueltos.

Y EN LA capital del estado, matan a un individuo a tiros, hieren a otro y también a una mujer. Tampoco en este caso hay detenidos.

Y EN CALERA por poco matan a un hombre a las puertas de su casa de una puñalada en el tórax, está muy grave en la clínica del IMSS; aquí la novedad es que atraparon al delincuente que lo apuñaló. Claro, no se trata de un narco.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.